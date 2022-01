Area boys basketball results for Tuesday, Dec. 28, 2021

LEWISTON AUTO HOLIDAY CLASSIC

Caledonia 77, Waseca 49

CALEDONIA (77)

Chris Pieper 8 P; Eli King 18 P, 2 3-PT; Lewis Doyle 5 P; Jackson Koepke 11 P, 3 3-PT; Austin Meyer 4 P; Payton Konz 4 P; Ben Stemper 11 P, 1 3-PT; Caleb Conniff 4 P; Thane Meiners 12 P, 2 3-PT.

WASECA (49)

Elijah Breck 14 P; Maxwell Gaytko 2 P; Brandon Pena 5, 1 3-PT; Lucas Trumbull 1 P; Carter McQuery 5, 1 3-PT; Isaac Potter 2 P; Parker Link 6 P; Tyseon Reger 6 P, 2 3-PT; Alexander Honstad 5 P.

Halftime: CAL 47, WAS 18.

Free throws: CAL 9-16, WAS 9-16.

Three-point goals: CAL 8, WAS 4.

Goodhue 51, Winona Cotter 37

GOODHUE (51)

Will Opsahl 9 P, 2 3-PT; Carson Roschen 2 P; Derick Evenson 4 P; Tyson Christensen 3 P, 1 3-PT; Adam Poncelet 12 P, 2 3-PT; Gavin Schafer 4 P; Dayne Wojcik 13 P; Malakye Parker 2 P; John Collins 2 P.

WINONA COTTER (37)

Isaac Mueller 3 P, 1 R, 1 3-PT; AB Kamara 4 P, 1 R; Luke Gardner 5 P, 1 3-PT; Adam Dilks 3 P; Vanya Schultz 9 P, 1 R, 1 3-PT; Corbin Andow 2 P, 1 R; Bobby Sandcorck 2 P, 5 R; Payton Weifenbach 5 P, 6 R; Charlie Schroeder 1 R; Tate Gilbertson 4 P, 7 R.

Halftime: GOOD 29, COTT 17.

Free throws: GOOD 6-11, COTT 4-6.

Three-point goals: GOOD 5, COTT 3.

RUSHFORD-PETERSON CHRISTMAS INVITE

Dover-Eyota 82, Randolph 64

RANDOLPH (64)

Nathan Weckop 2 P; Jacob Weckop 2 P; Quinn Sabila 11 P, 2 3-PT; Jack Hines 3 P, 1 3-PT; Mason Lorenzen 3 P, 1 3-PT; Tyson Cooreman 15 P, 1 3-PT; Trey Thielbar 3 P; Drew Jenkins 1 P; Clay Nielsen 24 P.

DOVER-EYOTA (82)

Elvis Pina 17 P, 2 3-PT; Derrick Gasca 8 P; Brady Meyers 29 P, 6 3-PT; Landen Klassen 6 P; Mavrick Sobczak 12 P, 2 3-PT; Ryan Kullot 6 P; Mitchell Wallace 2 P; Logan Drake 2 P.

Halftime: DE 40, RAND 36.

Free throws: RAND 7-12, DE 12-15.

Three-point goals: RAND 5, DE 10.

HAYFIELD HOLIDAY TOURNAMENT

Hayfield 74, Faribault BA 50

FARIBAULT BA (50)

Bradlee Sartor 5 P, 1 3-PT; Hudson Dillon 2 P; Matthew Croke 5 P, 1 3-PT; Charles King 4 P; Zach Donkers 4 P, 1 3-PT; Justin Simones 24 P; Trey Gayton 6 P, 1 3-PT.

HAYFIELD (74)

Isaac Watson 2 P; Zander Jacobson 13 P, 10 R; Easton Fritcher 16 P; Isaac Matti 25 P, 3 3-PT; Ethan Pack 9 P, 1 3-PT; Kobe Foster 3 P, 1 3-PT; Karver Heydt 6 P, 9 R.

Halftime: HAY 42, 28.

Free throws: 4-7, HAY 7-11.

Three-point goals: 4, HAY 5.

Notes: Hayfield will play Lyle/Pacelli in the championship game at 7 p.m. Wednesday.

GRAND MEADOW TOURNAMENT

Grand Meadow 65, Medford 47

MEDFORD (47)

Austin Erickson 21 P, 2 3-PT; Connor Jones 3 P, 1 3-PT; Henry Grayson 9 P; Casey Chambers 5 P, 1 3-PT; Landon Driscoll 8 P; Josh Bluhm 1 P.

GRAND MEADOW (65)

Taylor Glynn 23 P, 3 3-PT; Connor Munson 11 P, 2 3-PT; Jacob Kerrins 5 P, 1 3-PT; Cameron Nesbitt 2 P; Jace Kraft 10 P, 2 3-PT; Caleb George 5 P, 1 3-PT; Roman Warmka 9 P.

Halftime: GM 31, M 14.

Free throws: M 11-18, GM 8-12.

Three-point goals: M 4, GM 9.

TRI-CITY UNITED TOURNAMENT

Kenyon-Wanamingo 71, LeSueur-Henderson 57

KENYON-WANAMINGO (71)

Paul Kortsch 17 P, 12 R; Gavin Sommer 15 P, 1 3-PT; Anjuan Higginbottom 12 P, 8 R; Preston Leininger 3 P, 1 3-PT; Laden Nerison 20 P, 7 R, 2 3-PT; Alex Lee 3 P; Nathan Carroll 1 P.

LeSUEUR-HENDERSON (57)

Adams 23 P, 5 3-PT; Gregersen 11 P, 1 3-PT; Gupton 8 P, 2 3-PT; Bishop 7 P; Luna 1 P; Graff 2 P; Terwedo 1 P; Kahlow 4 P.

Halftime: KW 37, LSH 25.

Free throws: KW 21-30 ,LSH 11-21.

Three-point goals: KW 4, LSH 8.

Notes: K-W is now 7-2. LeSueur-Henderson is 1-6.