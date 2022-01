All-Southeast Conference volleyball team: M-C's Morken is Player of the Year

ALL-SOUTHEAST CONFERENCE

Mabel-Canton: Sophie Morken, jr., outside hitter; Molly Lee, sr., outside hitter; Sarah Morken, fr., setter; Saijal Slafter, fr., middle hitter. Spring Grove: Maggie Lile, jr., libero; Addyson McHugh, jr., outside hitter; Kenadee Gerard, jr., outside hitter. Grand Meadow: Anna Oehlke, sr., outside hitter; Emma Grafe, sr., setter/right-side hitter; River Landers, sr., middle hitter. Lanesboro: Ella Cambern, sr., setter; Jessi Schrieber, jr., middle hitter; Kaci Ruen, jr., middle hitter.

Honorable mention

Glenville-Emmons: Myah Anderson, sr., outside hitter. Grand Meadow: Kendyl Queensland, jr., middle hitter. Houston: Sydney Torgerson, jr., middle hitter. Kingsland: Anika Reiland, jr., outside hitter. Lanesboro: Ellie Anderson, so., right-side hitter. LeRoy-Ostrander: Sam Volkhart, sr., outside hitter. Lyle/Pacelli: Alana Rogne, sr., outside hitter. Mabel-Canton: Emily Carolan, sr., right-side hitter. Schaeffer Academy: Kate Friese, jr., outside hitter. Southland: Bailey Johnson, sr., middle hitter. Spring Grove: Lydia Solum, jr., middle hitter.

Player of the Year: Sophie Morken, Mabel-Canton.