City of Rochester, Minnesota NOTICE OF H

City of Rochester, Minnesota NOTICE OF HEARING ON UNPAID ADMINISTRATIVE CITATIONS Notice is hereby given that the Common Council of the City of Rochester, Minnesota will meet in the Council/Board Chambers in the Government Center, 151 4th Street SE, Rochester, Minnesota, on Monday, November 14, 2022 at 7:00 PM to consider the proposed certified amounts for the following unpaid administrative citations: Project 70512301: WEED ADMIN FINE The properties subject to unpaid administrative citations that may be subject to certification for collection with taxes are legally described as follows: 63.05.12.084995 SECT 05 TWP 106 RANGE 013 STONEBROOKE 4TH ADD TORRENS LOT 004 BLOCK 001 63.05.21.070509 SECT 05 TWP 106 RANGE 013 STONEBRIDGE LOT 011 BLOCK 003 LOT 11 BLK 3 63.08.21.077410 SECT 08 TWP 106 RANGE 013 ROCHESTER TOWNE CLUB VILLAGES LOT 008 BLOCK 003 LOT 8 BLK 3 63.08.22.067259 SECT 08 TWP 106 RANGE 013 ROSE HARBOR ESTATES 5TH LOT 013 BLOCK 002 LOT 13 BLK 2 63.17.21.051731 SECT 17 TWP 106 RANGE 013 AUDITOR’S PLAT E 7.05 AC TRACT ‘B’ A PT E1/2 NW1/4 DES AS FOLL COM AT SWCOR NE1/4 NW1/4 TH NW AL W LINE SD 1/4 1/4 SEC 343.58FT TH NE330.27FT TH NE112.49 FT FOR PT OF BEG TH CONTINUE NE50.33FT TH NW318FT TH NE195FT TO NWCOR OF LOT 7 BLK 1 CEDAR PARK 1ST SUB TH SE AL W LINE SD SUB 1177.93FT TO CEN LINE OF CO RD NO 36 TH NWLY 512.11FT AL SD CEN LINE TH NE229.21FT NE117.03FT NW7.68FT NE86.34FT NWLY 104.81FT NELY 211.6FT TO PT OF BEG SEC 17 106 13 63.18.31.038013 SECT 18 TWP 106 RANGE 013 SCHOENFELDER’S 2ND SUB LOT 016 LOT 16 63.18.44.070868 SECT 18 TWP 106 RANGE 013 PINEWOOD RIDGE SUB LOT 006 BLOCK 003 LOT 6 BLK 3 64.01.11.000906 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 AUDITOR’S PLAT A LOT 005 S50FT N190FT W129FT LOT 5 64.01.11.020809 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 SANDERSON’S 2ND LOT 008 N110FT LOT 8 64.01.11.020826 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 SANDERSON’S 2ND LOT 023 LOTS 23 24 AND 25 64.01.12.010128 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 HOMESTEAD ADD PT TORRENS LOT 015 BLOCK 001 LOT 15 BLK 1 64.01.21.015041 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 MORSE AND SARGEANT’S ADD LOT 011 BLOCK 044 LOT 11 BLK 44 64.01.22.015096 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 MORSE AND SARGEANT’S ADD LOT 002 BLOCK 052 E125FT LOT 2 BLK 52 64.01.24.005638 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 EAST ROCHESTER ADD PART TORREN LOT 010 BLOCK 010 E88FT LOT 10 BLK 10 64.01.24.005767 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 EAST ROCHESTER ADD PART TORREN LOT 005 BLOCK 021 LOT 5 BLK 21 64.01.32.001239 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 AUDITOR’S PLAT A LOT 083 S55FT E89.8FT W267.2FT LOT 83 64.01.32.021705 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 SUBDIVISION LOT 90 LOT 005 BLOCK 001 LOT 5 BLK 1 64.01.33.009820 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 HETZEL AND HAGEN RESUB LOT 010 BLOCK 001 LOT 10 BLK 1 64.02.24.009211 SECT 02 TWP 106 RANGE 014 HEAD AND MCMAHON ADD LOT 005 BLOCK 010 W50FT LOT 5 AND W53FT LOT 6 BLK 10 64.02.24.009571 SECT 02 TWP 106 RANGE 014 HEAD AND MCMAHON ADD LOT 013 BLOCK 018 N50FT W40FT LOT 13 AND N50FT LOT 14 BLK 18 64.03.22.009869 SECT 03 TWP 106 RANGE 014 HIGHLAND ADD LOT 015 BLOCK 005 LOT 15 LESS W20FT BLK 5 64.04.44.072684 SECT 04 TWP 106 RANGE 014 FOX HILL 4TH LOT 005 BLOCK 004 LOT 5 BLK 4 64.10.12.047657 SECT 10 TWP 106 RANGE 014 BAIHLY MEADOWS 1ST SUB LOT 013 BLOCK 002 LOT 13 BLK 2 64.12.22.010953 SECT 12 TWP 106 RANGE 014 IRELAND’S 1ST ADD LOT 007 BLOCK 001 LOT 7 BLK 1 64.12.22.010956 SECT 12 TWP 106 RANGE 014 IRELAND’S 1ST ADD LOT 010 BLOCK 001 LOT 10 BLK 1 64.13.12.014021 SECT 13 TWP 106 RANGE 014 MEADOW PARK SOUTH 2ND SUB PT T LOT 016 BLOCK 002 LOT 16 BLK 2 64.13.21.013959 SECT 13 TWP 106 RANGE 014 MEADOW PARK SOUTH 1ST SUB PT T LOT 001 BLOCK 002 LOT 1 BLK 2 64.14.12.072528 SECT 14 TWP 106 RANGE 014 LAIR’S VALLEY LOT 008 BLOCK 001 .27 AC LOT 8 BLK 1 LESS N10FT THEREOF 64.14.12.072530 SECT 14 TWP 106 RANGE 014 LAIR’S VALLEY LOT 009 BLOCK 001 .27 AC LOT 9 BLK 1 LESS N10FT THEREOF 64.15.22.062730 SECT 15 TWP 106 RANGE 014 MERRIHILLS SUB LOT 012 BLOCK 001 LOT 12 BLK 1 64.22.11.076669 SECT 22 TWP 106 RANGE 014 ECHO RIDGE LOT 006 BLOCK 002 LOT 6 BLK 2 64.22.33.084375 SECT 22 TWP 106 RANGE 014 HART FARM SOUTH 8TH OUTLOT A 64.22.34.081507 SECT 22 TWP 106 RANGE 014 HART FARM SOUTH 6TH LOT 007 BLOCK 001 64.22.34.081513 SECT 22 TWP 106 RANGE 014 HART FARM SOUTH 6TH LOT 013 BLOCK 001 64.23.34.024908 SECT 23 TWP 106 RANGE 014 WILLOW HEIGHTS 1ST SUB LOT 012 BLOCK 003 LOT 12 BLK 3 64.26.21.087358 SECT 26 TWP 106 RANGE 014 CITY LANDS 106 14 26 TH PT N1/2 NE1/4 & N1/2 NW1/4 SEC 26 DES AS FOL COM NWCOR NE1/4 TH S 89 DEG 47’12”E 142.18FT TH S 24 DEG 14’12”E 510.21FT TH S 65 DEG 45’48”W 557FT TH N 22 DEG 14’12”W 50FT TH S 79 DEG 14’27”W 239.06FT TH N 43 DEG 12’48”E 188.79FT TO THE POB TH N 89 DEG 47’21”W 743.15FT TH S 25 DEG 03’05”W 200FT TH N 86 DEG 04’28”W 1019.33FT TH S 55 DEG 42’46”W 454.17FT TH S 20 DEG 23’27”E 417.16FT TO S LN N1/2 NW1/4 TH N 89 DEG 49’10”W 259.90FT TH N 00 DEG 40’00”W 1269.50FT TH S 89 DEG 47’34”E 674.24FT TH S 00 DEG 12’26”W 40FT TH S 89 DEG 47’34”E 100FT TH N 00 DEG 12’26”E 40FT TH S 89 DEG 47’34”E 825FT TH S 00 DEG 12’26”W 10FT TH S 89 DEG 47’34”E 450FT TH S 00 DEG 12’26”W 40FT TH S 89 DEG 47’34”E 300FT TH S 00 DEG 12’26”W 20FT TH S 89 DEG 47’34”E 282.58FT TH S 89 DEG 47’12”E 67.41FT TH S 00 DEG 12’48”W 63.03FT TH S 43 DEG 12’48”W 510.27 TO THE POB SEC 26 106 14 73.19.13.086035 SECT 19 TWP 107 RANGE 013 CITY LANDS 107 13 19 TH PT W1/2 NE1/4 SEC 19 DES AS FOL COM NECOR W1/2 NE1/4 TH S 00 DEG 15’52”E 206FT TO THE POB TH S 89 DEG 59’12”W 313.62FT TH S 00 DEG 15’49”E 298.92FT TH S 24 DEG 00’33”W 119.52FT TH S 03 DEG 16’40”W 118.95FT TH S 00 DEG 15’49”E 816.70FT TH S 19 DEG 11’06”W 179.21FT TH S 58 DEG 20’26”W 155.80FT TH S 89 DEG 59’12”W 266.25FT TH S 81 DEG 38’35”W 121.40FT TH S 61 DEG 42’06”W 102.37FT TH S 45 DEG 41’46”W 249.68FT TH CON S 45 DEG 41’46”W 154.16FT TH S 44 DEG 18’14”E 215FT TH S 45 DEG 41’46”W 57.52FT TH S 44 DEG 18’14”E 262.92FT TH S 53 DEG 10’25”W 151.52FT TH N 89 DEG 59’13”E 919.49FT TH N 08 DEG 20’10”W 229.55FT TH N 35 DEG 36’27”E 212.65FT TH N 89 DEG 59’13”E 148.85FT TH N 00 DEG 15’52”W 2015.73FT AL E LN W1/2 NE1/4 TO THE POB SEC 19 107 13 73.19.31.064873 SECT 19 TWP 107 RANGE 013 STONEHEDGE ESTATES SUB LOT 003 BLOCK 001 LOT 3 BLK 1 74.08.14.059860 SECT 08 TWP 107 RANGE 014 ORCHARD RIDGE 1ST ADD LOT 029 BLOCK 004 LOT 29 BLK 4 74.08.21.074556 SECT 08 TWP 107 RANGE 014 SUMMIT POINTE 4TH LOT 012 BLOCK 001 LOT 12 BLK 1 74.08.43.015465 SECT 08 TWP 107 RANGE 014 NORTH PARK 3RD SUB LOT 007 BLOCK 001 LOT 7 BLK 1 74.08.43.015489 SECT 08 TWP 107 RANGE 014 NORTH PARK 3RD SUB LOT 031 BLOCK 001 LOT 31 BLK 1 74.09.14.065217 SECT 09 TWP 107 RANGE 014 BOULDER RIDGE 2ND LOT 004 BLOCK 003 LOT 4 BLK 3 74.14.32.071345 SECT 14 TWP 107 RANGE 014 ESSEX ESTATES 5TH SUB LOT 007 BLOCK 002 LOT 7 BLK 2 74.14.32.086563 SECT 14 TWP 107 RANGE 014 ESSEX ESTATES 6TH SUBD LOT 002 BLOCK 002 74.15.13.010771 SECT 15 TWP 107 RANGE 014 INNSBRUCK FIVE LOT 002 BLOCK 001 2.12 AC LOT 2 BLK 1 74.15.14.052148 SECT 15 TWP 107 RANGE 014 INNSBRUCK EIGHT LOT 017 BLOCK 001 LOT 17 BLK 1 74.15.21.057178 SECT 15 TWP 107 RANGE 014 CITY LANDS 107 14 15 37.73 AC NE1/4 NW1/4 LESS THE N75FT SEC 15 107 14 74.15.22.057646 SECT 15 TWP 107 RANGE 014 CITY LANDS 107 14 15 22.53 AC NW1/4 NW1/4 LESS PC DES AS FOL N75FT NW1/4 ALSO LESS PC COM NWCOR NW1/4 TH SE AL W LN NW1/4 338FT FOR THE PT OF BEG TH NE938.83FT TH SW21.74FT TH SW170.70FT TH SW437.42FT TH SE18.45FT TH SW40FT TH NW23FT TH SW148.65FT TH SW77.44FT TH SW160.88FT TO THE W LN NW 1/4 TH N AL SD W LN 390FT TO THE PT OF BEG ALSO LESS PC BEG SWCOR NW1/4 NW1/4 TH E 1003.70FT NW62.77FT TH SW50FT TH N225FT TH NW991.08FT TO W LN TH S AL SD W LN TO THE PT OF BEG SEC 15 107 14 74.15.31.003484 SECT 15 TWP 107 RANGE 014 CIMARRON SUB LOT 014 BLOCK 003 LOT 14 BLK 3 74.15.31.003486 SECT 15 TWP 107 RANGE 014 CIMARRON SUB LOT 016 BLOCK 003 LOT 16 BLK 3 74.15.31.003489 SECT 15 TWP 107 RANGE 014 CIMARRON SUB LOT 019 BLOCK 003 LOT 19 BLK 3 74.15.33.024190 SECT 15 TWP 107 RANGE 014 WESTERN 2ND SUB LOT 008 BLOCK 002 LOT 8 BLK 2 74.15.33.024202 SECT 15 TWP 107 RANGE 014 WESTERN 2ND SUB LOT 020 BLOCK 002 LOT 20 BLK 2 74.15.34.024109 SECT 15 TWP 107 RANGE 014 WESTERN 1ST SUB LOT 001 BLOCK 001 LOT 1 BLK 1 74.15.34.024114 SECT 15 TWP 107 RANGE 014 WESTERN 1ST SUB LOT 001 BLOCK 002 LOT 1 BLK 2 74.15.34.054407 SECT 15 TWP 107 RANGE 014 CITY LANDS 107 14 15 9.54 AC TH PT SE1/4 SW1/4 DES AS FOLLOWS COM AT SECOR TH N AL E LINE 565.45FT TO S LINE OF WESTERN 1ST SUB TH W705.62FT TO ELY LINE OF PENNINGTON 3RD SUB TH SWLY AL SD PLAT LINE 314.95FT TH E 272.04FT TH S 199.61FT TH S 100FT TO PT IN S LN SE1/4 SW1/4 TH E AL S LN TO PL OF BEG SEC 15 107 14 74.18.13.075075 SECT 18 TWP 107 RANGE 014 CITY LANDS 107 14 18 22.59 AC TH PT SW1/4 NE1/4 DES AS FOL BEG SWCOR SW1/4 NE1/4 TH N 359 DEGREES 06’07”AL W LN SW1/4 NE 1/4 989.51FT TO THE W EXTENSN OF THE S LN WEDGEWOOD HILLS 4 TH E 89 DEGREES 29’46” AL W EXTENSION LN TO THE E LN SW1/4 NE1/4 TH S AL SD E LN TO SECOR SW1/4 NE1/4 TH W AL S LN SW1/4 NE1/4 TO THE PT OF BEG SEC 18 107 14 74.22.11.019649 SECT 22 TWP 107 RANGE 014 REPL 2 SUNRISE ESTATES 2ND SUB LOT 004 BLOCK 002 LOT 4 BLK 2 74.22.12.022073 SECT 22 TWP 107 RANGE 014 SUNRISE ESTATES 1ST SUB LOT 020 BLOCK 006 LOT 20 & N25FT VACATED 37TH ST NW ADJOINING BLK 6 74.23.23.007262 SECT 23 TWP 107 RANGE 014 ELTON HILLS NORTH 3RD LOT 002 BLOCK 003 LOT 2 BLK 3 74.24.33.020933 SECT 24 TWP 107 RANGE 014 SEHL’S 1ST SUB TORRENS LOT 001 BLOCK 002 LOT 1 BLK 2 74.24.42.077506 SECT 24 TWP 107 RANGE 014 CITY LANDS 107 14 24 25.59 AC CASCADE TH PT SE1/4 SEC 24 DES AS FOL COM NECOR NW1/4 SE1/4 TH S AL E LN NW/14 SE1/4 470FT MORE OR LESS TO THE N LN NORTHERN RESERVE & THE POB TH WLY 269 DEG 48’58” 239.65FT TH SLY 179 DEG 48’58” 132FT TH WLY 269 DEG 48’58” 32.60FT TH SLY 179 DEG 48’58” 171.93FT TH ELY 89 DEG 48’58” 128.36FT TH SLY 8.47FT NON TAN CURVE CONCAVE ELY RAD 228FT CEN ANGL 02 DEG 07’46” CHORD 171 DEG 04’23” TH ELY 80 DEG 00’30” 60.50FT TH ELY 89 DEG 48’58” 99.62FT TH ELY 110 DEG 32’45” 641.31FT TH SELY 119 DEG 55’ 02” 456.60FT TH SWLY 209 DEG 58’02” 60.96FT TH SELY 125 DEG 56’30” 140.09FT TH SELY 141 DEG 03’40” 187.22FT TO N LN GLENDALE HILLS SECOND TH WLY 1671.31FT TH NLY 197.64FT TH NLY 528.78FT TH WLY 149.80FT TH NWLY 155.33FT TH NLY 186.36FT TH ELY 831.51FT TO THE E LN NW1/4 SE1/4 TH S AL E LN 34.40FT MORE OR LESS TO THE POB SEC 24 107 14 74.24.44.048505 SECT 24 TWP 107 RANGE 014 GLENDALE HILLS LOT 013 BLOCK 003 LOT 13 BLK 3 74.25.32.008950 SECT 25 TWP 107 RANGE 014 GREENWAY SUB LOT 017 LOT 17 74.26.33.018614 SECT 26 TWP 107 RANGE 014 PAHAMA COURT LOT 009 LOT 9 74.27.21.068434 SECT 27 TWP 107 RANGE 014 NORTHGATE ADD LOT 002 BLOCK 003 LOT 2 BLK 3 LESS PC SHOWN AS PAR 24 ON MN DOT R O W PLAT NO 55 59 74.27.31.022228 SECT 27 TWP 107 RANGE 014 SUNSET TERRACE LOT 017 BLOCK 004 LOT 17 BLK 4 74.27.33.022428 SECT 27 TWP 107 RANGE 014 SUNSET TERRACE 2ND ADD LOT 007 BLOCK 005 LOT 7 BLK 5 74.28.41.007512 SECT 28 TWP 107 RANGE 014 EVERGREEN GARDENS LOT 010 BLOCK 001 LOT 10 BLK 1 74.29.12.065336 SECT 29 TWP 107 RANGE 014 SUPERIOR RIDGE T/H RPL CIC207 LOT 067 BLOCK 001 LOT 67 BLK 1 COMMON ELEMENTS 74.29.33.059144 SECT 29 TWP 107 RANGE 014 DIAMOND RIDGE 16TH LOT 005 BLOCK 003 LOT 5 BLK 3 74.29.33.059150 SECT 29 TWP 107 RANGE 014 DIAMOND RIDGE 16TH LOT 011 BLOCK 003 LOT 11 BLK 3 74.29.33.059729 SECT 29 TWP 107 RANGE 014 DIAMOND RIDGE 17TH LOT 013 BLOCK 004 LOT 13 BLK 4 74.32.22.057869 SECT 32 TWP 107 RANGE 014 DIAMOND RIDGE 14TH LOT 003 BLOCK 001 LOT 3 BLK 1 74.32.23.056148 SECT 32 TWP 107 RANGE 014 MANOR WOODS WEST 8TH TORRENS LOT 013 BLOCK 002 LOT 13 BLK 2 74.32.31.058976 SECT 32 TWP 107 RANGE 014 MANOR WOODS WEST 11TH TORRENS LOT 007 BLOCK 001 LOT 7 BLK 1 74.32.32.049107 SECT 32 TWP 107 RANGE 014 MANOR WOODS WEST 5TH TORRENS LOT 005 BLOCK 002 LOT 5 BLK 2 74.33.21.062372 SECT 33 TWP 107 RANGE 014 MANORWOOD LAKES 6TH LOT 007 BLOCK 002 LOT 7 BLK 2 74.33.23.085802 SECT 33 TWP 107 RANGE 014 SIMONS SUBD OUTLOT A 74.34.44.011545 SECT 34 TWP 107 RANGE 014 KUTZKY’S ADD (A.W.) LOT 007 BLOCK 005 LOT 7 BLK 5 AND THE N 8FT OF THE EAST WEST VAC ALLEY LYING WITHIN BLK 5 & ADJ TO LOT 74.34.44.011546 SECT 34 TWP 107 RANGE 014 KUTZKY’S ADD (A.W.) LOT 008 BLOCK 005 LOT 8 BLK 5 AND THE N 8FT OF THE EAST WEST VAC ALLEY LYING WITHIN BLK 5 & ADJ TO LOT 74.34.44.011547 SECT 34 TWP 107 RANGE 014 KUTZKY’S ADD (A.W.) LOT 009 BLOCK 005 LOT 9 BLK 5 AND THE N 8FT OF THE EAST WEST VAC ALLEY LYING WITHIN BLK 5 & ADJ TO LOT 74.34.44.011548 SECT 34 TWP 107 RANGE 014 KUTZKY’S ADD (A.W.) LOT 010 BLOCK 005 LOT 10 BLK 5 AND THE N 8FT OF THE EAST WEST VAC ALLEY LYING WITHIN BLK 5 & ADJ TO LOT 74.34.44.011549 SECT 34 TWP 107 RANGE 014 KUTZKY’S ADD (A.W.) LOT 011 BLOCK 005 LOT 11 BLK 5 AND THE S 8FT OF THE EAST WEST VAC ALLEY LYING WITHIN BLK 5 & ADJ TO LOT 74.35.12.015771 SECT 35 TWP 107 RANGE 014 NORTHERN ADD LOT 014 BLOCK 016 LOT 14 AND W5FT LOT 15 BLK 16 74.35.12.015967 SECT 35 TWP 107 RANGE 014 NORTHERN ADD LOT 018 BLOCK 027 LOT 18 BLK 27 74.35.21.012234 SECT 35 TWP 107 RANGE 014 MANLEY’S SUB LOT 011 BLOCK 008 LOT 11 BLK 8 74.35.24.011737 SECT 35 TWP 107 RANGE 014 LAMPMAN’S REPLAT LOT 009 BLOCK 001 LOT 9 BLK 1 74.35.31.005032 SECT 35 TWP 107 RANGE 014 CUMMINGS ADDITION PART TORRENS LOT 001 BLOCK 015 W26FT LOTS 1 2 AND 3 AND E26FT LOTS 10 11 AND 12 AND VAC ALLEY ADJ SD LOTS BLK 15 74.35.33.005233 SECT 35 TWP 107 RANGE 014 CUMMINGS OUTLOT OUTLOT 14 S45FT N90FT W90FT E135FT OUTLOT 14 74.36.13.014517 SECT 36 TWP 107 RANGE 014 MOHN AND HODGE SUB LOT 001 BLOCK 003 LOT 1 BLK 3 74.36.13.014526 SECT 36 TWP 107 RANGE 014 MOHN AND HODGE SUB LOT 003 BLOCK 005 LOT 3 BLK 5 74.36.14.020850 SECT 36 TWP 107 RANGE 014 SAUER’S 1ST SUB LOT 008 BLOCK 001 N44.38FT LOT 8 BLK 1 74.36.31.020070 SECT 36 TWP 107 RANGE 014 RIESS’ SUB LOT 003 BLOCK 002 LOT 3 BLK 2 74.36.31.020144 SECT 36 TWP 107 RANGE 014 RIESS’ 2ND SUB LOT 001 BLOCK 004 E1/2 LOTS 1 AND 2 BLK 4 74.36.34.005884 SECT 36 TWP 107 RANGE 014 ELLIOTT AND HOFFMAN’S LOT 001 S84FT LOT 1 74.36.34.026605 SECT 36 TWP 107 RANGE 014 CITY LANDS 107 14 36 STATE PLT N40FT S221 1/2FT W147FT SEC 36 107 14 LOT 9 74.36.34.026619 SECT 36 TWP 107 RANGE 014 CITY LANDS 107 14 36 STATE PLT W37 1/2FT E175FT N148 1/2FT SEC 36 107 14 LOT 11 74.36.43.026860 SECT 36 TWP 107 RANGE 014 CITY LANDS 107 14 36 STATE PLT OPERATING RR PROPERTY LYING WITHIN SCHOOL DIST 535 The total amount of the proposed certification amount for all properties is $9,940.00. A copy of the proposed certification roll is on file and open for public inspection in the City Clerk’s office. Property owners are entitled to appear and present their objection to the charges at the time of the hearing. Property owners may also present their objections in writing prior to or at the time of the hearing. The Common Council will consider any written or oral objections presented. The Common Council may approve the proposed certification at the hearing. No appeal may be taken as to the amount of any certification adopted unless a written objection is signed by the property owner and filed with the City Clerk prior to the certification hearing, or presented to the President of the Common Council at the hearing. Property owners may appeal the certification to the district court, pursuant to Minnesota Statutes, Section 429.081, by serving written notice of the appeal upon the Mayor or City Clerk within 30 days after the adoption of the certification and filing such notice with the district court within 10 days after service upon the Mayor or City Clerk. Minnesota Statutes, Sections 435.193 to 435.195, allow municipalities the option of deferring special assessments. In Rochester, unpaid administrative citations may be deferred when the homesteaded property is owned by a person 65 years of age or older, by a person retired by virtue of a permanent physical disability, or by a person who is a member of the Minnesota National Guard or other military reserves who is ordered into active military service, as defined in Section 190.05, Subdivision 5b or 5c, as stated in the person’s military orders, for whom it would be a hardship to make payments. Application forms are available from the City Clerk’s office. Please note that the application must be filled out within 60 days of the date of Council approval of the certification of the unpaid administrative citations. Dated this 20th day of October, 2022. Kelly K. Geistler City Clerk of the City of Rochester, Minnesota Phone: (507) 328 2900 Fax: (507) 328 2901 cityhall@rochestermn.gov (Oct. 29, 2022) 116576