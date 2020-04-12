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Road Work Ahead Sign

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Lanes of West Center Street at Fourth Avenue are expected to close for nearly two weeks, starting Monday. 

The closures will reduce traffic to a single lane in each direction on Center Street, according to Rochester Public Works.

Southbound traffic on Fourth Avenue will also be reduced to a single lane at the intersection as the Rochester Street Department repairs pavement at the intersection. 

The lanes are expected to reopen on April 24. 

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