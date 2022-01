Area boys basketball results for Thursday, Jan. 20, 2022

THREE RIVERS CONFERENCE

La Crescent-Hokah 71, Lewiston-Altura 52

LA CRESCENT-HOKAH (71)

Mason Einerwold 20 P, 1 3-PT; Parker McQuin 8 P; Zack Bentzen 2 P; Cam Manske 3 P, 1 3-PT; Carson Reider 6 P, 2 3-PT; Carter Todd 20 P, 1 3-PT; Elliott Bauer 5 P; Owen Bentzen 7 P.

LEWISTON-ALTURA (52)

Zac Villafan 3 P, 1 3-PT; Jace Ferguson 4 P; Kyle Fredrickson 13 P, 3 3-PT; Mason Sikkink 2 P; Thomas Menk 24 P, 2 3-PT; Michael Plass 6 P.

Halftime: LAC 35, LA 29.

Free throws: LAC 10-13, LA 14-20.

Three-point goals: LAC 5, LA 6.

Notes: La Crescent improves to 5-0 in the Three Rivers and 9-1 overall. Lewiston-Altura drops to 4-3 in league play and 9-4 overall.

SOUTHEAST CONFERENCE

Kingsland 62, Mabel-Canton 42

KINGSLAND (62)

Walker Erdman 13 P; Kaden Rath 8 P; Jayden Brink 23 P, 6 3-PT; Kale Mensink 1 P; Mason Kolling 7 P; Bret Musel 2 P; Nick Eickhoff 8 P, 2 3-PT.

MABEL-CANTON (42)

Jordan Larson 11 P, 3 3-PT; Jameson Tollefsrud 11 P, 1 3-PT; Cayden Tollefsrud 11 P, 2 3-PT; James Arneson 4 P; Robert Michels 1 P; Alex Arneson 4 P.

Halftime: KING 31, MC 23.

Free throws: KING 14-25, MC 6-16.

Three-point goals: KING 8, MC 6.

NON-CONFERENCE

Grand Meadow 61, Blooming Prairie 49

GRAND MEADOW (61)

Taylor Glynn 14 P; Connor Munson 6 P; Jacob Kerrins 18 P, 5 3-PT; Jace Kraft 12 P, 1 3-PT; Carter Mueller 2 P; Roman Warmka 9 P, 1 3-PT.

BLOOMING PRAIRIE (49)

Brady Kittelson 6 P, 1 3-PT; Zack Hein 13 P, 3 3-PT; Colin Jordison 4 P; Drew Kittelson 26 P, 18 R.

Halftime: GM 37, BP 28.

Free throws: GM 6-10, BP 11-12.

Three-point goals: GM 7, BP 4.

Notes: GM improves to 6-8. BP falls to 2-9.

Southland 68, Wabasha-Kellogg 38

SOUTHLAND (68)

Isaac Felten 2 P; Jonas Wiste 2 P; Harrison Hanna 15 P, 1 3-PT; Cale Wehrenberg 17 P, 5 3-PT; Andrew Timm 13 P, 3 3-PT; Sam Boe 2 P; Eli Wolff 6 P, 2 3-PT; Brendan Kennedy 11 P, 3 3-PT.

WABASHA-KELLOGG (38)

Parker Springer 14 P, 2 3-PT; Oscar Fries 5 P; Ryan Hartert 6 P, 2 3-PT; Isaac Moore 2 P; Adam Dunagan 2 P; Jack Vold 1 P; Henry Meyer 8 P.

Halftime: SOUTH 40, WK 18.

Free throws: SOUTH 6-10, WK 6-9.

Three-point goals: SOUTH 14, WK 4.

Stewartville 67, Dover-Eyota 37

STEWARTVILLE (67)

Parker Wangen 15 P, 2 3-PT; Henry Tschetter 10 P, 2 3-PT; Brady Pickett 8 P; Tegan Malone 13 P, 3 3-PT; Ayden Helder 12 P; Eli Klavetter 3 P; Mateo Anderson 2 P.

DOVER-EYOTA (37)

Elvis Pina 4 P; Derrick Gasca 9 P; Brady Meyers 2 P; Landen Klassen 2 P; Marvrick Sobczak 11 P, 1 3-PT; Ryan Kullot 2 P; Tyer Holzer 2 P; Mitchell Wallace 1 P; Logan Drake 2 P.

Halftime: STEW 32, DE 21.

Free throws: STEW 8-18, DE 6-7.

Three-point goals: STEW 7, DE 1.

Lanesboro 65, Alden-Conger 30

ALDEN-CONGER (30)

No stats provided.

LANESBORO (65)

Reece Benson 14 P, 4 3-PT; John Prestemon 18 P; Brady Danielson 2 P; Mason Howard 6 P, 2 3-PT; Adam Ruen 3 P, 1 3-PT; Parker Storhoff 5 P, 1 3-PT; Will Harvey 4 P; Hayden Lawstuen 4 P; Stephan Schultz 8 P; Logan Torgerson 1 P.

Halftime: LANE 33, AC 12.

Free throws: AC 6-8, LANE 3-7.

Three-point goals: AC na, LANE 8.

Schaeffer Academy 68, Fillmore Central 61

FILLMORE CENTRAL (61)

Jake Fishbaugher 8 P; Luke Hellickson 3 P; Chase Christianson 4 P; Jayce Kiehne 18 P; Bryce Corson 9 P, 2 3-PT; Dillon O’Connor 9 P, 2 3-PT; Will Parker 3 P; Gunner Benson 7 P, 1 3-PT.

SCHAEFFER ACADEMY (68)

Bryce VanSchepen 13 P, 1 3-PT; Cole Morgan 5 P, 1 3-PT; Matthew Gingrich 16 P, 1 3-PT; Micah Lahr 4 P; Levi Ouren 2 P; Aidan Kluth 8 P; Ethan VanSchepen 20 P, 3 3-PT.

Halftime: FC 33, SA 33.

Free throws: FC 10-14, SA 16-24.

Three-point goals: FC 5, SA 6.