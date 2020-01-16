...BITTER COLD WIND CHILLS INTO THURSDAY MORNING...
...WINTER STORM LIKELY FRIDAY THROUGH SATURDAY...
.WIND CHILLS THIS EVENING WERE ALREADY IN THE 20 TO 25 BELOW ZERO
RANGE ACROSS PORTIONS OF SOUTHEAST MINNESOTA. THESE WILL CONTINUE
TO DROP WITH VALUES OF 20 TO 30 BELOW EXPECTED OVERNIGHT INTO
THURSDAY MORNING.
WIDESPREAD ACCUMULATING SNOW AND A WINTRY MIX OF SNOW AND
FREEZING RAIN IS EXPECTED TO OCCUR FRIDAY INTO SATURDAY. SNOW
ACCUMULATIONS OF 4 TO 10 INCHES WILL BE POSSIBLE. ICE
ACCUMULATIONS OF UP TO ONE TENTH OF AN INCH ARE POSSIBLE, MAINLY
SOUTH OF INTERSTATE 90. IN ADDITION, STRONG NORTHWEST WINDS
SATURDAY AFTERNOON AND EVENING MAY LEAD TO BLOWING AND DRIFTING
SNOW.
...WIND CHILL ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM CST
THURSDAY...
...WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM FRIDAY MORNING
THROUGH SATURDAY AFTERNOON...
* WHAT...VERY COLD WIND CHILLS OF 20 TO 30 BELOW ZERO INTO
THURSDAY MORNING. HEAVY MIXED PRECIPITATION POSSIBLE FRIDAY INTO
SATURDAY. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 4 TO 6 INCHES AND ICE
ACCUMULATIONS OF AROUND ONE TENTH OF AN INCH ARE POSSIBLE ACROSS
NORTHEAST IOWA. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 6 TO 10 INCHES AND A
GLAZE OF ICE ARE POSSIBLE ACROSS SOUTHEAST MINNESOTA INTO NORTH-
CENTRAL WISCONSIN. WINDS COULD GUST AS HIGH AS 40 MPH
SATURDAY.
* WHERE...PORTIONS OF CENTRAL, NORTH CENTRAL AND WEST CENTRAL
WISCONSIN, NORTH CENTRAL AND NORTHEAST IOWA AND SOUTHEAST
MINNESOTA.
* WHEN...FOR THE WIND CHILL ADVISORY, THROUGH 9 AM CST THURSDAY.
FOR THE WINTER STORM WATCH, FROM FRIDAY MORNING THROUGH SATURDAY
AFTERNOON.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT. PATCHY BLOWING SNOW
COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. THE HAZARDOUS
CONDITIONS COULD IMPACT THE MORNING OR EVENING COMMUTE. THE
COLD WIND CHILLS COULD CAUSE FROSTBITE ON EXPOSED SKIN IN AS
LITTLE AS 30 MINUTES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
USE CAUTION WHILE TRAVELING OUTSIDE. WEAR APPROPRIATE CLOTHING, A
HAT, AND GLOVES.
MONITOR THE LATEST FORECASTS FOR UPDATES ON THIS SITUATION.
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