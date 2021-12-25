STATE OF MINNESOTA COUNTY OF OLMSTED DIS
STATE OF MINNESOTA COUNTY OF OLMSTED DISTRICT COURT THIRD JUDICIAL DISTRICT DISSOLUTION WITHOUT CHILDREN In re the Marriage of: Jessica Thanh Pham Petitioner, and Tran Vu Respondent. SUMMONS THE STATE OF MINNESOTA TO THE ABOVE-NAMED RESPONDENT: YOU ARE HEREBY SUMMONED and required to serve upon the attorney for Petitioner, Kamyar Ghorbanebrahimi of the law firm of Martin Law, 7900 Xerxes Avenue South, Suite 220, Bloomington, MN 55431, an answer to the Petition herewith served upon you within 30 days after service, exclusive of the day of service. If you fail to do so, judgment by default will be taken against you for the relief demanded in said Petition. THIS SUMMONS IS AN OFFICIAL DOCUMENT THAT AFFECTS YOUR RIGHTS. READ THIS SUMMONS AND ATTACHED PETITION CAREFULLY. IF YOU DO NOT UNDERSTAND IT, CONTACT AN ATTORNEY FOR LEGAL ADVICE. The object of this proceeding is a dissolution of the marriage relationship and such division of property involved as the Court finds just. This proceeding involves, affects or brings into question real property situated in the County of Olmsted, State of Minnesota, and legally described as follows: LEGAL TO GOVERN NOTICE OF TEMPORARY RESTRAINING AND ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION PROVISIONS UNDER MINNESOTA LAW, SERVICE OF THIS SUMMONS MAKES THE FOLLOWING REQUIREMENTS APPLY TO BOTH PARTIES TO THIS ACTION, UNLESS THEY ARE MODIFIED BY THE COURT OR THE PROCEEDING IS DISMISSED: 1. NEITHER PARTY MAY DISPOSE OF ANY ASSETS EXCEPT (i) FOR THE NECESSITIES OF LIFE OR FOR THE NECESSARY GENERATION OF INCOME OR PRESERVATION OF ASSETS, (ii) BY AN AGREEMENT IN WRITING, OR (iii) FOR RETAINING COUNSEL TO CARRY ON OR TO CONTEST THIS PROCEEDING; 2. NEITHER PARTY MAY HARASS THE OTHER PARTY; AND 3. ALL CURRENTLY AVAILABLE INSURANCE COVERAGE MUST BE MAINTAINED AND CONTINUED WITHOUT CHANGE IN COVERAGE OR BENEFICIARY DESIGNATION. IF YOU VIOLATE ANY OF THESE PROVISIONS, YOU WILL BE SUBJECT TO SANCTIONS BY THE COURT. 4. PARTIES TO A MARRIAGE DISSOLUTION PROCEEDING ARE ENCOURAGED TO ATTEMPT ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION PURSUANT TO MINNESOTA LAW. ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION INCLUDES MEDIATION, ARBITRATION, AND OTHER PROCESSES AS SET FORTH IN THE DISTRICT COURT RULES. YOU MAY CONTACT THE COURT ADMINISTRATOR ABOUT RESOURCES IN YOUR AREA. IF YOU CANNOT PAY FOR MEDIATION OR ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION, IN SOME COUNTIES, ASSISTANCE MAY BE AVAILABLE TO YOU THROUGH A NONPROFIT PROVIDER OR A COURT PROGRAM. IF YOU ARE A VICTIM OF DOMESTIC ABUSE OR THREATS OF ABUSE AS DEFINED IN MINNESOTA STATUTES, CHAPTER 518B, YOU ARE NOT REQUIRED TO TRY MEDIATION AND YOU WILL NOT BE PENALIZED BY THE COURT IN LATER PROCEEDINGS. NOTICE OF PARENT EDUCATION PROGRAM REQUIREMENTS UNDER MINNESOTA STATUTES, SECTION 518.157, IN A CONTESTED PROCEEDING INVOLVING CUSTODY OR PARENTING TIME OF A MINOR CHILD, THE PARTIES MUST BEGIN PARTICIPATION IN A PARENT EDUCATION PROGRAM THAT MEETS MINIMUM STANDARDS PROMULGATED BY THE MINNESOTA SUPREME COURT WITHIN 30 DAYS AFTER THE FIRST FILING WITH THE COURT. IN SOME DISTRICTS, PARENTING EDUCATION MAY BE REQUIRED IN ALL CUSTODY OR PARENTING PROCEEDINGS. YOU MAY CONTACT THE DISTRICT COURT ADMINISTRATOR FOR ADDITIONAL INFORMATION REGARDING THIS REQUIREMENT AND THE AVAILABILITY OF PARENT EDUCATION PROGRAMS. MARTIN LAW Dated: September 30, 2021 /s/Kamyar Ghorbanebrahimi Kamyar Ghorbanebrahimi (ID No. 0397975) 7900 Xerxes Ave. S. Suite 220 Bloomington, MN 55431 952-746-4111 Kamyar@Martin-Law.com ATTORNEY FOR PETITIONER (Dec. 11, 18 & 25, 2021) 13297