Congratulations to Rochester residents and Mayo Clinic for raising more than $300,00 for the Salvation Army. It shows we are a community that cares for those less for fortunate.

Hopefully someday we will have no one sleeping in the skyways, but only in shelters with amenities they deserve. Closing the mental-illness hospitals didn't provide alternatives for their patients. The Salvation Army helped, but there is still work to be done.

I hope the Salvation Army and other organizations find solutions to this priority so every person in Rochester has a safe place to sleep and food to eat.

Jan Ulrich, Rochester

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