Area boys basketball results for Monday, Jan. 17, 2022

HIAWATHA VALLEY LEAGUE

Lake City 65, Byron 64

LAKE CITY (65)

Hunter Lorenson 20 P, 1 3-PT; Carson Matzke 2 P; Keegan Ryan 9 P; Justin Wohlers 17 P, 5 3-PT; Jaden Shones 6 P; Ryan Heise 11 P, 3 3-PT.

BYRON (64)

Caden Christenson 4 P; Tyler Connelly 16 P, 1 3-PT; Trent DeCook 20 P, 1 3-PT; James Durst 12 P; Jaxon Marine 6 P; Nick Netzke 6 P.

Halftime: BYR 31, LC 28.

Free throws: LC 10-16, BYR 2-5.

Three-point goals: LC 9, BYR 2.

Notes: Lake City is 9-2 overall and 7-1 in the HVL.

THREE RIVERS CONFERENCE

Chatfield 86, Fillmore Central 65

CHATFIELD (86)

Eli Hopp 4 P; Cole Johnson 12 P; Drew Schindler 22 P, 4 3-PT; Isaac Stevens 20 P; Connor Jax 12 P, 2 3-PT; Sam Backer 5 P; Ryan Nosbisch 3 P, 1 3-PT; Drew O’Connor 6 P; Fretland 2 P.

FILLMORE CENTRAL (65)

Jake Fishbaugher 10 P; Luke Hellickson 17 P, 5 3-PT; Jayce Kiehne 17 P, 1 3-PT; Bryce Corson 8 P, 1 3-PT; Gunner Benson 13 P, 1 3-PT.

Halftime: CHAT 43, FC 28.

Free throws: CHAT 15-26, FC 13-16.

Three-point goals: CHAT 7, FC 8.

SOUTHEAST CONFERENCE

Spring Grove 72, Houston 24

SPRING GROVE (72)

Caleb Griffin 7 P, 1 3-PT; Isaac Nerstad 3 P, 1 3-PT; Tysen Grinde 16 P, 1 3-PT; Hunter Holland 2 P; Ethan Crouch 1 P; Logan Brumm 2 P; Jacob Olerud 2 P; Carson Gerard 5 P; Jaxon Strinmoen 19 P; Elijah Solum 11 P, 2 3-PT.

HOUSTON (24)

Tanner Kubitz 2 P, 7 R; Kenneth Grupe 2 P; Connor Porter 6 P, 8 R; Ethan Knutson 2 P; Morgan Rohweder 3 P, 1 3-PT; Carter Geiwitz 4 P; Maddox Rodriguez 5 P, 1 3-PT.

Halftime: SG 54, HOU 20.

Free throws: SG 11-23, HOU 4-4.

Three-point goals: SG 5, HOU 2.

NON-CONFERENCE

Winona 59, Kasson-Mantorville 48

WINONA (59)

Bryan Cassellius 6 P; Jasper Hedin 23 P; Shane Scharmach 2 P; Marcus Winter 9 P, 1 3-PT; Charlie Vandeberg 14 P, 2 3-PT; Wesley Wollan 5 P.

KASSON-MANTORVILLE (48)

Jordan Klepel 8 P; George Gustafson 1 P; Will Resch 2 P; Camden Holecek 11 P, 1 3-PT; Jake Hallstrom 11 P, 1 3-PT; Easton Suess 10 P; Ethan Lee 5 P, 1 3-PT.

Halftime: WIN 28, KM 22.

Free throws: WIN 14-17, KM 21-26.

Three-point goals: WIN 3, KM 3.