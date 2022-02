Area boys basketball results for Thursday, Feb. 3 2022

BIG NINE CONFERENCE

Red Wing 42, Austin 37

RED WING (42)

Reid Hartman 8 P, 1 3-PT; Deso Buck 5 P, 1 R, 1 3-PT; Maddox Hanson 6 P, 1 R, 2 3-PT; Mitchell Seeley 3 P, 1 3-PT; Cooper Chandler 3 P, 1 3-PT; Denval Atkinson 13 P, 3 R; Andrew Ball 2 P, 4 R; Jonah Deppe 2 P, 2 R.

AUSTIN (37)

Cham Okey 3 P, 1 3-PT; Gage Manahan 6 P, 2 R, 2 3-PT; Jack Lang 9 P, 2 R, 3 3-PT; Jared Lillemon 3 P, 1 3-PT; Kaden Murley 10 P, 4 R, 1 3-PT; Victor Idris 4 P, 6 R; Manny Guy 1 R; Buai Duop 2 P, 1 R.

Halftime: RW 21, AUS 15.

Free throws: RW 8-11, AUS 1-1.

Three-point goals: RW 6, AUS 8.

HIAWATHA VALLEY LEAGUE

Lake City 65, Kasson-Mantorville 63

LAKE CITY (65)

Hunter Lorenson 10 P; Carson Matzke 10 P, 1 3-PT; Keegan Ryan 11 P, 1 3-PT; Justin Wohlers 14 P, 2 3-PT; Jaden Shones 10 P; Ryan Heise 10 P, 1 3-PT.

KASSON-MANTORVILLE (63)

Jordan Klepel 7 P, 1 3-PT; Camden Holecek 24 P, 1 3-PT; Mason Flom 10 P; Jake Hallstrom 17 P, 3 3-PT; Ethan Lee 5 P, 1 3-PT.

Halftime: KM 30, LC 28.

Free throws: LC 5-12, KM 19-25.

Three-point goals: LC 5, KM 6.

THREE RIVERS CONFERENCE

Plainview-Elgin-Millville 71, Wabasha-Kellogg 25

PLAINVIEW-ELGIN-MILLVILLE (71)

Baylor Hagen 3 P, 1 3-PT; Baden Fenton 7 P, 1 3-PT; Connor McGuire 7 P, 1 3-PT; Aeron Stevens 7 P; Nick Wozney 2 P; Peyton Schumacher 23 P, 4 3-PT; Kaiden Peters 17 P, 2 3-PT; John Evers 2 P; Jameson Brinkman 3 P.

WABASHA-KELLOGG (25)

Parker Springer 7 P; Ryan Hartert 4 P; Adam Dunagan 8 P; Jack Vold 2 P; Henry Meyer 4 P.

Halftime: PEM 26, WK 15.

Free throws: PEM 8-12, WK 1-3.

Three-point goals: PEM 9, WK 0.

SOUTHEAST CONFERENCE

Spring Grove 91, Glenville-Emmons 34

GLENVILLE-EMMONS (34)

Weston Anderson 3 P; Tannon Hornberger 2 P; Jackson Ellingson 8 P; Cole Knutson 6 P, 2 3-PT; Emmett Knutson 2 P; Brandon Espe 2 P; Damon Ellingson 6 P; Cai Nelson 5 P.

SPRING GROVE (91)

Caleb Griffin 7 P, 1 3-PT; Isaac Nerstad 6 P, 2 3-PT; Tysen Grinde 12 P; Hunter Holland 6 P; Josh Newgaard 4 P; Ethan Crouch 2 P; Logan Brumm 5 P; Jacob Olerud 6 P, 2 3-PT; Bryce Berns 2 P; Carson Gerard 12 P; Jaxon Strinmoen 12 P, 1 3-PT; Elijah Solum 17 P, 1 3-PT.

Halftime: SG 52, GE 23.

Free throws: GE 8-12, SG 8-14.

Three-point goals: GE 2, SG 7.

Notes: SG is 16-3 overall, 10-0 in the SEC. They clinched at least a share of the SEC East division title

NON-CONFERENCE

Lanesboro 72, St. Charles 62

ST. CHARLES (62)

Henry Davidson 14 P, 2 3-PT; Owen Maloney 12 P; Payton Olson 8 P; Mason Apse 13 P, 3 3-PT; Ben Krohse 6 P.

LANESBORO (72)

Reece Benson 16 P, 4 3-PT; John Prestemon 16 P, 2 3-PT; Brady Danielson 2 P; Mason Howard 9 P; Parker Storhoff 1 P; Carson Ruen 1 P; Stephan Schultz 18 P; Logan Torgerson 9 P.

Halftime: LANE 38, STC 28.

Free throws: STC 9-12, LANE 9-16.

Three-point goals: STC 5, LANE 6.

ADVERTISEMENT

Fillmore Central 73, Houston 29

FILLMORE CENTRAL (73)

Jake Fishbaugher 6 P; Luke Hellickson 6 P, 2 3-PT; Josh Haugerud 3 P, 1 3-PT; Jayce Kiehne 20 P, 1 3-PT; Bryce Corson 9 P, 1 3-PT; Dillon O’Connor 8 P, 2 3-PT; Will Parker 10 P, 1 3-PT; Gunner Benson 8 P, 1 3-PT; Christian Ladd 3 P, 1 3-PT.

HOUSTON (29)

Tanner Kubitz 8 P, 5 R; Kenneth Grupe 5 P, 1 3-PT; Connor Porter 4 R; Casey Herek 2 P; William Carlson 2 P; Morgan Rohweder 8 P, 2 3-PT; Maddox Rodriguez 4 P.

Halftime: FC 42, HOU 19.

Free throws: FC 9-14, HOU 6-11.

Three-point goals: FC 10, HOU 3.