RPS Online Class of 2023: Graduate List
Submitted by RPS Online.
Graduation list online publishing schedule
May 31: Schaeffer Academy, Rosa Parks Charter High School & RPS Online
June 1: Lourdes High School & Century High School
June 2: John Marshall High School & Mayo High School
All lists will be published in the Saturday, June 3, Post Bulletin print edition.
—C—
Savannah Collado
—E—
Jarren Eastling
—H—
Hailey Hanna
—J—
Jayde Jennings
—K—
Hannah Kyeremeh
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—L—
Elizabeth Ladwig, Miracle Larson, Saoirse Lincoln
—M—
Brenen Madison, Takarah Montgomery
—S—
Sara Smith
—T—
Mittiel Tensley-Wimbish
—Y—
Song Yang
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