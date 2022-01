Area boys basketball results for Monday, Jan. 3, 2022

THREE RIVERS CONFERENCE

Lewiston-Altura 95, Fillmore Central 45

FILLMORE CENTRAL (45)

Jake Fishbaugher 4 P, 5 R; Luke Hellickson 8 P, 2 R, 2 3-PT; Chase Christianson 6 P, 1 R; Jayce Kiehne 5 P, 5 R; Bryce Corson 5 P, 1 R; Dillon O’Connor 2 P, 2 R; Will Parker 11 P, 1 R; Gunner Benson 4 P, 1 R.

LEWISTON-ALTURA (95)

Zac Villafan 6 P, 3 R, 2 3-PT; Collin Bonow 23 P, 9 R, 2 3-PT; Nolan Oslie 1 P, 1 R; Kyle Fredrickson 23 P, 4 R, 4 3-PT; Thomas Menk 25 P, 8 R, 5 3-PT; Michael Plass 8 P, 2 R, 2 3-PT; Matthew Schell 6 P, 6 R; Caden Mierau 3 P, 1 3-PT.

Halftime: LA 59, FC 27.

Free throws: FC 5-11, LA 11-18.

Three-point goals: FC 2, LA 16.

Notes: Fillmore Central drops to 0-4 in the Three Rivers, 2-6 overall. Lewiston-Altura improves to 4-0 in the Three Rivers, 9-0 overall.

Plainview-Elgin-Millville 62, Winona Cotter 23

WINONA COTTER (23)

Luke Gardner 10 P, 2 3-PT; Adam Dilks 2 P; Carson Roeder 2 P; Vanya Schultz 2 P; Bobby Sandcorck 5 P; Tate Gilbertson 2 P.

PLAINVIEW-ELGIN-MILLVILLE (62)

Baden Fenton 4 P; Connor Mcguire 2 P; Nate Callanhan 4 P; Aeron Stevens 17 P; Nick Wozney 2 P; Peyton Schumacher 16 P, 1 3-PT; Kaiden Peters 12 P; John Evers 4 P; Braxton Tlougen 1 P.

Halftime: PEM 38, COTT 12.

Free throws: COTT 3-11, PEM 11-15.

Three-point goals: COTT 2, PEM 1.

Notes: P-E-M is 7-0, Cotter 0-8.

La Crescent-Hokah 81, St. Charles 31

LA CRESCENT (81)

Noah Bjerke-Wieser 2 P; Elias McCool 6 P; Tony Haack 2 P; Mason Einerwold 8 P; Brady Grupa 1 P; Parker McQuin 13 P; Zack Bentzen 8 P; Cam Manske 3 P; Carson Reider 6 P; Carter Todd 12 P; Bryce Helke 2 P; Owen Bentzen 18 P.

ST. CHARLES (31)

Henry Davidson 1 P; Owen Maloney 5 P; Payton Olson 4 P; Shane Arnold 3 P, 1 3-PT; Mason Apse 6 P, 2 3-PT; Dom Matthews 5 P; Ben Krohse 2 P; Tyson Matzke 2 P; Jacob Osmundon 3 P, 1 3-PT.

Free throws: LAC 15-21, STC 5-8.

Three-point goals: LAC 0, STC 4.

SOUTHEAST CONFERENCE

LeRoy-Ostrander 71, Houston 58

HOUSTON (58)

Tanner Kubitz 30 P, 2 3-PT; Kenneth Grupe 4 P; Connor Porter 5 P; Eli Clay 3 P, 1 3-PT; Ethan Knutson 3 P, 1 3-PT; Maddox Rodriguez 6 P, 1 3-PT; Zach Olson 3 P, 1 3-PT.

LEROY-OSTRANDER (71)

Layne Bird 6 P; Camden Hungerholt 4 P; Chase Johnson 3 P; Kyle Kasel 2 P; Carter Sweeney 2 P; Tanner Olson 36 P, 6 R; Levi Royston 10 P; Gavin Sweeney 7 P; Hayden Sass 1 P.

Halftime: LO 28, HOU 26.

Free throws: HOU 20-30, LO 9-19.

Three-point goals: HOU 6, LO 0.

Notes: L-O is 4-2, while Houston is winless.

NON-CONFERENCE

Lyle/Pacelli 67, Blooming Prairie 62

LYLE/PACELLI (67)

Jakob Truckenmiller 15 P, 2 3-PT; Trey Anderson 2 P; Mitchel Johnson 3 P, 1 3-PT; Landon Meyer 5 P, 1 3-PT; David Christianson 9 P, 3 3-PT; Buay Koak 33 P, 3 3-PT.

BLOOMING PRAIRIE (62)

Payton Fristedt 10 P; Brady Kittelson 13 P; Zack Hein 4 P; Colin Jordison 14 P, 10 R; Drew Kittelson 21 P, 14 R, 1 3-PT.

Halftime: LP 31, BP 31.

Free throws: LP 11-15, BP 11-13.

Three-point goals: LP 10, BP 1.

Notes: Lyle/Pacelli is 7-2 overall, Blooming Prairie 1-5.