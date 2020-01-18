...BLIZZARD CONDITIONS DEVELOPING FOR PORTIONS OF SOUTHEAST
MINNESOTA AND NORTHEAST IOWA...
PERIODS OF LIGHT SNOW WILL CONTINUE INTO THE AFTERNOON, WITH
LITTLE ADDITIONAL ACCUMULATION. STRONG AND GUSTY NORTHWEST WINDS
WILL DEVELOP OVER THE ENTIRE AREA BY EARLY AFTERNOON, LEADING TO
BLOWING AND DRIFTING SNOW. BLIZZARD CONDITIONS ARE LIKELY FOR THE
OPEN AND UNSHELTERED AREAS OF NORTHEAST IOWA AND SOUTHEAST
MINNESOTA. IF TRAVELING, ESPECIALLY ACROSS SOUTHERN MINNESOTA AND
NORTHERN IOWA, BE PREPARED FOR DANGEROUS WHITEOUT CONDITIONS AT
TIMES. IN ADDITION, RAPIDLY FALLING TEMPERATURES WILL ALLOW FOR
ANY WET ROADS TO FREEZE QUICKLY THIS AFTERNOON.
...BLIZZARD WARNING IN EFFECT UNTIL 6 PM CST THIS EVENING...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN LA CROSSE HAS ISSUED A BLIZZARD
WARNING, WHICH IS IN EFFECT UNTIL 6 PM CST THIS EVENING. THE
WINTER STORM WARNING IS NO LONGER IN EFFECT.
* WHAT...WIDESPREAD BLOWING AND DRIFTING SNOW, WITH WHITEOUT
CONDITIONS AT TIMES. PERIODS OF LIGHT SNOW CONTINUING AS WELL,
WITH ANY ADDITIONAL ACCUMULATION LESS THAN ONE-HALF INCH.
NORTHWEST WINDS GUSTING TO 40 MPH INTO LATE AFTERNOON.
* WHERE...PORTIONS OF SOUTHEAST MINNESOTA AND NORTHEAST IOWA.
* WHEN...UNTIL 6 PM CST THIS EVENING.
* IMPACTS...PLAN ON DANGEROUS TRAVEL CONDITIONS WITH SIGNIFICANTLY
LOWERED VISIBILITY, PARTICULARLY FOR OPEN AND UNSHELTERED AREAS
OUTSIDE OF TOWNS. WIND CHILLS AS LOW AS 20 BELOW ZERO TONIGHT
COULD CAUSE FROSTBITE ON EXPOSED SKIN IN AS LITTLE AS 30
MINUTES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A BLIZZARD WARNING MEANS SEVERE WINTER WEATHER CONDITIONS ARE
EXPECTED OR OCCURRING. FALLING OR BLOWING SNOW WITH STRONG WINDS
AND POOR VISIBILITIES ARE LIKELY. THIS WILL LEAD TO WHITEOUT
CONDITIONS, MAKING TRAVEL EXTREMELY DANGEROUS. DO NOT TRAVEL IF AT
ALL POSSIBLE. IF YOU MUST TRAVEL, HAVE A WINTER SURVIVAL KIT WITH
YOU. IF YOU GET STRANDED, STAY WITH YOUR VEHICLE.
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