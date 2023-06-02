Mayo High School Class of 2023: Graduate List
Submitted by Mayo High School.
May 31: Schaeffer Academy, Rosa Parks Charter High School & RPS Online
June 1: Lourdes High School & Century High School
June 2: John Marshall High School & Mayo High School
All lists will be published in the Saturday, June 3, Post Bulletin print edition.
Mayo High School Class of 2023 Graduation Ceremony will be 7 p.m. Saturday, June 10, at the Mayo Civic Center.
—A—
Abdullahi Abdi, Hamse Abdinoor, Musse Abdullahi, Yousif Abu Hamdi, Rayah Abudayyeh, Ayub Abukar, Reese Ackerman, Sabrin Adan, Hafsa Aden, Abril Albareda LLuisa, Abdelraziq Ali, Harun Ali, Maitha Alkhyeli, Cassandra Almaguer, Hamid AlRawi, Ruby Alvarado, Jude Amra, Kevin Apolinar Sanchez, Eleni Araya, Braden Armstrong, Deanna Arnold, Janelle Asiedu, Taelyn Atkinson-Cole, Emily Auger, Muniira Aweys, Ali Aziz
—B—
Emmaleen Bach, Mya Baker, Olivia Balang, Nolan Banks, Muna Bashir, Anna Basso, Jamal Beale, Balint Bedekovics, Joyous Bellephant, Ashley Benschoter, Katelyn Benschoter, Alex Berg, Katie Berquam, Noah Bestrom, Chiara Bianchi, Gavin Black, Jake Blackmon, Sam Blackmon, Angeth Bol, Natalie Boorjian, Deztyne Bowar, Hayden Bowman, Olivia Boxrud, Nicholas Brandenburger, Elizabeth Bransford, Lauren Brede, Jerry Brewer, Lukas Briese, Carter Brink, Jacob M. Brown, Jacob R. Brown, Morgen Brown, Abram Bruguier, Sydney Bucey, Fleur Buchholtz, Jack Buenger, Logan Burger, Maxwel Button-Swenson
—C—
Mychaela Callanan, Nathan Callier, Aaron Caradine, Angel Carbajal Alvarez, Kasey Carlson, A'myah Carmichael, Laysha Carrillo Gonzalez, Jose Castillo, Addie Cayou, Sunny Chang, George Charnin, Mahlet Cheney, Gracie Christian, Erickton Chuom, Erik Cmiel, Aracely Cobarruvias, Harlie Coddington, Grace Coffman, James Colletti, Ellery Collins, Zachary Condon, Mary Lynn Corona-Trevino, Valerie Cortez, Caden Cousino, Kaylee Cowden, Lucas Cramer, Adelie Craner, Daniela Cruz Torres
—D—
Liam Dahl, Payton Dahle, Adam Dang, Nevaeh Danziesen, Aaliyah Davenport, Andrew Davis, Dashantae Davis, Logan Day, Hayden Deetz, Ruben Del Bano Rivera, Ketzaly Delgado, Rosalynn Delgado-Ortiz, Ethan Dennis, Logan Derby, Ottavia Di Veroli, Danielle Diaz-Carini, Jacob Dinicola, Tobias Diwan, Hoang Tran Doan, Ella Dombrovski, Shelby Dominguez Gomez, Quinton Dominis, Chomochunyu Dorgi, Dezirae Dotterwick, Ella Dozois, Natalie Drake, Ryan Dripps, Darian Du, Mia Duran Flores, Rebekah Durgin, Lucia d'Uscio
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—E—
Myka Earthman, Addison Ellsworth, Blake Elsinger, Ryan Engstler, Hayden Enke, Lucille Erdmann, August Erickson, Benjamin Erickson, Kamden Ernste, Rowan Ernster, Fernanda Escobar-Zambrano, Nathan Eyre
—F—
Muhammad Fadlia, Kaylee Farrell, Dakota Feine, Robert Feine, Nathaniel Fisher, Jr., Caleb Fogelson, Jazmin French, Javaughna Funk
—G—
Ethan Gaddis, KaiRee Gadson, Ajak Gai, Eduardo Galindo Ibarra, Eduardo Galindo Ibarra, Cooper Gamble, Blanca Garcia Martinez, Ezequiel Garcia-Hall, Andy Garcia-Vasquez, Hannah Gathje, Grace Gauthier, Joseph Geariety, Taliesin Geary, Mas'ud Ghedi, Scott Evan Giron, Mabel Glaser, Cailyn Glessing, Lily Goble, Maxwell Goin, Holland Goldammer, Luis Gomez, Brisia Gonzalez, Cristian Gonzalez, Sadie Gonzalez, Natasha Gonzalez Cruz, Gerardo Gonzalez Jr., Riley Gray, Emma Greening, Chase Grivna, Reece Grob, Calvin Grothey, Bradley Grupczynski, Edward Gruwell, Emma Gustafson, Alex Gyarmaty
—H—
Sofia Haakenson, Julia Hallengren Krantz, Austin Hanf, Hannah Hanson, Isaiah Hanson, Kennedy Hanson, Levi Hanson, Isabella Harden, Ethan Hart, Gavin Hart, Javen Harvey, Abdullahi Hassan, Hafsa Hassan, Parryn Hatton, Macyn Hayft, Trista Heikes, Gabrielle Henderson, Daniel Hernandez, Gladys Hernandez, Shanely Hernandez, Ximena Hernandez, Eduardo Hernandez Robinson, Kayley Hernandez-Ruiz, Ava Hewitt, Brianne Higgins, Ethan Hill, Taylor Hill, Jamison Hjalmervik, Jeremy Hlebichuk, Mandy Hoang, Esmira Hodzic, Naomi Hogan, Daniel Holmes, Samuel Hruska, Kia Hubert, Dylan Hughes, Evelyn Hurtado, Sumaia Hussein, My Huynh
—I—
Krystal Ibarra, Said Idriss, Eldin Ikanovic, Thomas Irish, Kelyn Isenberg, Bryan Islas Aguirre, Kleiver Ixcoy Ambrocio
—J—
Joe Jacobo, Samuel Jacobson, Mansur Jailani, Abaas Jama, Ridwan Jama, Jacinda Jensen, Aiden Johnson, Hailey Johnson, Arike JoJa, Andrej Jojic, Brennan Jones, Cailin Jones, Carter Jones, Gracelynne Jones, Kallen Jorgenson
—K—
Kendrik Kahler, Quinn Kallmes, Hailey Kalmus, Payton Kappler, Alyazia Karar, Roselyn Kassiano, Benjamin Kearney, Taylor Keller, Ajay Keo, Chassidy Khamda, Nora Kirgis, Lorenzo Knop, Kaya Koball, Kai Kobayashi, Madeline Koehler, Gabriele Kolar, Anushka Kollengode, Payton Kor, Ethan Kramer, Iris Kroeger, Julia Kunkel, Lucy Kurup, Joseph Kysylyczyn
—L—
Xavier Laack, Hayden Lagergren, Caitlyn Lake, Anais Lambertsen-Clayton, Aubrey LaPolice, Ariel Lara Coronado, Tyler Larson, William Laudon, Zoe LeBrasseur, Mason Leimbek, Lorelai Lewis, Jasmine Lillico, Eleyna Limburg, Lindsay Livingstone, Ismael Lopez, Manuela Lopez Ramirez, Rodolfo Lozoya, Amy Luc, Megan Lutz, Sam Lyons
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—M—
Ramla Maani, Ean MacLaughlin, Lincoln Madkour, Johannes Agnar Madsen, Nickolas Mahon, Jenna Maier, Nery Maldonado, Tiegan Mancuso, Aphatsara Manoukoun, Ivy Maples, Victoria Marial, Giovanni Mariani, Bobby Marines III, Emily Markovic, Jorge Martinez, Julian Martinez, Itziar Martin-Fernandez, Kadence Matteson, Nora McAndrews, Alec McBane, Patrick McCauley, Reid McGovern, Isabella McIntyre, Chelsy McKoon, Sunshine McLain, Anson McLaughlin, Gavin McLemore, Marshall McNamara, Samuel Meeks, Shahyan Meghani, Ethan Mehlhop, Kendyll Meilander, Madison Meyer, Tabatha Meyer, Lee Miller, Anish Mishra, Ajay Misra, Payton Mitchell, Coral Moe, Benjamin Moen, Isaac Moen, Mohamed Moge, Anas Mohamed, Ayub Mohamed, Maher Mohamed, Mariam Mohamed, Rahmo Mohamed, Sahra Mohamud, Taslim Mohamud, Conner Monson, Monica Montalvo, Alonso Montori, Susie Moore, Julitza Morales Fernandez, Eric Morales-Velazquez, Connor Morrey, Tyson Morris, Gaethan Mulatre, Hunter Mulholland, Aaron Mulvihill, Gabriele Mutschelknaus
—N—
Elise Nagele, Deborchie Nandy, Caleb Neisen, Nathan Nelson, Henry Neuvirth, Mygina Nguyen, Elise Nienow, Makhala Nierman, Matty Nierman, Kiera Nolan, Maya Nordine, Samuel Norenberg, Michael Nowdesha
—O—
Ellen O'Hara, Christopher Olheiser, Liam Olive, Seamus Olive, Blake Olson, Thomas Olson, Liam O'Neill, Lauren Onigkeit, Jose Ortiz Santacruz, Alexis Osborn, Hanna Osborn, Lauren Osborn
—P—
Rylan Pagel, Tore Papenfuss, Maxwell Parney, Felix Pelowski, Sasha Penheiter, Dylan Peper, Jessica Perez, Brittany Perez Aguirre, Alexander Peterson, Aliyah Peterson, Meckenzie Piper, Adam Pirko, Bryan Popham, Brig Poppe, Melanie Portillo, Anthony Pressnall, Madelyn Pretzer, Gavin Priem, Jacob Pronga
—Q—
Mariarose Quelle, Robert Quinn, Daniel Quinones, Jade Quintero
—R—
Brianna Ramirez, Valerie Ramirez Hernandez, Carlos Rangel, Maria Rangel, Vivian Rasmussen, Connor Refsland, Ian Regal, Luis Reyes Barragan, Jacquelynn Reyna, Richard Rho, Anaileen Rios Martinez, Aidan Ris, Alizeh Rizvi, Jared Roberson, Nathaniel Robertson, Bella Rodrigez, Adam Rodriguez, Bella Rodrigez, Braxton Rodriguez-Stalberger, Natalie Rojas, Nathalie Rojas Gasca, Cohen Ruskell, Izabel Ruskell, Jorden Ruskell, Christian Russ, Cody Russell, Chloe Rutten
—S—
Farah Salama, Sarah Samman, Milkias Samuel, Cristian Sanchez Santos, Kerlin Sanchez-Villalobos, Yeilin Sanchez-Villalobos, Kyle Sanders, Taylor Schellhammer, Henry Schiller, Alaina Schleusner, Alexander Schmitgen, Sydney Schmitz, Kellen Schneider, Lauren Schulz, William Sexton, William Shao, Hamdi Shei, Winter Sheldon, Hashim Shidane, Jace Short, Riley Siem, Matthew Siems, Morgan Sifuentes, Jacob Singkeo, Charlie Slama, Christopher Smith, Eric Smith, Liam Smith, Cade Snider, Caleb Socwell, Chaeun Song, Sophia Spindler-Krage, Catherine Stacy, Theodore Staven, Kayla Stevens, Thomas Stoeckig, William Strain, Caleb Strauss, Isaac Strelow, McKenzie Strenke, Maxim Sullivan, Audra Swenson
—T—
Analiese Talabis, Jayden Talamantes, Malia Talwalkar, Elijah Taubel, Aaliyah Taylor, Katelin Thach, Xaia Thomas, Zachary Thomas, Elleana Thompson, Jaylah Thompson, Lakota Thompson, Rachel Thompson, Landon Thompson-Jewell, Erika Thusius, Ava Tiede, Dylon Tiedemann, Jordan Timbeross, Nolan Torgerson, Prisila Torres, Jackson Tran, Spencer Treptow, Riley Treslan, Camberly Tripp, Madelyn Tung-Mabry, Grace Tupper
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—V—
Samantha Valdez, Oscar Valdovinos-Bustos, Isaac Vanderwaerdt, Cameron Vareberg, Meya Veal, Emily Velazquez, Tereza Velazquez, Kiera VerNess, Nicolas Villavicencio Zambrano, Angelina Vith
—W—
Ryder Walter, Avery Walz, Julia Wanczura, Jeffrey Wang, Easton Wasmund, Anthony Watson, Rasheed Watts, Benjamin Weichselbaum, Nicholas Weick, Chloe Weingarten, Ke'Torrie West, Keeley Whetten, Abigail Wigle, Asher Wilder, Nathaniel Willaert, Daquone Williams, Lily Willkomm, Sam Willows, Messiah Wilson, Noah Winkel, Isak Winter, Maria Winter, Philip Wisniewski, Brock Wolf, Evan Wood, Grant Woodcock, Biruck Worku, Isabel Wright, Samuel Wysocki
—Y—
DiSaunie Young, LaMarreah Young, Stanimir Yovchev, Mohamed Yusuf
—Z—
Zoey Zielinski, Zeke Zodrow, Zoey Zodrow, Marc Zoghby
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