City of Rochester, Minnesota NOTICE OF H

City of Rochester, Minnesota NOTICE OF HEARING ON PROPOSED ASSESSMENTS 64.01.22.015107 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 MORSE AND SARGEANT’S ADD LOT 013 BLOCK 052 LOT 13 BLK 52 64.01.23.005550 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 EAST ROCHESTER ADD PART TORREN LOT 001 BLOCK 003 E51FT LOT 1 AND E51FT S 1/2 LOT 4 BLK 3 64.01.23.005647 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 EAST ROCHESTER ADD PART TORREN LOT 006 BLOCK 011 LOT 6 BLK 11 64.01.23.005651 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 EAST ROCHESTER ADD PART TORREN LOT 010 BLOCK 011 E 1/2 LESS N9 1/2FT LOT 10 BLK 11 64.01.23.005653 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 EAST ROCHESTER ADD PART TORREN LOT 010 BLOCK 011 W 1/2 LOTS 10 AND 11 BLK 11 64.01.23.005654 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 EAST ROCHESTER ADD PART TORREN LOT 012 BLOCK 011 W88FT LOT 12 BLK 11 64.01.23.005668 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 EAST ROCHESTER ADD PART TORREN LOT 011 BLOCK 012 LOT 11 BLK 12 64.01.23.005670 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 EAST ROCHESTER ADD PART TORREN LOT 001 BLOCK 013 LOT 1 BLK 13 64.01.23.005671 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 EAST ROCHESTER ADD PART TORREN LOT 002 BLOCK 013 E82FT LOT 2 BLK 13 64.01.23.005672 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 EAST ROCHESTER ADD PART TORREN LOT 002 BLOCK 013 W50FT LOTS 2 AND 3 BLK 13 64.01.23.005678 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 EAST ROCHESTER ADD PART TORREN LOT 007 BLOCK 013 LOT 7 AND S 1 1/2FT LOT 10 BLK 13 64.01.23.005680 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 EAST ROCHESTER ADD PART TORREN LOT 011 BLOCK 013 LOT 11 BLK 13 64.01.23.005682 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 EAST ROCHESTER ADD PART TORREN LOT 009 BLOCK 013 E41FT LOTS 9 AND 12 BLK 13 64.01.23.005695 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 EAST ROCHESTER ADD PART TORREN LOT 010 BLOCK 014 N20FT E 1/2 LOT 10 AND E 1/2 LOT 11 BLK 14 64.01.23.005700 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 EAST ROCHESTER ADD PART TORREN LOT 002 BLOCK 015 LOT 2 BLK 15 64.01.23.005707 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 EAST ROCHESTER ADD PART TORREN LOT 010 BLOCK 015 E82FT LOT 10 BLK 15 64.01.23.005709 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 EAST ROCHESTER ADD PART TORREN LOT 011 BLOCK 015 E82FT LOT 11 BLK 15 64.01.23.005713 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 EAST ROCHESTER ADD PART TORREN LOT 002 BLOCK 017 W 1/2 LOTS 2 AND 3 BLK 17 64.01.23.005714 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 EAST ROCHESTER ADD PART TORREN LOT 002 BLOCK 017 E 1/2 LOTS 2 AND 3 BLK 17 64.01.23.005729 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 EAST ROCHESTER ADD PART TORREN LOT 002 LOT 2 AND S5 1/2FT LOT 3 BLK 18 64.01.23.005788 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 EAST ROCHESTER ADD PART TORREN LOT 008 BLOCK 023 LOT 8 BLK 23 64.01.23.005789 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 EAST ROCHESTER ADD PART TORREN LOT 005 BLOCK 023 LOT 5 BLK 23 64.01.23.005791 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 EAST ROCHESTER ADD PART TORREN LOT 011 BLOCK 023 E 1/2 LOT 11 BLK 23 64.01.23.005799 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 EAST ROCHESTER ADD PART TORREN LOT 008 BLOCK 024 LOT 8 BLK 24 64.01.23.005800 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 EAST ROCHESTER ADD PART TORREN LOT 009 BLOCK 024 LOT 9 BLK 24 64.01.23.005819 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 EAST ROCHESTER ADD PART TORREN LOT 010 BLOCK 026 N12.28FT E115FT LOT 10 AND E115FT LOT 11 BLK 26 64.01.23.077304 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 EAST ROCHESTER ADD PART TORREN BLOCK 026 BLK 26 LESS N12.28FT E115FT LOT 10 ALSO LESS E115FT LOT 11 BLK 26 64.01.24.005616 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 EAST ROCHESTER ADD PART TORREN LOT 002 BLOCK 009 E67FT LOTS 2 AND 3 AND S8.93FT LOT 6 LESS W65FT THEREOF BLK 9 64.01.24.005628 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 EAST ROCHESTER ADD PART TORREN LOT 001 BLOCK 010 W85FT LOT 1 BLK 10 64.01.24.005637 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 EAST ROCHESTER ADD PART TORREN LOT 009 BLOCK 010 LOT 9 BLK 10 64.01.24.005748 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 EAST ROCHESTER ADD PART TORREN LOT 008 BLOCK 019 LOT 8 BLK 19 64.01.24.005764 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 EAST ROCHESTER ADD PART TORREN LOT 011 BLOCK 020 LOT 11 BLK 20 64.01.24.005778 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 EAST ROCHESTER ADD PART TORREN LOT 006 BLOCK 022 LOT 6 BLK 22 64.01.24.005779 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 EAST ROCHESTER ADD PART TORREN LOT 007 BLOCK 022 LOT 7 BLK 22 64.01.24.005781 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 EAST ROCHESTER ADD PART TORREN LOT 008 BLOCK 022 S45FT LOT 8 BLK 22 64.01.24.005784 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 EAST ROCHESTER ADD PART TORREN LOT 011 BLOCK 022 W42FT LOT 11 AND E42FT LOT 12 BLK 22 64.01.31.001087 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 AUDITOR’S PLAT A LOT 041 S43.87FT W132FT LOT 41 64.01.31.001088 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 AUDITOR’S PLAT A LOT 041 N43.87FT W132FT LOT 41 64.01.31.001102 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 AUDITOR’S PLAT A LOT 049 N59FT LOT 49 64.01.31.001106 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 AUDITOR’S PLAT A LOT 052 LOT 52 64.01.31.001109 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 AUDITOR’S PLAT A LOT 053 W1/2 LOT 53 LESS N60FT THEREOF 64.01.31.001111 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 AUDITOR’S PLAT A LOT 054 S1/2 LOT 54 64.01.31.001266 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 AUDITOR’S PLAT A LOT 091 W48FT E392.15FT N130FT S147FT LOT 91 64.01.31.009053 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 LEO HAR REPLAT LOT 003 LOT 3 64.01.31.011660 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 KUZEL SUB LOT 004 LOT 4 64.01.31.021182 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 SHERVEM’S REPLAT LOT 001 LOT 1 64.01.31.021191 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 SHERVEM’S REPLAT LOT 010 W45FT LOT 10 64.01.32.001133 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 AUDITOR’S PLAT A LOT 059 S52FT N156.6FT W132FT LOT 59 64.01.32.001136 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 AUDITOR’S PLAT A LOT 061 N45FT E131FT LOT 61 64.01.32.001138 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 AUDITOR’S PLAT A LOT 061 S46.4FT W130 1/2FT E163 1/2FT LOT 61 64.01.32.001142 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 AUDITOR’S PLAT A LOT 063 S1/2 LOT 63 64.01.32.001143 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 AUDITOR’S PLAT A LOT 064 LOT 64 64.01.32.001144 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 AUDITOR’S PLAT A LOT 065 COM AT NW COR LOT 65 TH S47 1/2FT TH E96FT TH N3 1/2FT TH E35 1/4FT TH N44FT TH W131 1/4FT TO BEG LOT 65 64.01.32.001153 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 AUDITOR’S PLAT A LOT 066 N 48FT W132FT LOT 66 64.01.32.002562 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 BRACKENRIDGE ADD LOT 003 BLOCK 001 LOT 3 BLK 1 64.01.33.001300 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 AUDITOR’S PLAT A LOT 101 N50FT W131.22FT LOT 101 64.01.33.005947 SECT 01 TWP 106 RANGE 014 ELM PARK ADD LOT 018 BLOCK 003 W38.2FT LOT 18 AND LOTS 19 AND 20 LESS N 45FT THEREOF BLK 3 64.04.41.068352 SECT 04 TWP 106 RANGE 014 FOX HILL 3RD LOT 001 BLOCK 002 LOT 1 BLK 2 64.13.14.019405 SECT 13 TWP 106 RANGE 014 PINEWOOD 3RD SUB LOT 015 BLOCK 004 LOT 15 BLK 4 73.30.31.018945 SECT 30 TWP 107 RANGE 013 PARKWOOD HILLS 3RD SUB LOT 006 BLOCK 002 LOT 6 BLK 2 73.30.32.018824 SECT 30 TWP 107 RANGE 013 PARKWOOD HILLS SUB LOT 006 BLOCK 002 LOT 6 BLK 2 74.35.13.015619 SECT 35 TWP 107 RANGE 014 NORTHERN ADD LOT 004 BLOCK 001 LOT 4 BLK 1 74.36.12.011395 SECT 36 TWP 107 RANGE 014 KUMMERS 1ST SUB LOT 004 BLOCK 001 LOT 4 BLK 1 74.36.12.011406 SECT 36 TWP 107 RANGE 014 KUMMERS 1ST SUB LOT 015 BLOCK 001 LOT 15 BLK 1 74.36.13.014530 SECT 36 TWP 107 RANGE 014 MOHN AND HODGE SUB LOT 010 BLOCK 005 N2FT LOT 10 AND ALL LOT 7 BLK 5 74.36.13.014559 SECT 36 TWP 107 RANGE 014 MOHN AND HODGE SUB LOT 008 BLOCK 008 LOT 8 BLK 8 74.36.13.014614 SECT 36 TWP 107 RANGE 014 MOHN AND HODGE SUB LOT 011 BLOCK 010 LOT 11 BLK 10 74.36.13.014623 SECT 36 TWP 107 RANGE 014 MOHN AND HODGE REPLAT LOT 004 E48FT LOT 4 AND W2FT LOT 5 74.36.14.020850 SECT 36 TWP 107 RANGE 014 SAUER’S 1ST SUB LOT 008 BLOCK 001 N44.38FT LOT 8 BLK 1 74.36.14.020896 SECT 36 TWP 107 RANGE 014 SAUER’S 1ST SUB LOT 009 BLOCK 004 LOT 9 BLK 4 74.36.23.026676 SECT 36 TWP 107 RANGE 014 CITY LANDS 107 14 36 STATE PLT LOT 022 1.66 AC PART OF LOTS 22 23 24 AND 25 W OF RIV SEC 36 107 14 74.36.31.020078 SECT 36 TWP 107 RANGE 014 RIESS’ SUB LOT 011 BLOCK 002 LOT 11 BLK 2 74.36.31.020109 SECT 36 TWP 107 RANGE 014 RIESS’ 2ND SUB LOT 012 BLOCK 002 E1/2 LOT 12 BLK 2 74.36.31.020111 SECT 36 TWP 107 RANGE 014 RIESS’ 2ND SUB LOT 014 BLOCK 002 LOT 14 BLK 2 74.36.31.020157 SECT 36 TWP 107 RANGE 014 RIESS’ 2ND SUB LOT 001 BLOCK 005 LOT 1 BLK 5 74.36.31.020166 SECT 36 TWP 107 RANGE 014 RIESS 3RD SUB LOT 003 BLOCK 001 LOT 3 BLK 1 74.36.34.020165 SECT 36 TWP 107 RANGE 014 RIESS 3RD SUB LOT 002 BLOCK 001 LOT 2 BLK 1 74.36.42.002872 SECT 36 TWP 107 RANGE 014 CARROLL’S ADD LOT 001 BLOCK 002 LOT 1 BLK 2 74.36.42.002884 SECT 36 TWP 107 RANGE 014 CARROLL’S ADD LOT 013 BLOCK 002 LOT 13 BLK 2 74.36.42.002902 SECT 36 TWP 107 RANGE 014 CARROLL’S ADD LOT 002 BLOCK 005 LOT 2 BLK 5 74.36.42.026756 SECT 36 TWP 107 RANGE 014 CITY LANDS 107 14 36 STATE PLT LOT 046 COM 748FT E OF NW COR LOT 46 RUN TH S132FT TH E44FT TH N132FT TH W44FT TO BEG LOT 46 The total amount of the proposed assessment for all properties is $67,109.48. A copy of the proposed assessment roll is on file and open for public inspection in the City Clerk’s office. Property owners are entitled to appear and present their objection to the charges at the time of the hearing. Property owners may also present their objections in writing prior to or at the time of the hearing. The Common Council will consider any written or oral objections presented. The Common Council may adopt the proposed assessment at the hearing. No appeal may be taken as to the amount of any assessment adopted unless a written objection is signed by the property owner and filed with the City Clerk prior to the assessment hearing, or presented to the President of the Common Council at the hearing. Property owners may appeal the assessment to the district court pursuant to Minnesota Statutes, Section 429.081, by serving written notice of the appeal upon the Mayor or City Clerk within 30 days after the adoption of the assessment and filing such notice with the district court within 10 days after service upon the Mayor or City Clerk. Minnesota Statutes, Sections 435.193 to 435.195, allow municipalities the option of deferring special assessments. In Rochester, assessments may be deferred when homesteaded property is owned by a person 65 years of age or older, by a person retired by virtue of a permanent physical disability, or by a person who is a member of the Minnesota National Guard of other military reserves who is ordered into active military service, as defined in Section 190.05, Subdivision 5b or 5c, as stated in the person’s military orders, for whom it would be a hardship to make payments. Application forms are available from the City Clerk’s office. Please note that the application must be filed within 60 days of the date of Council approval of the assessment or miscellaneous project. Dated this 8th day of December, 2022. Kelly K. Geistler City Clerk of the City of Rochester, Minnesota Phone: (507) 328 2900 Fax: (507) 328 2901 cityclerk@rochestermn.gov (Dec. 17, 2022) 131125