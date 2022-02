Area boys basketball results for Friday, Feb. 4, 2022

HIAWATHA VALLEY LEAGUE

Lourdes 52, Zumbrota-Mazeppa 47

LOURDES (52)

Nathan Renier 2 P; Luke Bigler 5 P, 1 3-PT; Aidan Jahns 11 P, 1 3-PT; Dillung Kullang 2 P; Cole Hafner 3 P; Parker Dunham 9 P; Adam Selner 12 P, 4 3-PT.

ZUMBROTA-MAZEPPA (47)

Caden Mercer 9 P, 1 3-PT; Kayden Rodrick 16 P; Blake Lochner 2 P; Tyson Liffrig 7 P, 1 3-PT; Carter Christopherson 3 P, 1 3-PT; Hunter Streit 5 P, 1 3-PT; Drew Christopherson 5 P.

Halftime: ZM 23, LOUR 21.

Free throws: LOUR 9-16, ZM 5-9.

Three-point goals: LOUR 6, ZM 4.

Byron 56, Cannon Falls 35

BYRON (56)

Matt Frigaard 2 P; Dom Cartney 2 P; Tyler Connelly 7 P, 1 3-PT; Garett Johnson 2 P; Trent DeCook 8 P; James Durst 6 P; Jaxon Marine 11 P; Josh Petersen 4 P; Max Dearborn 14 P, 3 3-PT.

CANNON FALLS (35)

Dylan Banks 2 P; Jacob Wulf 4 P; Aiden Johnson 10 P; Tyler Johnston 4 P; Jack Freeberg 5 P, 1 3-PT; Jadan Winchell 7 P, 1 3-PT; Bennett Lochner 2 P; Jack Meyers 1 P.

Halftime: BYR 25, CF 18.

Free throws: BYR 2-6, CF 9-11.

Three-point goals: BYR 4, CF 2.

Stewartville 67, Goodhue 54

GOODHUE (54)

Justin Buck 2 P; Will Opsahl 23 P, 3 3-PT; Carson Roschen 3 P, 1 3-PT; Tyson Christensen 10 P, 2 3-PT; Gavin Schafer 1 P; Dayne Wojcik 13 P.

STEWARTVILLE (67)

Parker Wangen 5 P, 5 R, 1 3-PT; Henry Tschetter 14 P, 1 R, 2 3-PT; Brady Pickett 2 P; Jason Shindelar 3 P, 1 3-PT; Tegan Malone 14 P, 2 R, 3 3-PT; Miles Hettinger 10 P, 7 R; Ayden Helder 8 P, 2 R, 1 3-PT; Eli Klavetter 9 P, 4 R; Alex Larson 2 P, 1 R; Max Barnes 2 R.

Halftime: STEW 36, GOOD 31.

Free throws: GOOD 8-15, STEW 5-7.

Three-point goals: GOOD 6, STEW 8.

Notes: Stewartville improves 15-5, 10-1 in the HVL. Goodhue drops to 13-6, 6-6 and had its five-game winning streak snapped.

THREE RIVERS CONFERENCE

Fillmore Central 93, Wabasha-Kellogg 55

WABASHA-KELLOGG (55)

Parker Springer 22 P, 4 3-PT; Oscar Fries 5 P, 1 3-PT; Ryan Hartert 7 P, 1 3-PT; Owen Kallstrom 2 P; Isaac Moore 2 P; Adam Dunagan 15 P; Henry Meyer 2 P.

FILLMORE CENTRAL (93)

Jake Fishbaugher 4 P; Luke Hellickson 17 P, 5 3-PT; Chase Christianson 8 P; Jayce Kiehne 19 P, 2 3-PT; Bryce Corson 6 P, 1 3-PT; Dillon O’Connor 7 P, 1 3-PT; Will Parker 8 P; Ty Sexton 3 P, 1 3-PT; Gunner Benson 17 P, 3 3-PT; Logan Stelpflug 1 P; Sam Springer 3 P, 1 3-PT.

Halftime: FC 35, WK 29.

Free throws: WK 5-7, FC 11-17.

Three-point goals: WK 6, FC 14.

Caledonia 78, La Crescent-Hokah 59

CALEDONIA (78)

Chris Peiper 17 P; Eli King 15 P, 3 3-PT; Lewis Doyle 2 P; Mason Schroeder 2 P; Jackson Koepke 14 P, 4 3-PT; Ja’shon Simpson 16 P, 2 3-PT; Brett Schultz 5 P; Caleb Conniff 1 P; Thane Meiners 6 P, 1 3-PT.

LA CRESCENT-HOKAH (59)

Mason Einerwold 6 P, 1 3-PT; Parker McQuin 13 P, 3 3-PT; Cam Manske 8 P, 2 3-PT; Carson Reider 7 P, 1 3-PT; Carter Todd 14 P, 2 3-PT; Elliott Bauer 4 P; Owen Bentzen 7 P.

Halftime: CAL 36, LAC 30.

Free throws: CAL 10-18, LAC 4-11.

Three-point goals: CAL 10, LAC 9.

Notes: Caledonia, ranked No. 1 in the state in Class AA, improves to 17-0, 9-0 in the Three Rivers. The Lancers fall to 12-4, 6-2.