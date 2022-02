Area boys basketball results for Thursday, Feb. 17, 2022

HIAWATHA VALLEY LEAGUE

Kasson-Mantorville 62, Cannon Falls 57

KASSON-MANTORVILLE (62)

Jordan Klepel 4 P; George Gustafson 1 P; Camden Holecek 22 P, 4 3-PT; Mason Flom 13 P; Jake Hallstrom 12 P, 2 3-PT; Easton Suess 7 P; Ethan Lee 3 P, I 3-PT.

CANNON FALLS (57)

Dylan Banks 8 P, 2 3-PT; Jacob Wulf 11 P; Tyler Johnston 6 P, 1 3-PT; Jack Freeberg 11 P, 1 3-PT; Jadan Winchell 17 P, 5 3-PT; Bennett Lochner 4 P.

Halftime: KM 30, CF 30.

Free throws: KM 13-19, CF 4-6.

Three-point goals: KM 6, CF 9.

SOUTHEAST CONFERENCE

LeRoy-Ostrander 54, Grand Meadow 51

GRAND MEADOW (51)

Taylor Glynn 18 P, 1 3-PT; Connor Munson 3 P, 1 3-PT; Jacob Kerrins 3 P, 1 3-PT; Jace Kraft 13 P; Roman Warmka 14 P, 1 3-PT.

LEROY-OSTRANDER (54)

Layne Bird 5 P, 1 3-PT; Camden Hungerholt 5 P; Chase Johnson 4 P; Tristan Lewison 3 P, 1 3-PT; Tanner Olson 0 P, 9 R; Levi Royston 27 P, 10 R, 4 3-PT; Gavin Sweeney 10 P.

Halftime: LO 26, GM 20.

Free throws: GM 7-14, LO 4-10.

Three-point goals: GM 4, LO 6.

Notes: L-O is 14-8, Grand MEADOW 7-13.

NON-CONFERENCE

Triton 83, La Crescent-Hokah 72

LA CRESCENT-HOKAH (72)

Noah Bjerke-Wieser 7 P, 1 3-PT; Mason Einerwold 6 P; Parker McQuin 22 P, 2 3-PT; Carson Reider 4 P; Carter Todd 28 P, 2 3-PT; Owen Bentzen 5 P.

TRITON (83)

Noah Thomas 12 P; Owen Petersohn 19 P, 3 3-PT; Benett Monosmith 2 P; Boe Munnikhuysen 11 P, 2 3-PT; Weston Thomas 7 P, 1 3-PT; Braxton Munnikhuysen 32 P, 2 3-PT.

Halftime: TRI 43, LAC 29.

Free throws: LAC 9-16, TRI 5-9.

Three-point goals: LAC 5, TRI 8.

Notes: Triton improves to 14-10 with the nice win over the Section 1AA foe. La Crescent-Hokah falls to 15-5.

Lanesboro 69, Fillmore Central 56

LANESBORO (69)

Reece Benson 4 P, 1 3-PT; John Prestemon 19 P; Mason Howard 18 P, 4 3-PT; Parker Storhoff 8 P, 3 3-PT; Stephan Schultz 18 P, 1 3-PT; Logan Torgerson 2 P.

FILLMORE CENTRAL (56)

Jake Fishbaugher 4 P; Luke Hellickson 11 P, 3 3-PT; Jayce Kiehne 20 P; Bryce Corson 4 P; Dillon O’Connor 5 P, 1 3-PT; Will Parker 7 P, 1 3-PT; Gunner Benson 5 P, 1 3-PT.

Halftime: LANE 36, FC 25.

Free throws: LANE 8-16, FC 14-20.

Three-point goals: LANE 9, FC 6.

Winona Cotter 62, Houston 38

WINONA COTTER (62)

Isaac Mueller 3 P; Patrick Morgan 6 P, 1 3-PT; AB Kamara 5 P; Luke Gardner 5 P; Ryan Hesch 1 P; Adam Dilks 2 P; Carson Roeder 10 P, 1 3-PT; Vanya Schultz 7 P, 1 3-PT; Corbin Andow 2 P; Bobby Sandcorck 8 P; Payton Weifenbach 10 P, 1 3-PT; Gabe Stewart 2 P; Tate Gilbertson 4 P; Ian Schmidt 2 P.

HOUSTON (38)

Kenneth Grupe 3 P, 10 R; Aydan Florin 4 R; Connor Porter 11 P; Ethan Knutson 4 P, 4 R; Morgan Rohweder 13 P, 4 R, 1 3-PT; Carter Geiwitz 6 P, 4 R; Maddox Rodriguez 1 P.

Halftime: COTT 33, HOU 23.

Free throws: COTT 16-31, HOU 9-19.

Three-point goals: COTT 4, HOU 1.