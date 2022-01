Campus News: Spring 2021 graduates, Dean's lists and awards

Spring 2021 Graduates

Clarke University -- Winona: Michael Lubahn.

Palmer College of Chiropractic -- Rochester: Joshua Kampe.

Scripps College -- Rochester: Olivia Trusdale.

Tufts University -- Rochester: Sophia Alfred.

University of Dubuque -- La Crescent: Savannah Jones.

University of Wisconsin-Madison -- Austin: Christina Hernandez, Katie Mentz, Patrick Sheehan; Hayfield: Danielle Schmidt; Hokah: Calob Limberg; Houston: John Gilles; La Crescent: Rebecca Pulvermacher, Ethan Webinger; Lake City: Dominic Cheung; Lanesboro: Ellen Nelson; Minnesota City: Lindsey Jacobsen; Oronoco: Courtney O'Reilly; Red Wing: Hannah Flemke, Calli Hughes; Rochester: Grace Allen, Sara Busche, Jonathan Chin, Magnolia Decker, Alissa Erickson, Brandon Kriegel, Brandon Lam, Ryan Nonn, Phinea Romero, Kayla Siok, Jeffrey Strauss, Sarah Uhm, Hannah Walker; Stewartville: Jason Robey; West Concord: Mariah Peterson; Winona: Erin Leahy, Aaron Whyte; Zumbrota: Alexander Guse, Siddarth Subramaniam.

University of Wisconsin-La Crosse -- Austin: Mattie Hackensmith; Byron: Grace Muntifering; Caledonia: Jared Doucet, Sidney Olson; Chatfield: Joseph Leibl, Emma Shaffer; Dakota: Clair Shepardson; Eitzen: Mitchell Bechtel, Ethan Zahn; Eyota: Kendra Hansen, Connor Martin; Goodview: Casey Machajewski; Harmony: Abby Lange; Hayfield: Anna Carney; Hokah: Sarah Petersen; Houston: Morgan Beckman; La Crescent: Bailey Burgard, Courtney Conway, Michael Conway, Jenna Dunnum, Hayden Hoiness; Lewiston: Ryan Flathers, Andrew Knapczyk; Mabel: Dillon Allar; Minnesota City: Nicole Doffing, Kodi Moldenhauer; Pine Island: Mikayla Radtke; Red Wing: Jackson Gadient, Amy Jeranek, Anika Nybo, Ben Schaffer; Rochester: Kyra Bruesewitz, John Butrum, Kelly Coenen, Alyssa George, Owen Jensen, Alison Kielty, Katie Kooistra, Josh Mattison, Mariah Nadolny, Jacob Nelson, Nicholas Plutowski, Laura Priebe, Anna Rehbein, Sabrina Tester; Rollingstone: Emily Boettger; Rushford: Kaitlyn Bieberdorf; St. Charles: Miranda Johnson, Easton McCready, Justin Ruhberg; Sargeant: Leif Bungum; Spring Valley: Morgan Graff; West Concord: Johnathon Jaeger; Winona: Jenna Brinkman, Lauren Ehlinger, Andre Russeau, Adrienne Tryan; Zumbro Falls: Alison Seemann.

University of Wisconsin-Oshkosh -- Byron: Dakota Swank; Minnesota City: Jenna Pellowski; Red Wing: Carley Marty; Rochester: Filsan Ali, Brett Peters.

University of Wisconsin-Eau Claire -- Adams: Nicholas Finbraaten, Elizabeth Wolterman; Austin: Lisa Denzer, Dorothy Stevens, Tyler Tupy; Cannon Falls: Bethany Nelson, Kelli Ringeisen; Chatfield: Madelyn Muller; Dodge Center: Kyrielle Peterson; Grand Meadow: Hattie Voigt; Harmony: Maggie McKernan; Hayfield: Brooke Zahnle; La Crescent: Paige Weymiller; Lake City: Anna Burdis; Mantorville: Cayla Loy; Peterson: Ashley Agrimson; Pine Island: Kyle Groven; Red Wing: Nina Kriese, Madeline Sutherland; Rochester: Samantha Clark, Chad Couser, Noelle Himrich, Erika Lindemann, Cathleen Ly, Collin Miller, Sarah Westerland; Stewartville: Mitchell Sawyer; Winona: Riley Jorgenson, Elizabeth Messmann.

University of Wisconsin-Stevens Point -- Millville: Taggart Jacob; Red Wing: August Duffy; Rochester: Josephine Van Ert.

Upper Iowa University -- Grand Meadow: Jamie Gehling; Houston: Madeline Jore; Rochester: Noah Antes; St. Charles: Jaret Stellmaker.

Spring 2021 Dean’s list

Bates College -- Rochester: Alex McPhail.

Dunwoody College of Technology -- Rochester: Chandler Starr.

Minnesota State University-Mankato --

Adams: Ashlynn Mandt;

Altura: Connor Kennedy;

Austin: Linnea Byers-Sunde, Nena Fox, David Garcia Raya, Skylar Guzman, Katelyn Hansen, Isaac Kenyon, Salma Masood, Isabel Mattick, Caylee Meier, Andrea Murphy;

Brownsdale: Katelyn Luthe, Hannah Pike;

Byron: Jordyn Fairchild, Ryann Lake, Ashley Rauchwarter;

Caledonia: Haley Jennings, Anna Mauss, Drew Sime;

Cannon Falls: Bobbi Cromer, Alyssa Goplen, Zachary Jacobson, Isabella O'Reilly, Roan Reardon, Kristyn Thielbar;

Chatfield: Seth Allen, Teagan Allen, Benjamin Brogan, McKenna Daniels, Nathaniel Fox, Isaiah Miron, Kennedy Olson, Macy Pederson, Tedon Zimmerman;

Claremont: Lindsay Wagner;

Dennison: Ella Kelm;

Dexter: Bret Mathews;

Dodge Center: Isabelle Anderson, Jared Johnson, Kelsey Kosberg, Derek Lilledahl, Dylan Maas, Aaron Thevenot;

Dover: Amy Vehrenkamp;

Elgin: Olivia Chladek;

Elkton: Travis Russell, Lee Wilson;

Eyota: Haley Finstuen, Samantha Hajek, Olivia Krisik;

Harmony: Ashley Haugerud, Krista Jorgenson;

Hayfield: Luke Dudycha, Kate Kruger, Kaylee Rauchwarter, Baylee Sorensen;

Houston: Abbey Hoegh, Abigail Larson, Ariel Scanlan;

Kasson: Ellie Bungum, Brendan Knoll;

Kenyon: Megan Mattson, Maddie McCauley, Nora Woock;

La Crescent: Paige Jansen, Kaitlyn Lintelman, Mackenzie Malone, Mikhaila Malone, Jordan Redman, Elissa Sass, Carter Schmitz, Zoe Welper;

Lake City: Jordyn Bey, Kylee Ferguson, Deidre Lutjen, Austin O'Flaherty, Taylor Rudnicki, Benjamin Schulz, Grace Wise;

Lanesboro: Payton Benson, Aaron Eversole, Kaylee Peterson;

LeRoy: Miranda Bergan, Ashley Norby;

Lyle: Kayla Johnson;

Mantorville: Kinsey Koebele, Kassandra McCarty, Luke Nash;

Minnesota City: Jaydan Kaehler, Kathryn Smith;

Oronoco: Caleb Bormann;

Pine Island: Summer Jantzen, Hayden Larson, Shannon Pike;

Plainview: Griffin Doughty, Caleb Getschmann, Alexis Leichtnam-Fitting, Abigail Peterson, Emmaline Polson, Morgan Shindelar, Jenna Wolf;

Preston: Kelsey Berg, Madalyn Kinneberg, Courtney Schroeder;

Racine: Aleya Noben;

Red Wing: Konner Brickey, Zachary Cota, Brook Ford, Maria Haley, Megan Kelly, Drew Siewert, Kassidy Sutherland;

Rochester: Zachary Adams, Megan Anderson, Jacob Anglin, Jordyn Baker, Clare Basso, Trevor Borwege, Travis Braun, Destiny Chea, Andrew Coleman, Jennifer Craig, Kellie Cramer, Ezra Craven, Sarah Demsky, Colin Duncan, Amanda Eidem, Carly Eischen, Jenna Fischer, Tyler Fremarek, Megan Furr, William Hansen, Sara Hartert, Molly Hlebichuk, Taiylor Hoeft, Taylar Horsman, Grace Huber, Alayna Johnson, Alyssa Jorgenson, Mitchell Kimball, Lexie Kromminga, Jacob LaDue, Sunny Lai, Abbigale Lange, Nicholas Larsen, Erin Leary, Nadia Lowery, Macy Lund, Sarah Morris, Heather Mullenbach, Mikayla Nemgar, Natasha Nett, Olivia Oeltjen, Hallie Olson, Jacob Otto, Kayla Otto, Ryan Paris, Isabella Pearson, Kia Pearson, Spencer Peterson, Miguel Rios, William Ristau, Claire Rosemark, Brian Rud, Alexander Ryno, Amanda Sankey, Brian Swancutt, Allison Tieman, Clara Torkelson, Rachel Trotman, Elizabeth Tucker, Brianna VanDyke, Jena VanDyke, Gabriel Villalpando, Kaitlyn Vomhof, Brady Williams, Emma Witter;

Rose Creek: Laura Bottema, Thomas Bustad;

Rushford: Nicholas Anderson, Julie Dahl;

Spring Valley: BriAnna Dols, Ethan Fenske, Brianna Hindt, Tyler Nagel, McKayla Schwarz;

St. Charles: MaKynna Heimer, Kelly Mehrkens;

Stewartville: Kevin Christian, Teagan Tonjum;

Wabasha: Erin Bartz, Julia Swanson, Sumner Willers;

Welch: Nathan Carlson, Logan Johnson, Nicole Oberding, Edward Sweeney;

West Concord: McKenna Rubin;

Winona: Margaret Donahue, Annie Grund, Mercedes Kauphusman, Madalynn Koehler, Alaina Lofgren, Alexa Lofgren, Meredith Maxwell, Alexander Rudnik, Campbell Watkins;

Wykoff: Kendall Drury-DeBoer;

Zumbrota: Paige Bennett, Corie Deraas, Gabrielle Hinrichs, Alison Hunstad, Megan Johnson, Tyler Magnuson, Joel Matuska, Alec Nesseth.

Palmer College of Chiropractic -- Rochester: Roman Lahr.

Tufts University -- Rochester: Sophia Alfred, Kate Murphy, Soni Shah, Liana Wiepert.

University of Minnesota-Twin Cities

Altura: Gregory Brosig, Samantha Ellinghuysen, Brielle Meisch;

Austin: Atziri Amador Torres, Ivy Arnold, Trenton Brown, Connor Byram, Chloe Guttormson, Emily Hegna, Vy Hoang, Maia Irvin, Jenna Krueger, Kiley Kusick, Jo-Ann La, Fayth Nystel, Morgan Raymond, Emily Sayles, Kristine Schechinger, Paiton Schwab, Ariana Shapinsky, Modeste Zinzindohoue;

Byron: Bryan Chantigian, Sidney Clarke, Brenna Connelly, Benjamin Deyle, Braeden Dilworth, Keegan Kuhn, Andrew Lambrecht, Benjamin Lee, Janani Ranatunga, Nicholas Retzer, Noah Rutgers, Daniel Rydberg, Mattea Schubert, Jill Schuster, Anna Siska, Kevin Sun;

Cannon Falls: Molly Bowen, Melinda Edstrom, Bryson Felton, Joshua Fraser, Rachel Parent, Graham Pearson, Elizabeth Reinhardt, Nathan Van Zuilen;

Chatfield: Larissa Martin, Kyle Nosbisch;

Dodge Center: Holly Kubat, Courtney West;

Elgin: Isaac Rott;

Fountain: Lauren Zoellner;

Goodhue: Jada Voth;

Grand Meadow: Andrew Arndorfer, Meghan Eastlee, Maxwell Jech, Michael Stevens;

Harmony: Katrina Bergey;

Houston: Jessica Kitching, Elizabeth Kreutzman;

Kasson: Grace Hager, Brady Laumb, Aaron Struckmann;

Kenyon: Julia Dunlop, Katarina Rechtzigel, Celia Woock;

La Crescent: Avalon Mccormick, Dane Mccormick, Jaden Moore, Joshua Petersen, Luke Spencer;

Lake City: Tanner Frank, Mccabe Heise, Tyler Johnson, Emily Langfield, Mitchel Medvec, Riley Passe, Mason West;

Lanesboro: Leah Ruen;

LeRoy: Reece Alstat, Matthew Scaglione, Jacob Stephens;

Mantorville: Wesley Asprey, Kaylea Brogan, Mason Iverson, Matthew Winkle;

Minnesota City: Brian Aeling;

Oronoco: Kaitlyn Hawkins, Logan Meurer;

Pine Island: Valerie Sauder, Eliza Warneke;

Plainview: Sage Grover, Samuel Hanlon, Anton Harrington;

Preston: Alexander Love, Madilyn Smith;

Red Wing: Kishan Bhakta, Easton Brown, Brian Carrick, Katie Engel, Thomas Lidahl, Rebecca Sanchez, Marcus Schmidt, John Tincher;

Rochester: Najmo Abdullahi, Bryn Adams, Alex Alexander, Lisa Alexander, Leo Alfred, Natalie Allison, Lars Anderson, Anna Arendt, Evelyna Arnold, Praveer Arora, Sumedha Bandi, Grace Baudhuin, Ashley Beery, Elise Berning, Payton Bernstrom, Emmalee Black, Briar Bleeker, Dario Blum, Samuel Boes, Julian Bretton, Martha Burket, Alexis Busse, Eric Byrne, Maxwell Carlsen, Daniel Chang, Hope Chappuis, Christine Choi, Braydon Crum, Alexander Dale, John Dao, Uyen Dao, Jax Davidson, Will Davies, Katrina Davis, Patrick Desrosiers, Harper Dion, Shenruixing Dong, Stephen Douglas, Julie Duffield, Cody Embrock, Elizabeth Erickson, Glen Erickson, Muntaas Farah, Samira Farah, Katelyn Fitzgerald, Parth Gandhi, Victoria Gateno, Max Gort, Lindsey Grafstrom, Courtney Grandbois, Christie Greason, Lauryn Greenfield, Gracie Grimsrud, Brittney Gruszynski, Jennifer Gullickson, Lydia Hach, Luke Halverson, Andrew Hanson, Sydnee Hanson, Amy Hargenrader, Karissa Helvig, Cameron Higgins, Grace Hobday, Sterling Homard, Ashley Horejsi, Sophia Iezzi, Alyssa Inglett, Varun Iyer, Noah Jacobson, Federico Jimenez, Audrey Johannes, Jared Juth, Alina Kaliszewski, Ardaas Kanwar, Jordyn Kathmann, Luke Kathmann, Isaac Kelley, David Kelm, Andrew Killian, Daniel Kim, Jiwon Kim, Bryana King, Madison King, Josephine Lam, Oliver Latocki, Joyce Lee, Jordyn Lehman, Alissa Levenick, Cameron Lindholm, Hao Liu, Taylor Loth, Lucero Loyo, Abagail Majerus, Evan Maraganore, Ryan Marczynski, Isaac Marquardt, Isaac McCarney, Kevin Meng-Lin, Amir Mohamed, Hodan Mohamed, Cassandra Mullenbach, Emalyn Muzzy, Kathryn Neff, Hoat Nguyen, Kayla Nguyen, Thanh Tam Nguyen, Vivian Nguyen, Kyle Ny, Christopher O'Driscoll, Margaret O'keefe, Isabella Ou, Mouny Ould-Ali, Lauren Pardi, Ayush Patel, Deeya Patel, Rohan Patel, Eleanor Plager, Vikas Prasad, Anton Prokop, Shalyn Quandt, Nikhil Rajkumar, Sanjiv Ramana, Aleeza Rehman, Jessica Rehmann, Amilia Retzlaff, Isha Rihal, Lydia Rose, Jonathon Ross, Amrit Sandhu, Nicole Schmitgen, Eliza Scholl, Ella Joy Schornack, Annie Schroeder, Payton Scripture, Amit Sethi, Brock Shamblin, Ogden Sikel, Dalton Simms, Anish Singh, Braden Smith, Bailey Squires, Aaron Stanek, Maggie Suino, Lily Tabatabai, Maura Talwalkar, Isabelle Temesgen, Zoey Temesgen, Hope Thilges, Michael Thomas, Shannon Thomas, Jon Thorvilson, Hannah Tiefenthaler, Mya Tines, Savannah Tines, Erin Todd, Cara Toney, Elijah Torbenson, Matthew Tran, Ryan Tran, Eleanor Tremain, Caleb Van Leeuwen, Quinn Wagenaar, Adam Walker, Jordan Walker, Kate Wass, Jacob Weiner, Julia Welp, Alyssa White, Nathan Wrubel, Melanie Wurth, Jane Yap, Raymond Zhang, Aidan Zimmer;

St. Charles: Axel Daood, Allison Hansen, Hunter Heimer, Deja Mosley, Madison Snyder;

Spring Grove: Grace Edgington, Katrina Paulson, Kendra Waldenberger;

Spring Valley: Morgan Guy;

Stewartville: Savannah Davis, Hailey Scheevel, Jacob Twohey, Noah Vande Loo;

Wabasha: Ian Jeffery, Devon Kelly, Kada Malakowsky, Olivia Sailer, Anna Vanwey;

Welch: Maria Everson;

Winona: Brooke Bestul, Dylan Celius, Nina Dao, Cade Ferstl, Evan Ferstl, Jade Joswick, Samantha Knight, Jackie Li, Megan Mattheis, Halle Remlinger, Christian Renk, Erin Renk, Samuel Young;

Zumbrota: Anna Haugen, Rheis Jensen.

University of Wisconsin-La Crosse

Adams: Morgan Hose, Brittney Ruechel;

Austin: Ava Chesak, Jordyn McCormack, Gavin Owens;

Byron: Sam Connelly, Tessa Harmon, Anna Houston, Bayli Magnuson, Grace Muntifering;

Caledonia: Colby Mann, Sidney Olson;

Cannon Falls: Anna Giese, Kendra Lecy;

Chatfield: Cole Asleson, BrookLynn Johnson;

Dakota: Clair Shepardson;

Dodge Center: Elle Myer;

Eitzen: Ethan Zahn;

Elgin: Amanda Martin, Marshall Simon;

Eyota: Kendra Hansen, Will Ideker, Emily Kullot, Connor Martin, Kayla Price, Jack Studer, Brooke Wehseler;

Goodhue: Taylor Earp, Anna Kohlnhofer, Reagan O'Connor, Kate Opsahl;

Harmony: Abby Lange;

Hayfield: Anna Carney, Kayla Rehnelt;

Hokah: Jacob Jorstad, Sarah Petersen, Kilee Sipusich;

Houston: Madelyn Srock;

Kasson: Brody Hegge, Grace Worden;

La Crescent: Michaela Abnet, Ryley Butler Modaff, Courtney Conway, Hayden Hoiness, AJ McAlear, Sarah Olson, Christina Sanchez;

Lake City: Cora Fitterer, Allison Hanson;

Lanesboro: Jaime Rein;

Lewiston: Andrew Knapczyk;

Lyle: Kendal Truckenmiller;

Mabel: Dillon Allar;

Mantorville: Maddy Perry;

Minnesota City: Katie Block, Nicole Doffing, Bryce Heftman, Kodi Moldenhauer, Jenna Timm;

Oronoco: Rachel Ryan;

Pine Island: Josselyn Lindahl, Talia Mentjes, Michael Quintero Bungert;

Plainview: Andrew Krause, Grace Ranta, Katlyn Sylvester;

Red Wing: Kennedie Hallock, Amy Jeranek, Megan Jeranek, Anika Nybo;

Rochester: Madison Atkinson, Amanda Beckenbaugh, Abby Becker, Emily Benson, Lydia Bergerson, Brianna Bilderback, Courtney Burrichter, Connor Campbell, Emma Forsthoffer, Alyssa George, Dalton Gerdts, Katelyn Hallock, Julianne Hanson, Spencer Harrison, Cody Hillesheim, Madie Howell, Alison Kielty, Jeremiah Koenig, Ben Kossman, Carly Kowal, Abby Lortscher, Ellie Luinenburg, Anya Marcou, Jason Martin, Josh Mattison, Jack Murphy, Garrett Nogosek, Peyton Paulson, Kyle Philpott, Claire Pierce, Nicholas Plutowski, Anna Rehbein, Haley Sennes, Sadie Sennes, Sabrina Tester, Elizabeth Walston, Kylie Wees, Logan Wees, Sidney Williams, Jordan Writz; Rollingstone: Emily Boettger;

Rushford: Cora Bauer, Kaitlyn Bieberdorf, Nicole Blagsvedt, Ricky Buchanan;

St. Charles: Miranda Johnson, Halle McCormick, Justin Ruhberg;

Spring Grove: Brock Schuttemeier;

Stewartville: Marisa Goff, Olivia Nicklay;

Wabasha: Karlee Freihammer, Claire Gosse, Cameron Schneider;

Waltham: Madison Arndt;

Welch: Emma Zibble;

West Concord: Johnathon Jaeger, Quinn Zipse;

W inona: Austin Beck, Olivia Knight, Caleb Krage, Riley Olson, Tristan Rusert, Olivia Templeton;

Wykoff: Reece Eickhoff;

Zumbrota: Natalye Quam.

Summer 2021 Chancellor’s list

Troy University -- Rochester: Steven Robbins.

Awards

Olivia Truesdale of Rochester was awarded a Fulbright Scholarship for the English teaching assistant program in South Korea. She was also awarded the Critical Language Scholarship. Truesdale graduated from Scripps College this spring.