Area boys basketball results for Thursday, Jan. 13, 2022

THREE RIVERS CONFERENCE

Rushford-Peterson 69, Chatfield 55

RUSHFORD-PETERSON (69)

Malachi Bunke 18 P, 4 3-PT; Grady Hengel 4 P; Andrew Hoiness 9 P, 1 3-PT; Dawson Bunke 14 P, 4 3-PT; Justin Ruberg 22 P, 1 3-PT; Carson Thompson 2 P.

CHATFIELD (55)

Eli Hopp 4 P; Cole Johnson 10 P; Drew Schindler 7 P, 1 3-PT; Isaac Stevens 13 P; Connor Jax 9 P, 2 3-PT; Sam Backer 10 P; Drew O’Connor 2 P.

Halftime: RP 34, CHAT 23.

Free throws: RP 9-9, CHAT 6-14.

Three-point goals: RP 10, CHAT 3.

Plainview-Elgin-Millville 77, Fillmore Central 68

FILLMORE CENTRAL (68)

Jake Fishbaugher 7 P, 1 3-PT; Luke Hellickson 14 P, 4 3-PT; Chase Christianson 6 P; Jayce Kiehne 14 P, 3 3-PT; Bryce Corson 9 P, 1 3-PT; Dillon O’Connor 2 P; Gunner Benson 16 P, 4 3-PT.

PLAINVIEW-ELGIN-MILLVILLE (77)

Baylor Hagen 3 P, 1 3-PT; Connor McGuire 17 P, 4 3-PT; Aeron Stevens 21 P; Nick Wozney 4 P; Peyton Schumacher 12 P; Kaiden Peters 14 P; John Evers 6 P, 1 3-PT.

Halftime: PEM 33, FC 17.

Free throws: FC 3-10, PEM 7-13.

Three-point goals: FC 13, PEM 6.

Notes: Fillmore made 11 of 13 3's in the second half to cut into P-E-M's 24-point lead lead.

HIAWATHA VALLEY LEAGUE

Byron 54, Zumbrota-Mazeppa 48

BYRON (54)

Tyler Connelly 3 P, 1 3-PT; Trent DeCook 14 P, 3 3-PT; James Durst 12 P; Jaxon Marine 11 P; Nick Netzke 10 P.

ZUMBROTA-MAZEPPA (48)

Caden Mercer 3 P, 1 3-PT; Kayden Rodrick 12 P, 1 3-PT; Blake Lochner 7 P, 1 3-PT; Oliver Liffrig 2 P; Zane Angerman 3 P, 1 3-PT; Carter Christopherson 3 P; Hunter Streit 15 P, 2 3-PT; Drew Christopherson 3 P.

Halftime: ZM 24, BYR 22.

Free throws: BYR 12-14, ZM 8-11.

Three-point goals: BYR 4, ZM 6.

Stewartville 55, Cannon Falls 46

CANNON FALLS (46)

Dylan Banks 5 P; Jacob Wulf 18 P, 1 3-PT; Aiden Johnson 2 P; Jack Freeberg 5 P, 1 3-PT; Jadan Winchell 16 P, 4 3-PT.

STEWARTVILLE (55)

Parker Wangen 1 R; Henry Tschetter 14 P, 10 R, 1 3-PT; Brady Pickett 3 P, 2 R, 1 3-PT; Bode Mayer 6 P, 4 R; Tegan Malone 6 P, 2 R, 1 3-PT; Miles Hettinger 10 P, 5 R; Ayden Helder 6 P, 4 R; Eli Klavetter 4 P, 1 R; Max Barnes 6 P, 1 R.

Halftime: STEW 25, CF 22.

Free throws: CF 8-15, STEW 6-11.

Three-point goals: CF 6, STEW 3.

Notes: Stewartville is 8-4 overall; CF is 3-9.

SOUTHEAST CONFERENCE

Wabasha-Kellogg 54, Schaeffer Academy 32

SCHAEFFER ACADEMY (32)

Bryce VanSchepen 3 P, 1 3-PT; Micah Lahr 4 P; Levi Ouren 6 P, 2 3-PT; Aidan Kluth 11 P, 3 3-PT; Minsoo Choung 5 P, 1 3-PT.

WABASHA-KELLOGG (54)

Parker Springer 12 P, 2 3-PT; Oscar Fries 3 P, 1 3-PT; Ryan Hartert 18 P, 3 3-PT; Alex Larocque 1 P; Clayton Meyer 2 P; Adam Dunagan 11 P; Jack Vold 7 P.

Halftime: WK 29, SA 12.

Free throws: SA 5-14, WK 6-18.

Three-point goals: SA 7, WK 6.

GOPHER CONFERENCE

Hayfield 58, Randolph 45

HAYFIELD (58)

Isaac Watson 2 P; Zander Jacobson 2 P; Easton Fritcher 15 P; Isaac Matti 22 P, 5 3-PT; Ethan Pack 15 P, 4 3-PT; Karver Heydt 2 P.

RANDOLPH (45)

Nathan Weckop 11 P, 1 3-PT; Quinn Sabila 11 P, 1 3-PT; Mason Lorenzen 2 P; Tyson Cooreman 3 P; Clay Nielsen 18 P.

Halftime: HAY 27, RAND 18.

Free throws: HAY 5-7, RAND 3-6.

Three-point goals: HAY 9, RAND 2.

NON-CONFERENCE

Triton 69, Dover-Eyota 52

TRITON (69)

Trey Sackett 2 P; Pierce Petersohn 2 P; Noah Thomas 8 P; Owen Petersohn 26 P, 4 3-PT; Boe Munnikhuysen 3 P, 1 3-PT; Weston Thomas 15 P, 5 3-PT; Braxton Munnikhuysen 13 P, 3 3-PT.

DOVER-EYOTA (52)

Elvis Pina 16 P, 1 3-PT; Derrick Gasca 11 P, 1 3-PT; Landen Klassen 2 P; Ryan Kullot 11 P, 1 3-PT; Tyer Holzer 1 P; Mitchell Wallace 4 P; Logan Drake 2 P; Brady Todd 5 P, 1 3-PT.

Halftime: TRI 37, DE 28.

Free throws: TRI 4-6, DE 6-12.

Three-point goals: TRI 13, DE 4.

Mabel-Canton 70, Postville (Iowa) 43

POSTVILLE (43)

No stats available.

MABEL-CANTON (70)

Jordan Larson 8 P, 2 3-PT; Jameson Tollefsrud 17 P, 3 3-PT; Cayden Tollefsrud 27 P, 5 3-PT; Hayden Erickson 4 P; James Arneson 4 P; Robert Michels 4 P; Alex Arneson 6 P.

Halftime: MC 41, P 24.

Free throws: P 5-10, MC 0-4.

Three-point goals: P 4, MC 10.