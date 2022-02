Area boys basketball results for Monday, Feb. 14, 2022

THREE RIVERS CONFERENCE

Winona Cotter 48, Wabasha-Kellogg 47

WABASHA-KELLOGG (47)

Parker Springer 16 P, 3 3-PT; Adam Dunagan 17 P; Henry Meyer 14 P.

WINONA COTTER (48)

AB Kamara 5 P, 1 3-PT; Luke Gardner 7 P, 1 3-PT; Carson Roeder 11 P, 1 3-PT; Vanya Schultz 11 P, 1 3-PT; Payton Weifenbach 4 P; Tate Gilbertson 10 P, 1 3-PT.

Halftime: COTT 22, WK 13.

Free throws: WK 8-10, COTT 4-10.

Three-point goals: WK 3, COTT 5.

NON-CONFERENCE

Kenyon-Wanamingo 60, Schaeffer Academy 59

KENYON-WANAMINGO (60)

Paul Kortsch 9 P; Gavin Sommer 8 P, 2 3-PT; Preston Leininger 8 P, 2 3-PT; Trevor Steberg 12 P, 4 3-PT; Laden Nerison 14 P; Luke Alme 7 P; Alex Lee 2 P.

SCHAEFFER ACADEMY (59)

Bryce VanSchepen 6 P, 2 3-PT; Cole Morgan 7 P, 1 3-PT; Matthew Gingrich 9 P, 3 3-PT; Micah Lahr 3 P; Aidan Kluth 15 P, 1 3-PT; Ethan VanSchepen 19 P, 2 3-PT.

Halftime: KW 33, SA 32.

Free throws: KW 8-12, SA 8-10.

Three-point goals: KW 8, SA 9.

Notes: Luke Alme made two free throws with 12 seconds left to lift Kenyon-Wanamingo (18-5) to victory. Schaeffer falls to 8-12.

Kingsland 56, Blooming Prairie 50

KINGSLAND (56)

Walker Erdman 14 P; Kaden Rath 8 P; Jayden Brink 23 P, 5 3-PT; Cole Kruegel 3 P, 1 3-PT; Kale Mensink 1 P; Mason Kolling 4 P.

BLOOMING PRAIRIE (50)

Payton Fristedt 1 P; Brady Kittelson 11 P, 3 3-PT; Zack Hein 8 P, 2 3-PT; Colin Jordison 17 P; David Kartes 1 P; Drew Kittelson 12 P, 19 R.

Halftime: KING 31, BP 25.

Free throws: KING 9-15, BP 9-25.

Three-point goals: KING 6, BP 5.

Notes: Kingsland improves to 7-13. The Blossoms drop to 4-18.