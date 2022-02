Area boys basketball results for Tuesday, Feb. 16, 2022

HIAWATHA VALLEY LEAGUE

Stewartville 57, Pine Island 52

PINE ISLAND (52)

Will Bulau 4 P; Matt Horkey 7 P, 2 3-PT; Brandt Konik 2 P; Nick Bauer 3 P, 1 3-PT; Johnny Bauer 20 P, 4 3-PT; Riley Kuehl 9 P; Gabe Northrop 5 P, 1 3-PT.

STEWARTVILLE (57)

Parker Wangen 10 P, 4 R; Henry Tschetter 11 P, 3 R, 1 3-PT; Brady Pickett 2 P, 1 R; Bode Mayer 2 R; Tegan Malone 8 P, 2 R; Miles Hettinger 17 P, 7 R; Ayden Helder 2 P, 2 R; Eli Klavetter 2 P, 2 R; Alex Larson 2 P, 2 R; Max Barnes 3 P, 1 3-PT.

Halftime: STEW 30, PI 25.

Free throws: PI 6-11, STEW 5-8.

Three-point goals: PI 8, STEW 2.

Notes: Stewartville improves to 18-6 and league-best 13-1 in the HVL. Pine Island drops to 10-12, 4-10 in the HVL.

Byron 61, Kasson-Mantorville 51

BYRON (61)

Tyler Connelly 10 P, 1 3-PT; Garett Johnson 4 P; Trent DeCook 19 P, 2 3-PT; James Durst 10 P; Jaxon Marine 4 P; Nick Netzke 6 P.

KASSON-MANTORVILLE (51)

Jordan Klepel 2 P; Camden Holecek 17 P, 3 S, 5 3-PT; Mason Flom 15 P, 10 R; Jake Hallstrom 11 P, 3 3-PT; Easton Suess 4 P; Ethan Lee 2 P.

Halftime: KM 31, BYR 26.

Free throws: BYR 9-17, KM 13-13.

Three-point goals: BYR 3, KM 8.

THREE RIVERS CONFERENCE

Chatfield 57, Wabasha-Kellogg 46

CHATFIELD (57)

Eli Hopp 13 P, 2 3-PT; Cole Johnson 20 P, 2 3-PT; Drew Schindler 10 P, 2 3-PT; Isaac Stevens 1 P; Sam Backer 6 P; Drew O’Connor 7 P.

WABASHA-KELLOGG (46)

Parker Springer 8 P; Oscar Fries 7 P; Ryan Hartert 8 P, 1 3-PT; Isaac Moore 4 P; Adam Dunagan 14 P, 4 3-PT; Jack Vold 1 P; Henry Meyer 4 P.

Halftime: CHAT 33, WK 23.

Free throws: CHAT 9-25, WK 13-17.

Three-point goals: CHAT 6, WK 5.

Notes: Chatfield improves to 15-6.

La Crescent-Hokah 80, Fillmore Central 56

FILLMORE CENTRAL (56)

Jake Fishbaugher 7 P, 1 3-PT; Luke Hellickson 12 P, 2 3-PT; Chase Christianson 2 P; Jayce Kiehne 20 P; Bryce Corson 2 P; Dillon O’Connor 5 P, 1 3-PT; Will Parker 4 P; Gunner Benson 4 P.

LA CRESCENT-HOKAH (80)

Noah Bjerke-Wieser 3 P, 1 3-PT; Tony Haack 1 P; Mason Einerwold 3 P; Brady Grupa 2 P; Parker McQuin 12 P, 1 3-PT; Zack Bentzen 7 P, 1 3-PT; Cam Manske 19 P, 3 3-PT; Carson Reider 5 P; Carter Todd 16 P, 1 3-PT; Elliott Bauer 2 P; Owen Bentzen 10 P.

Halftime: LAC 36, FC 29.

Free throws: FC 16-26, LAC 15-24.

Three-point goals: FC 4, LAC 7.

Caledonia 91, Winona Cotter 48

WINONA COTTER (48)

Isaac Mueller 2 P; AB Kamara 1 P; Luke Gardner 14 P, 2 3-PT; Adam Dilks 2 P; Carson Roeder 12 P, 2 3-PT; Bobby Sandcorck 7 P, 1 3-PT; Payton Weifenbach 6 P; Tate Gilbertson 4 P

CALEDONIA (91)

Chris Peiper 2 P; Eli King 11 P; Lewis Doyle 9 P, 2 3-PT; Kyle Bechtel 3 P; Mason Schroeder 2 P; Mason King 17 P, 5 3-PT; Jackson Koepke 9 P, 3 3-PT; Austin Meyer 4 P; Reid Klug 6 P, 1 3-PT; Payton Konz 2 P; Brett Schultz 7 P; Caleb Conniff 7 P; Thane Meiners 2 P; Ethan Stendel 3 P; Drew Yahnke 7 P.

Halftime: CAL 53, COTT 21.

Free throws: COTT 11-13, CAL 10-18.

Three-point goals: COTT 5, CAL 11.

Notes: Caledonia ranked No. 1 in the state in Class AA improves to 21-1.

SOUTHEAST CONFERENCE

Mabel-Canton 65, Houston 45

HOUSTON (45)

Kenneth Grupe 8 P; Aydan Florin 2 P; Connor Porter 2 P; Ethan Knutson 3 P; Casey Herek 2 P; William Carlson 2 P; Morgan Rohweder 9 P, 3 3-PT; Carter Geiwitz 2 P; Maddox Rodriguez 13 P, 1 3-PT; Zach Olson 2 P.

MABEL-CANTON (65)

Jordan Larson 14 P, 1 3-PT; Jameson Tollefsrud 14 P, 3 3-PT; Cayden Tollefsrud 23 P, 1 3-PT; Hayden Erickson 1 P; James Arneson 3 P; Alex Arneson 10 P.

Halftime: MC 36, HOU 8.

Free throws: HOU 11-20, MC 8-16.

Three-point goals: HOU 4, MC 5.

NON-CONFERENCE

Cannon Falls 78, Medford 49

MEDFORD (49)

Austin Erickson 19 P, 1 3-PT; Connor Jones 6 P, 2 3-PT; Henry Grayson 16 P, 1 3-PT; Landon Driscoll 6 P, 1 3-PT; Weston Janke 2 P.

CANNON FALLS (78)

Dylan Banks 15 P, 5 3-PT; Noah Blanchard 2 P; Jacob Wulf 11 P, 1 3-PT; Will Johnson 3 P; Aiden Johnson 12 P, 1 3-PT; Tyler Johnston 10 P; Bryce Peer 2 P; Jack Freeberg 2 P; Jadan Winchell 11 P, 1 3-PT; Bennett Lochner 10 P.

Halftime: CF 43, MED 25.

Free throws: MED 6-17, CF 10-14.

Three-point goals: MED 5, CF 8.