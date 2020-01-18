...WHITEOUT CONDITIONS AT TIMES FOR PORTIONS OF SOUTHEAST
MINNESOTA AND NORTHEAST IOWA...
STRONG AND GUSTY NORTHWEST WINDS WILL CONTINUE TO PROVIDE AREAS OF
BLOWING AND DRIFTING SNOW, WITH THE WORST CONDITIONS AND LOWEST
VISIBILITY REPORTED ACROSS PORTIONS OF SOUTHEAST MINNESOTA AND
NORTHEAST WHERE WHITEOUTS ARE OCCURRING. PERIODS OF GREATLY
REDUCED VISIBILITY CAN ALSO BE EXPECTED ALONG THE HIGHER RIDGE
TOPS EITHER SIDE OF THE MISSISSIPPI RIVER THROUGH THE AFTERNOON,
THOUGH WIDESPREAD BLIZZARD CONDITIONS ARE NOT LIKELY.
IF TRAVELING THROUGH THE AFTERNOON AND EARLY EVENING, ESPECIALLY
OVER THE RIDGE TOPS OR ACROSS SOUTHERN MINNESOTA AND NORTHERN
IOWA, BE PREPARED THAT DRIVING WILL BE DIFFICULT TO EVEN DANGEROUS
AT TIMES WITH VERY LOW VISIBILITY. ADDITIONALLY, BE AWARE THAT
RAPIDLY FALLING TEMPERATURES WILL ALLOW ANY EARLIER WET ROADS TO
REFREEZE QUICKLY.
...BLIZZARD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM CST THIS
EVENING...
* WHAT...WIDESPREAD BLOWING AND DRIFTING SNOW, WITH WHITEOUT
CONDITIONS AT TIMES, ESPECIALLY OUTSIDE OF CITIES AND TOWNS.
NORTHWEST WINDS GUSTING TO 40 MPH INTO LATE AFTERNOON.
* WHERE...PORTIONS OF SOUTHEAST MINNESOTA AND NORTHEAST IOWA.
* WHEN...UNTIL 6 PM CST THIS EVENING.
* IMPACTS...PLAN ON DANGEROUS TRAVEL CONDITIONS WITH
SIGNIFICANTLY LOWERED VISIBILITY, PARTICULARLY FOR OPEN AND
UNSHELTERED AREAS OUTSIDE OF TOWNS. WIND CHILLS AS LOW AS 20
BELOW ZERO TONIGHT COULD CAUSE FROSTBITE ON EXPOSED SKIN IN AS
LITTLE AS 30 MINUTES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A BLIZZARD WARNING MEANS SEVERE WINTER WEATHER CONDITIONS ARE
EXPECTED OR OCCURRING. FALLING OR BLOWING SNOW WITH STRONG WINDS
AND POOR VISIBILITIES ARE LIKELY. THIS WILL LEAD TO WHITEOUT
CONDITIONS, MAKING TRAVEL EXTREMELY DANGEROUS. DO NOT TRAVEL IF
AT ALL POSSIBLE. IF YOU MUST TRAVEL, HAVE A WINTER SURVIVAL KIT
WITH YOU. IF YOU GET STRANDED, STAY WITH YOUR VEHICLE.
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