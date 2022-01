Area boys basketball results for Saturday, Jan. 29, 2022

NON-CONFERENCE

Caledonia 68, Totino-Grace 67

CALEDONIA (68)

Chris Peiper 8 P; Eli King 21 P, 1 3-PT; Lewis Doyle 7 P, 1 3-PT; Jackson Koepke 13 P, 3 3-PT; Ja’shon Simpson 8 ; Thane Meiners 11 P, 1 3-PT.

TOTINO-GRACE (67)

Demarion Watson 20 P, 4 3-PT; Zy'ierre Stewart 2 P; Humphries 10 P, 1 3-PT; Tyler Wagner 2 P; Taison Chatman 13 P, 2 3-PT; Jayden Livingston 1 P; Patrick Bath 11 P; Ahjany Lee 8 P.

Halftime: TG 50, CAL 30.

Free throws: CAL 6-8, TG 4-9.

Three-point goals: CAL 6, TG 7.

Notes: Eli King hit the game-winning jump shot in the closing seconds as Caledonia, ranked No. 2 in Class AA, rallied past Totino-Grace, ranked No. 1 in Class AAA. Caledonia trailed 50-30 at the half.

Goodhue 64, Chatfield 43

CHATFIELD (43)

Eli Hopp 6 P; Cole Johnson 2 P; Drew Schindler 13 P, 1 3-PT; Myles Remme 2 P; Isaac Stevens 3 P; Connor Jax 6 P, 2 3-PT; Sam Backer 2 P; Drew O’Connor 9 P, 1 3-PT.

GOODHUE (64)

Justin Buck 4 P; Will Opsahl 22 P, 6 3-PT; Carson Roschen 1 P; Tyson Christensen 2 P; Adam Poncelet 16 P, 2 3-PT; Gavin Schafer 4 P, 1 3-PT; Dayne Wojcik 13 P; John Collins 2 P.

Halftime: GOOD 33, CHAT 26.

Free throws: CHAT 7-11, GOOD 11-15.

Three-point goals: CHAT 4, GOOD 9.

Pleasant Valley, Iowa 68, La Crescent-Hokah 44

PLEASANT VALLEY (68)

Ryan Dolphin 13 P, 1 3-PT; Coy Kipper 3 P, 1 3-PT; Bryce Rubel 3 P, 1 3-PT; Joel Lawlor 12 P, 2 3-PT; Connor Borbeck 23 P, 3 3-PT; JT Muszalski 2 P; Aaron Trelstad 5 P, 1 3-PT; David Gorsline 5 P, 1 3-PT; Zach Boekhoff 2 P.

LA CRESCENT-HOKAH (44)

Noah Bjerke-Wieser 2 P; Elias McCool 5 P, 1 3-PT; Mason Einerwold 3 P, 1 3-PT; Parker McQuin 15 P, 3 3-PT; Cam Manske 2 P; Carson Reider 2 P; Carter Todd 7 P, 1 3-PT; Bryce Helke 4 P; Owen Bentzen 4 P.

Halftime: PV 38, LAC 24.

Free throws: PV 6-7, LAC 4-5.

Three-point goals: PV10, LAC 6.

Notes: The game was played at Wisconsin Dells. Pleasant Valley, ranked No. 2 in Class AAAA in Iowa, improves to 13-0. La Crescent-Hokah falls to 11-3.

Randolph 79, Cannon Falls 65

RANDOLPH (79)

Nathan Weckop 9 P, 3 3-PT; Jacob Weckop 2 P; JJ Root 17 P, 5 3-PT; Quinn Sabila 15 P, 1 3-PT; Mason Lorenzen 9 P, 3 3-PT; Tyson Cooreman 7 P, 1 3-PT; Clay Nielsen 20 P.

CANNON FALLS (65)

Dylan Banks 17 P, 5 3-PT; Jacob Wulf 7 P, 2 3-PT; Aiden Johnson 13 P, 3 3-PT; Tyler Johnston 9 P; Jack Freeberg 3 P, 1 3-PT; Jadan Winchell 16 P, 4 3-PT.

Halftime: RAND 43, CF 38.

Free throws: RAND 4-9, CF 4-8.

Three-point goals: RAND 13, CF 15.

BORDER BATTLE

Lanesboro 53, MFL MarMac, Wis. 45

LANESBORO (53)

Reece Benson 6 P, 2 3-PT; John Prestemon 11 P; Brady Danielson 1 P; Mason Howard 17 P, 3 3-PT; Parker Storhoff 6 P; Stephan Schultz 10 P; Logan Torgerson 2 P.

MFL MARMAC (45)

No stats provided.

Halftime: LANE 25, MFL 19.

Free throws: LANE 12-14, MFL 5-14.

Three-point goals: LANE 5, MFL not available.

Notes: Lanesboro is 9-5 and has won six straight games.