With what our mayor and city council are doing, none of us should wonder why it is getting harder for us tax payers to live in this city. They like to point out other cities and their pay, but I can point out thousands of others that prove them wrong, (cherry picking).

I would encourage any person or business that does work for anyone of them -- lawn mowing, snow removal, remodeling, etc. -- to charge them double your normal price. Let's see how they feel about getting gouged.

Patrick Clark, Rochester

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