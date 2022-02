Area boys basketball results for Friday, Feb. 25, 2022

BIG NINE CONFERENCE

Austin 77, Faribault 48

FARIBAULT (48)

Ian Ehlers 20 P, 5 R; Abdirashid Jimale 9 P, 2 R, 1 3-PT; Hunter Nelson 6 P, 2 R, 1 3-PT; Devin Lockerby 6 P, 2 R; Jordan Klecker 4 P, 3 R; Brady Shulz 3 P, 0 R.

AUSTIN (77)

Cham Okey 10 P, 4 R, 2 3-PT; Jacob Herrick 2 P; Othow Gari 6 P, 1 R, 2 3-PT; Ater Manyuon 8 P, 1 R, 2 3-PT; Gage Manahan 11 P, 5 R, 1 3-PT; Jack Lang 10 P, 1 R, 3 3-PT; Jared Lillemon 9 P, 1 R, 3 3-PT; Kaden Murley 10 P, 7 R; Manny Guy 2 P, 2 R; Buai Duop 9 P, 2 R, 1 3-PT.

Halftime: AUS 42, FAR 26.

Free throws: FAR 1-5, AUS 5-11.

Three-point goals: FAR 2, AUS 14.

HIAWATHA VALLEY LEAGUE

Zumbrota-Mazeppa 68, Cannon Falls 55

CANNON FALLS (55)

Dylan Banks 10 P, 2 3-PT; Jacob Wulf 18 P, 2 3-PT; Tyler Johnston 3 P; Jack Freeberg 6 P, 2 3-PT; Jadan Winchell 8 P, 2 3-PT; Talan Duden 2 P; Bennett Lochner 2 P.

ZUMBROTA-MAZEPPA (68)

Caden Mercer 4 P, 1 3-PT; Kayden Rodrick 31 P, 4 3-PT; Tyson Liffrig 5 P; Carter Christopherson 6 P, 2 3-PT; Hunter Streit 18 P, 2 3-PT; Preston Ohm 2 P; Drew Christopherson 2 P.

Halftime: ZM 34, CF 16.

Free throws: CF 11-15, ZM 15-20.

Three-point goals: CF 8, ZM 9.

THREE RIVERS CONFERENCE

Rushford-Peterson 47, Cotter 21

RUSHFORD-PETERSON (47)

Malachi Bunke 9 P, 3 3-PT; Grady Hengel 9 P, 2 3-PT; Andrew Hoiness 3 P, 1 3-PT; Dawson Bunke 4 P, 1 3-PT; Justin Ruberg 22 P.

COTTER (21)

AB Kamara 2 P; Vanya Schultz 4 P; Payton Weifenbach 11 P; Tate Gilbertson 4 P.

Halftime: RP 25, COTT 12.

Free throws: RP 8-17, COTT 7-7.

Three-point goals: RP 7, COTT 0.

SOUTHEAST CONFERENCE

Grand Meadow 70, Glenville-Emmons 37

GLENVILLE-EMMONS (37)

No stats submitted.

GRAND MEADOW (70)

Taylor Glynn 22 P, 4 3-PT; Connor Munson 5 P, 1 3-PT; Hunter Dimick 2 P; Jacob Kerrins 13 P; Isaac Harmening 4 P; Jace Kraft 4 P; Roman Warmka 17 P.

Halftime: GM 41, GE 21.

Free throws: GE 2-7, GM 6-8.

Three-point goals: GE 0, GM 5.

Lanesboro 67, Houston 25

LANESBORO (67)

Reece Benson 2 P; John Prestemon 8 P; Brady Danielson 4 P; Mason Howard 14 P; Adam Ruen 7 P, 1 3-PT; Parker Storhoff 9 P, 1 3-PT; Carson Ruen 2 P; Will Harvey 5 P, 1 3-PT; Luke Ruen 1 P; Stephan Schultz 8 P; Logan Wilder 4 P, 1 3-PT; Logan Torgerson 4 P.

HOUSTON (25)

Tanner Kubitz 1 P, 5 R; Kenneth Grupe 5 P; Connor Porter 8 P; Casey Herek 2 P; Morgan Rohweder 5 P, 1 3-PT; Carter Geiwitz 4 R; Maddox Rodriguez 2 P; Zach Olson 2 P.

Halftime: LANE 31, HOU 11.

Free throws: LANE 6-13, HOU 4-7.

Three-point goals: LANE 4, HOU 1.

GOPHER CONFERENCE

Triton 86, Blooming Prairie 59

BLOOMING PRAIRIE (59)

Brady Kittelson 7 P, 1 3-PT; Zack Hein 2 P; Colin Jordison 2 P; Drew Kittelson 48 P, 16 R.

TRITON (86)

Pierce Petersohn 6 P, 1 3-PT; Noah Thomas 8 P; Owen Petersohn 17 P; Boe Munnikhuysen 11 P, 1 3-PT; Braxton Munnikhuysen 32 P, 4 3-PT; Jayce Leonardo 3 P, 1 3-PT; Matt Roussopoulos 2 P; Anthony Crofton 2 P; Kaeden Ellingson 3 P, 1 3-PT.

Halftime: TRI 47, BP 29.

Free throws: BP 12-17, TRI 4-9.

Three-point goals: BP 18, TRI 8.

Notes: Triton improves to 15-11 and the Blossoms drop to 4-21.

Kenyon-Wanamingo 56, Randolph 41

KENYON-WANAMINGO (56)

Paul Kortsch 2 P; Gavin Sommer 2 P; Preston Leininger 6 P, 2 3-PT; Colton Steberg 9 P, 3 3-PT; Trevor Steberg 6 P, 1 3-PT; Laden Nerison 23 P, 2 3-PT; Luke Alme 6 P.

RANDOLPH (41)

Nathan Weckop 2 P; JJ Root 6 P, 2 3-PT; Quinn Sabila 3 P, 1 3-PT; Mason Lorenzen 10 P, 2 3-PT; Tyson Cooreman 2 P; Clay Nielsen 18 P, 1 3-PT.

Halftime: KW 30, RAND 26.

Free throws: KW 6-9, RAND 5-8.

Three-point goals: KW 8, RAND 6.

NON-CONFERENCE

Goodhue 70, Hope Academy 45

HOPE ACADEMY (45)

Martez Staley 3 P, 1 3-PT; Elijah Wood 14 P, 2 3-PT; Guta Temez 3 P, 1 3-PT; Zachary Ruland 7 P; Jordan Brown 18 P, 6 3-PT.

GOODHUE (70)

Justin Buck 2 P; Will Opsahl 5 P, 1 3-PT; Derick Evenson 3 P, 1 3-PT; Tyson Christensen 16 P, 4 3-PT; Adam Poncelet 9 P, 1 3-PT; Gavin Schafer 6 P, 2 3-PT; Dayne Wojcik 26 P; Ethan Fanslow 2 P; John Collins 1 P.

Halftime: GOOD 42, Other 19.

Free throws: Other 5-10, GOOD 9-13.

Three-point goals: Other 10, GOOD 9.

Notes: Dayne Wojcik scored his 1000th point in the win over the Lions.

Fillmore Central 55, Spring Grove 54

SPRING GROVE (54)

Tysen Grinde 13 P, 1 3-PT; Hunter Holland 4 P; Jacob Olerud 4 P; Carson Gerard 9 P, 1 3-PT; Jaxon Strinmoen 8 P, 1 3-PT; Elijah Solum 16 P, 2 3-PT.

FILLMORE CENTRAL (55)

Jake Fishbaugher 2 P; Luke Hellickson 3 P, 1 3-PT; Chase Christianson 11 P; Jayce Kiehne 21 P, 1 3-PT; Bryce Corson 3 P, 1 3-PT; Will Parker 5 P; Gunner Benson 10 P.

Halftime: SG 34, FC 26.

Free throws: SG 15-24, FC 12-15.

Three-point goals: SG 5, FC 3.