Area baseball results for Monday, April 4, 2022

HIAWATHA VALLEY LEAGUE

Cannon Falls 13, Goodhue 0

Goodhue#000#00#—#0#0#4

Cannon Falls#1012#0#—#13#6#1

Goodhue: Pitchers: Ethan Breuer2/3 IP; Ethan Strickland 1 1/3 IP; Kam Zetah 2 IP.

Cannon Falls: Jadan Winchell 1-for-2; Tyler Johnston 1-for-2, 1 RBI; Ari Wells 1-for-1, 1 RBI; Aaron Melhouse 1 RBI; Jonny Monson 1-for-2; Beau Zimmerman 2-for-2, 1 HR, 5 RBI. Pitchers: Beau Zimmerman 5 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 11 K.

Notes: Cannon Falls is 1-1, Goodhue 0-1. Beau Zimmerman hit a grand slam in the first inning, and threw a five-inning no hitter for the Bombers.

Lourdes 8, Kasson-Mantorville 1

Lourdes#003#005#0#—#8#9#1

Kasson-Mantorville#000#100#0#—#1#3#3

Lourdes: Sam Schneider 1-for-3, 1 2B, 2 RBI, 1 R; Sam Stanley 3-for-4 ,1 R; Gannon Fix 1-for-3, 1 RBI, 1 SB; Joe Sperry 1-for-3, 1 RBI; Seth Haight 2-for-5, 3 RBI, 1 SB. Pitchers: Carter Wenszell 3 IP, 2 H, 0 R, 0 ER, 2 BB, 5 K; Joe Sperry (WP) 4 IP, 1 H, 1 R, 0 ER, 1 BB, 11 K.