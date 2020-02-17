Sports Best Performances

GIRLS BASKETBALL

• Lilly Meister led a balanced John Marshall attack with 15 points as John Marshall overpowered Faribault 64-27. Katie Hurt had 14 points for the Rockets (15-9, 13-7 Big Nine), Alexa Motley had 12 and Tori Gateno added 11. 

 

•••

MONDAY'S SCORES

GIRLS BASKETBALL

Big Nine Conference

John Marshall 64, Faribault 27

 

What's your reaction?

0
0
0
0
0