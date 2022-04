2021-22 winter high school sports all-conference teams

2021-22 WINTER ALL-CONFERENCE TEAMS

BOYS BASKETBALL

ALL-HIAWATHA VALLEY LEAGUE

Byron: Trent DeCook, Jaxon Marine. Cannon Falls: Noah Blanchard (hardship selection). Goodhue: Will Opsahl, Dayne Wojcik. Kasson-Mantorville: Camden Holecek, Mason Flom. Lake City: Hunter Lorenson, Kegan Ryan, Justin Wohlers. Lourdes: Parker Dunham. Pine Island: Johnny Bauer. Stewartville: Miles Hettinger, Henry Tschetter. Zumbrota-Mazeppa: Kayden Rodrick.

Player of the Year: Justin Wohlers (Lake City).

ALL-THREE RIVERS CONFERENCE

ADVERTISEMENT

Caledonia: Eli King, Jackson Koepke, Ja'Shon Simpson. Chatfield: Drew Schindler, Cole Johnson. Dover-Eyota: Elvis Pina. Fillmore Central: Jayce Keihne. La Crescent-Hokah: Carter Todd, Parker McQuin. Lewiston-Altura: Thomas Menk, Collin Bonow. Plainview-Elgin-Millville: Peyton Schumacher, Kaiden Peters, Aeron Stevens. Rushford-Peterson: Justin Ruberg, Malachi Bunke, Grady Hengel. Wabasha-Kellogg: Adam Dunagan.

ALL-SOUTHEAST CONFERENCE

First Team

Grand Meadow: Sr. Roman Warmka. LeRoy-Ostrander: Sr. Tanner Olson. Lyle/Pacelli: Jr. Buay Koak, Jr. Jake Truckenmiller. Southland: Sr. Eli Wolff, Sr. Harrison Hanna. Spring Grove: Jr. Tysen Grinde, So. Elijah Solum.

Second Team

Grand Meadow: Sr. Taylor Glynn. Kingsland: Sr. Walker Erdman. Lanesboro: Jr. John Prestemon, So. Mason Howard. LeRoy-Ostrander: Sr. Levi Royston. Lyle/Pacelli: Jr. Mac Nelson. Mabel-Canton: So. Cayden Tollefsrud. Schaeffer Academy: Fr. Ethan VanSchepen.

Player of the Year: Buay Koak (Lyle/Pacelli).

ALL-GOPHER CONFERENCE

ADVERTISEMENT

First Team

Blooming Prairie: Sr. Drew Kittelson. Hayfield: Jr. Isaac Matti, Jr. Ethan Pack. Janesville-Waldorf-Pemberton: So. Landon Dimler. Kenyon Wanamingo: Sr. Laden Nerison. Maple River: Jr. Mason Schirmer, Sr. Zach Herrmann.

Second Team

Hayfield: Sr. Easton Fritcher. Maple River: Jr. Will Sellers. New Richland-Hartland-Ellendale-Geneva: Sr. Porter Peterson. Randolph: Sr. Clay Nielsen. Triton: Sr. Owen Petersohn.

Third Team

Hayfield: Sr. Kobe Foster. Kenyon Wanamingo: Sr. Paul Kortsch. Maple River: Jr. Hayden Niebuhr. New Richland-Hartland-Ellendale-Geneva: Sr. Tyrone Wilson. Triton: Sr. Braxton Munnikhuysen. United South Central: Sr. Colten Quade.

Player of the Year: Isaac Matti (Hayfield).

• • • • •

ADVERTISEMENT

GIRLS BASKETBALL

ALL-BIG NINE CONFERENCE

First Team

Albert Lea: Sr. Taya Jeffrey. Austin: Sr. Hope Dudycha, Jr. Olivia Walsh, Sr. Emma Dudycha. Mankato East: Sr. Mackenzie Schweim, Jr. Peyton Stevermer. Mankato West: Jr. Teresa Kiewie, Sr. Lani Schopeer, Sr. Annika Younge. Owatonna: Sr. Holy Buytaert. Red Wing: Jr. Sammi Chandler, Jr. Sophia Rahn. Century: Sr. Jordyn Sutton, So. Taylor Clarey. John Marshall: Sr. Lilly Meister, Sr. Katie Hurt. Mayo: Jr. Hannah Hanson, So. Ava Miller.

Honorable Mention

Albert Lea: Sr. Annika Veldman. Austin: Jr. Cassidy Shute, Sr. Reana Schmitt. Mankato East: So. Ellie Edberg, So. Macy Birkholz. Northfield: Sr. Samantha Ims, Sr. Owatonna: Sr. Hillary Haarstad. Red Wing: Sr. Hallie Roschen. John Marshall: Jr. Stacie Mullenbach. Mayo: Jr. Izabel Ruskell.

ALL-HIAWATHA VALLEY LEAGUE

Byron: So. Paige Halder, Fr. Kendra Harvey. Cannon Falls: Sr. Jaci Winchell. Goodhue: Jr. Tori Miller, So. Elisabeth Gadient, Sr. Joslyn Carlson, Sr. Anika Schafer. Kasson-Mantorville: Sr. Aby Shubert. Lake City: Sr. Natalie Bremer, Sr. Mya Shones. Lourdes: Sr. CJ Adamson, Jr. Ella Hopkins. Stewartville: Jr. Haylie Strum, So. Savannah Hedin, Jr. Keeley Steele.

Player of the year: Natalie Bremer (Lake City).

Hardship Award: Lilly Meincke (Lake City, Sr.).

ALL-THREE RIVERS CONFERENCE

Caledonia: Jr. Ava Privet, Jr. Alexis Schroeder, Jr. Paige Klug. Chatfield: Jr. Kara Goetzinger, Sr. Peyton Berg. Chatfield: Sr. Megan Morgan, Sr. Sofia Sandcork, Jr. Allyssa Williams, Sr. Sera Speltz. Dover-Eyota: Sr. Malia Nelson, Sr. Sophie Andring, Sr. Olivia Riley. La Crescent: Jr. Cali Esser, Jr. Molly Bills. Lewiston-Altura: Sr. Elise Sommer. Plainview-Elgin-Millville: Jr. Abigail O'Reilly, Jr. Lauren Rott. Rushford-Peterson: Jr. Kaylee Ruberg.

ALL-SOUTHEAST CONFERENCE

First Team

Lanesboro: Jr. Kaci Ruen, Jr. Sydney Torgerson. Kingsland: Jr. Anika Reiland. Grand Meadow: Jr. Kendyl Queensland. Southland: Sr. Bailey Johnson. Lyle/Pacelli: Sr. Alana Rogne. Grand Meadow: Fr. Lauren Queensland. Spring Grove: Sr. Jordian Leahy.

Second Team

Grand Meadow: Sr. River Landers. Mabel-Canton: 8th grade, Kinley Soiney. Schaeffer Academy: Sr. Audrey Webster. Lanesboro: Jr. Jessie Schreiber. Grand Meadow: Jr. McKenna Hendrickson. Kingsland: Sr. Shelby Beck.

Honorable Mention

Grand Meadow: Jr. Sydney Cotten. Houston: Jr. Lilly Carr. Kingsland: So. Katelyn Hauser. Lanesboro: 8th grade, Jensyn Storhoff. LeRoy-Ostrander: Sr. Sam Volkart. Lyle/Pacelli: Fr. Kirsten Koopal. Mabel-Canton: Fr. Hope Erickson. Schaeffer Academy: So. Linnea Ekbom. Southland: Jr. Bria Nelson. Spring Grove: Jr. Addyson McHugh.

ALL-GOPHER CONFERENCE

First Team

Hayfield: So. Kristen Watson, So. Natalie Beaver. Blooming Prairie: Sr. Bobbie Bruns. Maple River: So. Claire McGregor. NRHEG: Sr. Sophie Stork. Triton: Jr. Brylee Iverson.

Second Team

Waterville-Elysian-Morristown: So. Alayna Atherton. Randolph: Jr. Paige Ford. NRHEG: Jr. Sidney Schultz. Maple River: So. Lexi Thomas. Kenyon-Wanamingo: Jr. Tessa Erlandson. Medford: Jr. Andrea Bock.

Third Team

Faribault Bethlehem Academy: Sr. Mercedes Huerta. Hayfield: Sr. Aine Stasko. Medford Sr. Clara Kniefel. Randolph: Jr. Anna Olsen. NRHEG: Jr. Erin Jacobson. Waterville-Elysian-Morristown: So. Claire Bohlen.

• • • • •

BOYS HOCKEY

ALL-BIG NINE CONFERENCE

First Team

Albert Lea: Jr. G Dakota Jahnke, Jr. F Joseph Yoon, Jr. F Tim Chalmers. Faribault: So. F Oliver Linneman. Mankato East: Sr. D Aiden Prochaska, Sr. F Quinten Steindl, Jr. D Shea Gavin, Sr. G Caelin Brueske. Mankato West: Sr. F Gavin Brunmeier, So. F Gage Schmidt, Jr. F Zach Benson. Northfield: Sr. F Spencer Klotz, Jr. G Keaton Walock, So. F Cayden Monson, So. F Kamden Kaiser, So. D Ty Frank, Jr. D Mike Fossum. Owatonna: Sr. F Tanner Stendl, So. F Owen Beyer, Sr. F Casey Pederson. Red Wing: Sr. G Dixon Ehlers, Sr. F Casey Larson. Rochester Century: Jr. F TJ Gibson, Sr. D Matt Haun. Rochester John Marshall: Jr. F Mason Decker, So. D JT Veney. Rochester Mayo: Sr. G Tate Cothern, Sr. D Ethan Norman, Jr. F Sam Jacobson, Jr. D Will Sexton, Jr. F Mason Leimbek, Jr. F Cohen Ruskell. Winona: So. F Teis Larsen, Fr. F Aven Prodzinski.

Honorable Mention

Albert Lea: Jr. F Max Edwin. Faribault: Jr. D Owen Nesburg. Mankato East: Jr. D Alex Morgan, Sr. F Parker Anthony, Sr. F Austin Arnoldy, So. F Christian Theuninck. Northfield: F Jake Geiger. Owatonna: Sr. D Sam Knoll. Red Wing: Sr. F Carson Ahern, So. F Robbie Tripp. Rochester Century: So. F Aiden Emerich, Jr. F Blake Kanz, Sr. F Aiden Swee, Jr. F Jonah Ottman. Rochester John Marshall: Jr. F Cody Ahlstrom. Rochester Mayo: Jr. F Matthew Siems, Jr. F Ryan Dripps.

• • • • •

GIRLS HOCKEY

ALL-BIG NINE CONFERENCE

First Team

Albert Lea: Sr. F Lucy Stay, Sr. F Esther Yoon, Fr. D Mika Cichosz, 7th F Morgan Goskeson. Austin: Sr. F Kate Holtz, Sr. D Samantha Krueger, Sr. F Megan Schultz, Jr. F Sarah Wangen. Mankato East: Jr. F McKenzie Keller, So. F Jessica Eykyn, Jr. G Anna Rader, Jr. F Kailey Newton. Mankato West: Jr. D Trinity Jackson. Northfield: Sr. G Maggie Malecha, So. F Ayla Puppe, So. F Emerson Garlie, So. D Grace McCoshen, Sr. D Cambria Monson. Owatonna: Jr. F Ezra Oien, Sr. F Olivia Herzog, Sr. G Ava Wolfe, Jr. D Abby Vetsch, So. F Samantha Bogen, Jr. D Sarah Snitker. Red Wing: So. F Tatum Zylka, Sr. F Madison Snyder, Sr. F Jamie Chaska. Rochester Century/JM: Jr. G Abigail Conners, So. F Annika Torbenson. Rochester Mayo: Sr. D Milla Sadowy, So. F Claire Siems, Fr. F Katie Cummings, Sr. F Elizabeth Arendt. Winona: Fr. G Aliya Gricius.

Honorable Mention

Owatonna: So. F Molly Achterkirch, 8th D Kendra Bogen. Northfield: So. F Izzy Stephes, Jr. F Tove Sorenson. Rochester Century/JM: So. F Fiona Barry, Jr. F Kailey Birkestrand. Mankato West: Sr. F Caitlin Hvinden, Jr. F Brooke Pockrandt, Sr. F Emily Bloemke. Winona: So. D Avery Engbrecht, So. F Kasja Kovala. Austin: Sr. F Izzy Hemann. Rochester Mayo: So. D Jadyn Lester. Albert Lea: Fr. F Shelby Evans. Mankato East: So. D Sophie Steindl, Jr. D Emmy Schulz.

• • • • •

WRESTLING

ALL-BIG NINE CONFERENCE

TEAM TOTALS: Northfield (N) 11, Albert Lea (AL) 11, Faribault (F) 8, Owatonna (O) 5, Mayo (M) 5, Mankato East (ME) 4, Austin (A) 4, Mankato West (MW) 1, Winona (W) 1.

106 — Mike Olson (AL), Caden Staab (N). 113 — Logan Davis (AL), Keith Harner (N). 120 — JT Hausen (F), Brody Ignaszewski (AL). 126 — Nick Korman (AL), Aivin Wasmoen (AL). 132 — Cael Robb (O), Elliott Viland (F). 138 — Isaac Yezter (F), Calder Sheehan (M). 145 — Jake Messner (N), Cameron Davis (AL). 152 — Aiden Tobin (F), Ian Funk (M). 160 — Landon Johnson (O), Logan Burger (M). 170 — Darrin Kuyper (N), Jacob Reinardy (O). 182 — Dylan Peper (M), Kadin Indrelie (AL). 195 — Nathan Drumm (ME), Nick Mikula (N). 220 — Mason Pagel (N), Josh Allen (MW). 285 — Ethan Peper (M), Matt Nelson (F). At Large — Luke Scholtes (ME), Gabe Shatskikh (F), Owen Murphy (N), Jackson Barron (N), Brenan Winkels (A), Carter Miller (AL), Bo Bokman (F). Honorable Mention — Cael Willaert (ME), Logan Williams (N), Lucas Nelson (F), Juan Cobarruvais (M), Gavin Pike (M), Luke Moller (AL), Blake Braun (AL), Derrick McMillan (AL), Beau Murphy (N), Ryan Kuyper (N), Lathan Wilson (A), Sam Oelfke (A), Mason Callahan (A), Brian Thilges (ME), Wyatt Rodriguez (ME), Donoven Sorenson (O), Lane Karsten (O), Logan Henningson (W).

ALL-HIAWATHA VALLEY LEAGUE

TEAM TOTALS: Kasson-Mantorville (KM) 9, Zumbrota-Mazeppa (ZM) 7, Lake City (LC) 4, Goodhue (G) 3, Byron/Lourdes (B/L) 3, Cannon Falls (CF) 2, Stewartville (S) 1.

106 — Noah Schaefer (ZM), Broc Vaughan (KM). 113 — Ryan Bortz (G), Lucas Williams (ZM). 120 — Gavin Peterson (CF), Lucas Bortz (G). 126 — Ryan Stimets (ZM), Owen Friedrich (KM). 132 — Jake Thompson (B/L), Lucas Schiell (ZM). 138 — Joseph Kennedy (KM), Maddox O’Reilly (G). 145 — Maxwell Petersen (B/L), Kaleb Lochner (ZM). 152 — Luke Becker (LC), Logan Vaughan (KM). 160 — Preston Carlisle (CF), Jon Harvey (LC). 170 — Cole Glazier (KM), Ryan Lexvold (ZM). 182 — Bennett Berge (KM), Gabe Tupper (ZM). 195 — Sam Nutt (LC), Kail Wynia (KM). 220 — Carter Geerts (B/L), Christian Sackett (S). 285 — Max Balow (LC), Reed Parrish (KM). At Large — Jack Krier (ZM), Dominic Mann (KM).

ALL-THREE RIVERS CONFERENCE

TEAM TOTALS: Chatfield (Chat) 9, Dover-Eyota (DE) 8, Caledonia (Cal) 4, Lewiston-Altura/Rushford-Peterson (LARP) 4, Grand Meadow/LeRoy-Ostrander/Southland (GMLOS) 3, St. Charles (SC) 3, Fillmore Central/Lanesboro/Mabel-Canton (FCLMC) 2, La Crescent (LaC) 1, Plainview-Elgin-Millville (PEM) 1, Wabasha-Kellogg (WK) 1.

106 — Javier Berg (Chat), Kane Larson (FCLMC). 113 — Ryan House (Chat), Tyler Kreidemacher (LARP), Caden Haag (DE). 120 — Damon Bye (DE), Chris Cushman (WK), Gage Bartels (Chat). 126 — Ben Carrier (Chat), Bolton Thesing (DE). 132 — Owen Denstad (Cal), Carson Rowland (Chat). 138 — Cohen Wiste (GMLOS), Isaac Blocker (Cal). 145 — Donavon Felten (GMLOS), Carter Mathison (SC), Brodie Kellen (DE). 152 — Gavin Gust (DE), Joey Schreier (LaC), Jett Thoreson (SC). 160 — Treyton Thesing (DE), Brennan Corcoran (LARP). 170 — Landen Lehnertz (DE), Orion Sass (FCLMC), Kail Schott (Chat). 182 — Grady Schott (Chat), Tyler Kryzer (LARP), Titan Small (SC). 195 — Ayden Goetinger (Cal), Jacob Meyer (LARP), Martin Prieto (PEM). 220 — Ethan Ruskell (Chat), Jackson Duellman (DE). 285 — Caden Nolte (Chat), Christian Luthe (GMLOS).