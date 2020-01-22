...SLIPPERY TRAVEL EXPECTED THIS AFTERNOON AND EVENING...
.ADDITIONAL SNOW ACCUMULATIONS UP TO 2 INCHES AND A LIGHT GLAZE
OF ICE IS EXPECTED THROUGH 9 PM TONIGHT.
THIS WILL WILL IMPACT THE EVENING COMMUTE. TAKE IT SLOW AND GIVE
YOURSELF EXTRA TIME TO REACH YOUR DESTINATION.
...WINTER WEATHER ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 9 PM CST THIS
EVENING...
* WHAT...A WINTRY MIX OF SNOW, SLEET, AND FREEZING RAIN.
ADDITIONAL SNOW ACCUMULATIONS OF UP TO TWO INCHES AND ICE
ACCUMULATIONS OF A LIGHT GLAZE.
* WHERE...PORTIONS OF CENTRAL, NORTH CENTRAL AND WEST CENTRAL
WISCONSIN, NORTH CENTRAL AND NORTHEAST IOWA, AND SOUTHEAST
MINNESOTA.
* WHEN...UNTIL 9 PM CST THIS EVENING.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. THE HAZARDOUS
CONDITIONS COULD IMPACT THE EVENING COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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