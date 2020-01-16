Gymnastics results graphic

BIG NINE CONFERENCE

Northfield 124.525, Red Wing 143.8

(Red Wing top 3)

Vault: 3. Breck Bergin (RW) 9.3. Beam: 3. Carolyn Hanson(RW) 8.7. Floor: 3. (tie) Bergin (RW) 9.175. 

Notes: Red Wing has six gymnasts out with injuries, illness, and academic issues. Chloe Fox had foot surgery on Thursday and will be out until at least Feb. 19 while Ally Urban is out until Feb. 19 with a heel injury and Hannah Rilea is out for three months with a knee injury.

 

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