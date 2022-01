Area boys basketball results for Monday, Jan. 24, 2022

THREE RIVERS CONFERENCE

La Crescent-Hokah - 10-2 Overall, 6-1 Three Rivers Conference

La Crescent-Hokah 73, Dover-Eyota 42

DOVER-EYOTA (42)

Elvis Pina 6 P, 1 3-PT; Derrick Gasca 5 P, 1 3-PT; Brady Meyers 10 P, 2 3-PT; Landen Klassen 7 P; Marvrick Sobczak 4 P; Ryan Kullot 2 P; Mitchell Wallace 5 P, 1 3-PT; Levi Williams 1 P; Brady Todd 2 P.

LA CRESCENT (73)

Noah Bjerke-Wieser 2 P; Gunnar Esser 6 P, 2 3-PT; Mason Einerwold 4 P; Parker McQuin 15 P; Zack Bentzen 2 P; Cam Manske 10 P, 2 3-PT; Carson Reider 3 P, 1 3-PT; Carter Todd 20 P, 1 3-PT; Owen Bentzen 11 P.

Halftime: LAC 34, DE 22.

Free throws: DE 9-15, LAC 11-24.

Three-point goals: DE 5, LAC 6.

Notes: La Crescent is 10-2 overall and 6-1 in the TRC.

Chatfield 69, Winona Cotter 41

CHATFIELD (69)

Eli Hopp 12 P, 1 3-PT; Cole Johnson 5 P; Drew Schindler 22 P, 5 3-PT; Isaac Stevens 7 P; Logan Thompson 1 P; Connor Jax 4 P; Sam Backer 11 P, 1 3-PT; Sean Koenigs 4 P; Drew O’Connor 3 P.

COTTER (41)

Isaac Mueller 6 P, 2 3-PT; AB Kamara 1 P; Luke Gardner 8 P; Ryan Hesch 6 P; Carson Roeder 4 P; Vanya Schultz 3 P, 1 3-PT; Bobby Sandcorck 4 P; Payton Weifenbach 9 P, 2 3-PT.

Halftime: CHAT 36, COTT 17.

Free throws: CHAT 10-24, COTT 8-15.

Three-point goals: CHAT 7, COTT 5.

GOPHER CONFERENCE

Hayfield 83, Blooming Prairie 55

BLOOMING PRAIRIE (55)

Kolby Vigeland 2 P; Cooper Cooke 4 P; Brady Kittelson 4 P; Zack Hein 8 P, 2 3-PT; Colin Jordison 17 P; David Kartes 3 P; Drew Kittelson 17 P, 10 R.

HAYFIELD (83)

Zander Jacobson 2 P; Easton Fritcher 18 P, 1 3-PT; Nolan Klocke 3 P; Isaac Matti 26 P, 3 3-PT; Ethan Pack 15 P, 2 3-PT; Kobe Foster 14 P, 4 3-PT; Karver Heydt 5 P, 1 3-PT.

Halftime: HAY 44, BP 30.

Free throws: BP 9-11, HAY 10-14.

Three-point goals: BP 2, HAY 11.

Notes: Hayfield is 15-1 overall; BP is 2-11.

NON-CONFERENCE

Kenyon-Wanamingo 54, Zumbrota-Mazeppa 41

KENYON-WANAMINGO (54)

Paul Kortsch 15 P; Gavin Sommer 10 P; Anjuan Higginbottom 4 P, 1 3-PT; Colton Steberg 3 P, 1 3-PT; Trevor Steberg 5 P, 1 3-PT; Laden Nerison 15 P; Luke Alme 2 P.

ZUMBROTA-MAZEPPA (41)

Caden Mercer 12 P, 2 3-PT; Kayden Rodrick 12 P, 3 3-PT; Tyson Liffrig 2 P; Zane Angerman 5 P; Carter Christopherson 5 P, 1 3-PT; Hunter Streit 2 P; Drew Christopherson 3 P.

Halftime: KW 32, ZM 21.

Free throws: KW 9-18, ZM 5-11.

Three-point goals: KW 3, ZM 6.

LeRoy-Ostrander 70, LeRoy-Ostrander 58

LEROY-OSTRANDER (70)

Camden Hungerholt 2 P; Chase Johnson 8 P; Kaden Hansen 2 P; Tanner Olson 29 P; Levi Royston 19 P, 2 3-PT; Gavin Sweeney 10 P.

FILLMORE CENTRAL (58)

Luke Hellickson 7 P, 1 3-PT; Chase Christianson 4 P; Jayce Kiehne 13 P, 1 3-PT; Bryce Corson 9 P, 3 3-PT; Dillon O’Connor 3 P, 1 3-PT; Will Parker 4 P; Gunner Benson 18 P, 2 3-PT.

Halftime: LO 35, FC 26.

Free throws: LO 16-30, FC 10-13.

Three-point goals: LO 2, FC 8.