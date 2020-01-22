Trump

President Donald Trump speaks at Scheels Arena in Fargo on Wednesday, June 27, 2018. David Samson / The Forum

 David Samson

WASHINGTON — The Senate will continue the impeachment trial of President Donald Trump at noon Wednesday, Jan. 22, with Democratic impeachment managers presenting opening arguments.

On Tuesday, the Senate voted to adopt trial rules. Included in this was the decision to give each side 24 hours to present their case over three days.

Watch a livestream of the proceedings below.

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