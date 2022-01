Area boys basketball results for Saturday, Jan. 8, 2022

BREAKDOWN HOOPS CHALLENGE

Hayfield 59, St. Clair 38

HAYFIELD (59)

Zander Jacobson 10 P; Easton Fritcher 10 P; Isaac Matti 16 P, 2 3-PT; Ethan Pack 14 P, 2 3-PT; Kobe Foster 6 P, 2 3-PT; Brody O’Malley 3 P, 1 3-PT.

ST. CLAIR (38)

Caleb Mathiowetz 1 P; Devin Embacher 6 P; Brandon Meng 3 P; Mason Ward 11 P, 1 3-PT; Alex Freitag 2 P; Colby Amundson 2 P; Thomas Loeffler 8 P; Tanner Winkler 1 P; Brandon Karels 2 P; Derrick Zeldenrust 2 P.

Halftime: STC 22, HAY 21.

Free throws: HAY 4-5, STC 11-14.

Three-point goals: HAY 7, STC 1.

Notes: Hayfield went on a 17-0 run over eight minutes in the second half to break a 28-28 tie. Hayfield, ranked No. 5 in Class A, is now 11-1. St. Clair, ranked No. 14 in Class AA, is 7-3.

Mankato West 66, Stewartville 59

MANKATO WEST (66)

Trey Satre 3 P, 1 3-PT; Aidan Corbett 13 P, 2 3-PT; Cornell Ayers 10 P; Mekhi Collins 18 P; Brady Haugum 9 P, 1 3-PT; Louis Magers 13 P, 1 3-PT.

STEWARTVILLE (59)

Parker Wangen 11 P, 5 R, 2 3-PT; Henry Tschetter 10 P, 1 R; Brady Pickett 2 P, 1 R; Tegan Malone 10 P, 2 R, 2 3-PT; Miles Hettinger 9 P, 6 R; Ayden Helder 6 P, 5 R; Eli Klavetter 2 P; Alex Larson 6 P, 2 R; Max Barnes 3 P, 1 3-PT.

Halftime: WEST 35, STEW 33.

Free throws: WEST 11-12, STEW 4-7.

Three-point goals: WEST 5, STEW 5.

Notes: Stewartville drops to 7-4. Mankato West improves to 8-1.