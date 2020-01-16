Youths representing Minnesota’s First Congressional District are holding a town hall in Rochester on Friday to discuss the value of civic engagement in the current political era.

The event, planned for 6 to 8 p.m., will be at the city-county Government Center, 151 Fourth St. SE and has been organized by members of the Minnesota Youth Council.

The Minnesota Youth Council seeks to mobilize middle and high school students throughout the state to create equitable systems through youth-led outreach, education and advocacy.

Members from each congressional district have been tasked with organizing a community town hall this year, with the youth determining the topic.

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