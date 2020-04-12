...HEAVY SNOW ALONG WITH BLOWING SNOW EXPECTED FROM SUNDAY INTO
MONDAY...
.A BAND OF HEAVY SNOW WILL FALL ACROSS THE AREA FROM SUNDAY INTO
MONDAY. THE SNOW IS EXPECTED TO START SUNDAY MORNING FOR
LOCATIONS GENERALLY WEST OF THE MISSISSIPPI RIVER AND THEN SPREAD
EAST DURING THE AFTERNOON AND EVENING. A BAND OF 6 TO 10 INCHES
APPEARS LIKELY FROM NORTH-CENTRAL IOWA ACROSS SOUTHEAST MINNESOTA
INTO NORTH-CENTRAL WISCONSIN. LOCALLY HIGHER AMOUNTS SHOULD BE
EXPECTED.
WINDS GUSTING AS HIGH AS 35 MPH WILL CREATE SOME BLOWING SNOW
FROM LATE SUNDAY AFTERNOON INTO MONDAY. NEAR WHITE-OUT CONDITIONS
ARE POSSIBLE WHEN THE HEAVY SNOW IS FALLING SUNDAY AFTERNOON AND
EVENING.
THIS SNOW WILL BE HEAVY AND WET. WHEN CLEANING SIDEWALKS AND
DRIVEWAYS, PUSH THE SNOW RATHER THAN THROWING IT. STAY HYDRATED
AND TAKE FREQUENT BREAKS.
IN ADDITION, THIS SNOW COULD CAUSE PROBLEMS FOR ANY TEMPORARY
TENTS, AND SOME TREE DAMAGE AND POWER OUTAGES COULD ALSO OCCUR.
...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 7 AM SUNDAY TO
7 AM CDT MONDAY...
* WHAT...HEAVY SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 6 TO
10 INCHES. WINDS GUSTING AS HIGH AS 35 MPH.
* WHERE...PORTIONS OF WEST CENTRAL WISCONSIN, NORTH CENTRAL IOWA
AND SOUTHEAST MINNESOTA.
* WHEN...FROM 7 AM SUNDAY TO 7 AM CDT MONDAY.
* IMPACTS...ESSENTIAL TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT. PATCHY
BLOWING SNOW COULD PRODUCE NEAR WHITE-OUT CONDITIONS AT TIMES
LATE SUNDAY AFTERNOON INTO THE EVENING. THE HAZARDOUS
CONDITIONS COULD IMPACT THE MONDAY MORNING COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN
YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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