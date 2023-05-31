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Read Today's Paper Wednesday, May 31

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News Local

RPS Online Class of 2023: Graduate List

Submitted by RPS Online.

Rochester Public Schools RPS Online Graduates List
By Staff reports
Today at 5:00 PM
Graduation list online publishing schedule

May 31: Schaeffer Academy, Rosa Parks Charter High School & RPS Online

June 1: Lourdes High School & Century High School

June 2: John Marshall High School & Mayo High School

All lists will be published in the Saturday, June 3, Post Bulletin print edition.

—C—
Savannah Collado

—E—
Jarren Eastling

—H—
Hailey Hanna

—J—
Jayde Jennings

—K—
Hannah Kyeremeh

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—L—
Elizabeth Ladwig, Miracle Larson, Saoirse Lincoln

—M—
Brenen Madison, Takarah Montgomery

—S—
Sara Smith

—T—
Mittiel Tensley-Wimbish

—Y—
Song Yang

By Staff reports
Our newsroom occasionally reports stories under a byline of "staff." Often, the "staff" byline is used when rewriting basic news briefs that originate from official sources, such as a city press release about a road closure, and which require little or no reporting. At times, this byline is used when a news story includes numerous authors or when the story is formed by aggregating previously reported news from various sources. If outside sources are used, it is noted within the story.
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