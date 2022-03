Area boys basketball results for Tuesday, March 1, 2022

SECTION 1A

FIRST ROUND

Wabasha-Kellogg 66, Mabel-Canton 54

No. 17. MABEL-CANTON (54)

Jordan Larson 11 P, 1 3-PT; Tyler Larson 3 P, 1 3-PT; Jameson Tollefsrud 14 P, 4 3-PT; Cayden Tollefsrud 5 P; Alex Arneson 17 P, 1 3-PT.

No. 16 WABASHA-KELLOGG (66)

Parker Springer 15 P, 4 3-PT; Oscar Fries 8 P; Ryan Hartert 10 P, 2 3-PT; Alex Larocque 2 P; Owen Kallstrom 4 P; Adam Dunagan 19 P, 2 3-PT; Henry Meyer 6 P; Jackson Binner 2 P.

Halftime: WK 38, MC 21.

Free throws: MC 9-15, WK 11-22.

Three-point goals: MC 7, WK 8.

Notes: Wabasha-Kellogg improves to 8-19 and will face No. 1 Hayfield in the second round on Thursday. M-C closes the season 8-19.

Schaeffer Academy 60, Houston 24

No. 1 HOUSTON (24)

Kenneth Grupe 4 P; Connor Porter 2 P; Morgan Rohweder 15 P, 5 3-PT; Carter Geiwitz 1 P; Maddox Rodriguez 2 P.

No. 15 SCHAEFFER ACADEMY (60)

Bryce VanSchepen 7 P, 1 3-PT; Cole Morgan 5 P, 1 3-PT; Matthew Gingrich 10 P, 16 R, 1 3-PT; Micah Lahr 4 P; Jake Maynard 4 P; Levi Ouren 4 P, 1 3-PT; Aidan Kluth 5 P; Ethan VanSchepen 19 P, 8 R; Graham Vissar 2 P.

Halftime: SA 33, HOU 10.

Free throws: HOU 3-6, SA 14-23.

Three-point goals: HOU 5, SA 4.

Notes: Schaeffer Academy improves to 11-16 and will face No. 2 Rushford-Peterson in the second round on Thursday.