Area boys basketball results for Tuesday, Jan. 11, 2022

HIAWATHA VALLEY LEAGUE

Goodhue 67, Zumbrota-Mazeppa 47

ZUMBROTA-MAZEPPA (47)

Caden Mercer 1 P; Kayden Rodrick 14 P; Blake Lochner 5 P, 1 3-PT; Hayden Burdick 9 P, 3 3-PT; Tyson Liffrig 3 P, 1 3-PT; Oliver Liffrig 2 P; Carter Christopherson 2 P; Hunter Streit 5 P, 1 3-PT; Preston Ohm 6 P, 2 3-PT.

GOODHUE (67)

Dylan Schafer 3 P, 1 3-PT; Justin Buck 10 P; Will Opsahl 25 P, 5 3-PT; Tyson Christensen 5 P, 1 3-PT; Adam Poncelet 4 P, 1 3-PT; Dayne Wojcik 18 P, 2 3-PT; John Collins 2 P.

Halftime: GOOD 47, ZM 16.

Free throws: ZM 3-8, GOOD 5-8.

Three-point goals: ZM 8, GOOD 10.

Kasson-Mantorville 56, Byron 52

KASSON-MANTORVILLE (56)

Jordan Klepel 5 P, 1 3-PT; Camden Holecek 13 P, 3 R, 2 3-PT; Mason Flom 12 P, 9 R, 5 A, 5 S; Jake Hallstrom 18 P, 5 R, 3 3-PT; Easton Suess 6 P; Ethan Lee 2 P.

BYRON (52)

Caden Christenson 2 P; Tyler Connelly 8 P; Trent DeCook 19 P, 2 3-PT; James Durst 10 P; Jaxon Marine 6 P; Max Dearborn 7 P.

Halftime: BYR 32, KM 29.

Free throws: KM 14-20, BYR 2-4.

Three-point goals: KM 6, BYR 2.

THREE RIVERS CONFERENCE

Caledonia 84, Wabasha-Kellogg 41

CALEDONIA (84)

Chris Peiper 8 P; Eli King 9 P, 1 3-PT; Kyle Bechtel 5 P, 1 3-PT; Jackson Koepke 14 P, 4 3-PT; Austin Meyer 3 P; Reid Klug 12 P, 4 3-PT; Ja’shon Simpson 6 P; Brett Schultz 6 P; Ben Stemper 6 P; Thane Meiners 7 P; Drew Yahnke 4 P.

WABASHA-KELLOGG (41)

Parker Springer 6 P; Ryan Hartert 7 P, 1 3-PT; Clayton Meyer 3 P, 1 3-PT; Adam Dunagan 19 P, 2 3-PT; Jack Vold 2 P; Henry Meyer 2 P.

Halftime: CAL 56, WK 16.

Free throws: CAL 5-6, WK 4-8.

Three-point goals: CAL 10, WK 4.

Notes: Caledonia improves to 10-0, 4-0 in the Three Rivers. W-K drops to 3-7, 1-4 in league play.

SOUTHEAST CONFERENCE

Southland 89, Houston 25

SOUTHLAND (89)

Jonas Wiste 4 P; Harrison Hanna 23 P, 2 3-PT; Isaac Mullenbach 3 P, 1 3-PT; Cale Wehrenberg 10 P, 2 3-PT; Noah Bauer 2 P; Andrew Timm 4 P; Gavin Nelsen 6 P, 2 3-PT; Sam Boe 5 P, 1 3-PT; Eli Wolff 21 P, 3 3-PT; Brendan Kennedy 6 P, 2 3-PT.

HOUSTON (25)

Tanner Kubitz 5 P, 10 R; Kenneth Grupe 2 P; Connor Porter 2 P, 5 R; Casey Herek 2 P; Morgan Rohweder 2 P; Carter Geiwitz 4 P, 4 R; Maddox Rodriguez 3 P; Zach Olson 5 P.

Halftime: SOUTH 54, HOU 14.

Free throws: SOUTH 9-13, HOU 5-11.

Three-point goals: SOUTH 13, HOU 0.

Spring Grove 44, Grand Meadow 40

GRAND MEADOW (40)

Taylor Glynn 7 P, 1 3-PT; Jacob Kerrins 7 P, 1 3-PT; Jace Kraft 10 P; Carter Mueller 4 P; Roman Warmka 12 P.

SPRING GROVE (44)

Tysen Grinde 20 P, 3 3-PT; Logan Brumm 2 P; Carson Gerard 4 P; Jaxon Strinmoen 2 P; Elijah Solum 16 P, 1 3-PT.

Halftime: GM 22, SG 16.

Free throws: GM 4-6, SG 6-6.

Three-point goals: GM 2, SG 4.

Notes: Spring Grove improves to 9-2, 6-0 in the SEC East. Grand Meadow drops to 5-7, 2-4 in the SEC West.

LeRoy-Ostrander 59, Schaeffer Academy 41

LEROY-OSTRANDER (59)

Layne Bird 2 P; Camden Hungerholt 2 P; Chase Johnson 12 P; Kaden Hansen 3 P, 1 3-PT; Tanner Olson 18 P; Levi Royston 9 P, 3 3-PT; Gavin Sweeney 12 P; Memphis Gomez 1 P.

SCHAEFFER ACADEMY (41)

Bryce VanSchepen 16 P, 4 3-PT; Cole Morgan 9 P, 1 3-PT; Jake Maynard 2 P; Minsoo Choung 4 P; Ethan VanSchepen 8 P, 1 3-PT.

Halftime: LO 29, SA 26.

Free throws: LO 7-12, SA 7-10.

Three-point goals: LO 4, SA 6.

Lyle/Pacelli 75, Mabel-Canton 36

LYLE/PACELLI (75)

Hunter Bauer 2 P; Jakob Truckenmiller 9 P; Trey Anderson 5 P; Mac Nelson 12 P, 2 3-PT; Landon Meyer 7 P; Luke Weaver 4 P; David Christianson 5 P, 1 3-PT; Buay Koak 29 P, 2 3-PT; Chris Maly-Price 2 P.

MABEL-CANTON (36)

Jordan Larson 3 P, 1 3-PT; Tyler Larson 5 P, 1 3-PT; Jameson Tollefsrud 12 P, 4 3-PT; Cayden Tollefsrud 2 P; Fred Williams 1 P; James Arneson 2 P; Alex Arneson 11 P.

Halftime: LP 35, MC 19.

Free throws: LP 20-32, MC 4-15.

Three-point goals: LP 5, MC 6.

GOPHER CONFERENCE

Randolph 77, Blooming Prairie 41

RANDOLPH (77)

Nathan Weckop 4 P; Jacob Weckop 8 P, 2 3-PT; JJ Root 2 P; Quinn Sabila 14 P, 1 3-PT; Jack Hines 8 P, 2 3-PT; Mason Lorenzen 6 P, 2 3-PT; Tyson Cooreman 13 P; Trey Thielbar 4 P; Drew Jenkins 3 P, 1 3-PT; Clay Nielsen 15 P, 1 3-PT.

BLOOMING PRAIRIE (41)

Payton Fristedt 2 P; Cooper Cooke 4 P; Brady Kittelson 4 P; Zack Hein 5 P, 1 3-PT; Colin Jordison 13 P, 1 3-PT; Drew Kittelson 13 P.

Halftime: RAND 48, BP 19.

Free throws: RAND 6-8, BP 3-9.

Three-point goals: RAND 9, BP 2.

Notes: Blooming Prairie drops to 2-7. Randolph improves to 6-6.

Hayfield 44, Kenyon-Wanamingo 40

KENYON-WANAMINGO (40)

Paul Kortsch 12 P; Gavin Sommer 14 P, 1 3-PT; Colton Steberg 2 P; Trevor Steberg 2 P; Laden Nerison 4 P; Luke Alme 5 P; Alex Lee 1 P.

HAYFIELD (44)

Zander Jacobson 5 P; Easton Fritcher 4 P; Isaac Matti 18 P, 1 3-PT; Ethan Pack 14 P, 2 3-PT; Kobe Foster 3 P, 1 3-PT.

Halftime: HAY 24, KW 20.

Free throws: KW 9-13, HAY 6-8.

Three-point goals: KW 1, HAY 4.

Notes: Hayfield is 12-1 overall; KW is 9-3.