Area girls basketball results for Friday, Feb. 4, 2022

HIAWATHA VALLEY LEAGUE

Byron 59, Cannon Falls 35

CANNON FALLS (35)

Breanna Robinson 3 P, 1 3-PT; Lauren Johnson 2 P; Madi Burr 6 P; Aleya Learmann 3 P; Izzy Pagel 2 P.

BYRON (59)

Samantha Koza 4 P; Finnley Klunder 2 P; Paige Halder 8 P; Alexis Nelson 12 P; Makana Schroeder 6 P; Jaiden Simon 7 P, 1 3-PT; Rylie Schnell 5 P, 1 3-PT; Emma Stork 2 P; Kendra Harvey 13 P, 3 3-PT.

Halftime: CF 36, BYR 16.

Free throws: CF 11-14, BYR 4-7.

Three-point goals: CF 2, BYR 5.

Lourdes 71, Zumbrota-Mazeppa 30

ZUMBROTA-MAZEPPA (30)

Addie Voxland 7 P; Megan Jasperson 4 P, 1 3-PT; Torey Stencel 3 P, 1 3-PT; Lilly Mehrkens 6 P, 1 3-PT; Natalie Dykes 4 P; Savannah Gruhlke 6 P.

LOURDES (71)

CJ Adamson 20 P; Emily Bowron 9 P, 3 3-PT; Vivica Bretton 12 P; Ella Hopkins 20 P; Bryn Billmeier 2 P; Devon Wald 8 P.

ADVERTISEMENT

Halftime: LOUR 35, ZM 16.

Free throws: ZM 3-7, LOUR 8-14.

Three-point goals: ZM 3, LOUR 3.

THREE RIVERS CONFERENCE

Dover-Eyota 66, St. Charles 25

ST. CHARLES (25)

Samantha Perez 2 P; Lauryn Delger 7 P, 1 3-PT; Grace Buringa 2 P; Mya Omdahl 3 P; Ivy Robert 8 P; Braelyn Gust 3 P, 1 3-PT.

DOVER-EYOTA (66)

Sophie Andring 13 P, 2 3-PT; Izzy Aeschlimann 4 P; Laken Koehler 6 P; Olivia Riley 8 P; Isabel Duellman 6 P; Kylie Ramsey 5 P, 1 3-PT; Malia Nelson 9 P; Miranda Palmby 6 P; Paige Johnson 2 P; Emirson Brehmer 1 P; Madi Mullikin 4 P; Nora Pristash 2 P.

Halftime: DE 44, STC 9.

Free throws: STC 3-8, DE 9-15.

Three-point goals: STC 2, DE 3.

SOUTHEAST CONFERENCE

Houston 59, Schaeffer Academy 36

HOUSTON (59)

Sydney Torgerson 18 P, 1 3-PT; Olivia Beckman 19 P, 5 3-PT; Nicole Beckman 5 P, 1 3-PT; Hailey Alfson 4 P; Avery Kingsley 7 P, 1 3-PT; Lilly Carr 6 P.

SCHAEFFER ACADEMY (36)

Kate Friese 12 P, 2 3-PT; Linnea Ekbom 6 P; Winona Morgan 5 P, 1 3-PT; Gabriella Buehler 3 P, 1 3-PT; Bella Hill 2 P; Blythe Morgan 8 P.

Halftime: HOU 30, SA 16.

Free throws: HOU 3-5, SA 4-7.

Three-point goals: HOU 8, SA 4.

Grand Meadow 58, Lyle-Pacelli 30

GRAND MEADOW (58)

McKenna Hendrickson 6 P; Lauren Queensland 15 P, 8 R, 1 3-PT; Sydney Cotten 5 P, 1 3-PT; Kendyl Queensland 13 P, 1 3-PT; Rylee Schaufler 1 P; Rebecca Hoffman 2 P, 6 R; Lexy Foster 16 P, 7 R.

LYLE-PACELLI (30)

Alana Rogne 6 P; Olivia Heard 10 P, 1 3-PT; Kirsten Koopal 6 P; Kearah Schafer 6 P; Morgan Klankowski 2 P.

Halftime: GM 34, LP 14.

Free throws: GM 11-14, LP 11-16.

Three-point goals: GM 3, LP 1.

Notes: Grand Meadow is 15-5 overall and 9-2 in the SEC.

Lanesboro 44, Lanesboro 36

LANESBORO (36)

Malia Tessum 3 P, 1 3-PT; Brielle Ruen 12 P; Jessie Schreiber 15 P; Kaci Ruen 6 P.

SPRING GROVE (44)

Siri Konkel 5 P, 1 3-PT; Addyson McHugh 4 P; Kylie Hammel 2 P; Jordian Leahy 21 P; Emerson Ingvalson 4 P; Katelyn Kraus 8 P.

Halftime: SG 20, LANE 16.

Free throws: LANE 3-10, SG 3-10.

Three-point goals: LANE 1, SG 1.

Notes: SG is 6-14, Lanesboro 14-6.

NON-CONFERENCE

Lewiston-Altura 62, Spring Grove 38

LEWISTON-ALTURA (62)

Sierra Kreidermacher 5 P, 1 3-PT; Madison Oslie 12 P, 2 3-PT; Anissa Neu 2 P; Elise Sommer 16 P; Tiegan Prigge 6 P; Layla Tews 3 P; Kylie Verthein 14 P; Megan Greden 4 P.

SPRING GROVE (38)

Siri Konkel 2 P; Lydia Solum 2 P; Addyson McHugh 5 P, 1 3-PT; Jordian Leahy 26 P, 4 3-PT; Katelyn Kraus 3 P.

Halftime: LA 26, SG 18.

Free throws: LA 6-8, SG 5-8.

Three-point goals: LA 3, SG 5.

ADVERTISEMENT

Cotter 69, Rushford-Peterson 29

RUSHFORD-PETERSON (29)

Emarie Jacobson 10 P; Tayler Helgemoe 5 P, 1 3-PT; Kallie Eide 2 P; Ellie Ekern 5 P; Kaylee Ruberg 5 P; Brie Papenfuss 2 P.

COTTER (69)

Megan Morgan 25 P, 4 3-PT; Ellie Glodowski 4 P; Allyssa Williams 6 P, 2 3-PT; Olivia Gardner 9 P, 1 3-PT; Madison Hazelton 2 P; Ava Killian 11 P, 2 3-PT; Sofia Sandcork 7 P; Clarissa Sauer 5 P, 1 3-PT.

Halftime: COTT 40, RP 18.

Free throws: RP 4-4, COTT 8-9.

Three-point goals: RP 1, COTT 10.

Notes: Cotter improved to 15-3.

Fillmore Central 59, Mabel-Canton 36

FILLMORE CENTRAL (59)

Abigail Bothun 5 P, 1 3-PT; Courtney Hershberger 3 P, 1 3-PT; Kammry Broadwater 12 P; Jersey Ristau 4 P; Lauren Mensink 14 P, 2 3-PT; Eva Hemenway 3 P; Alyssa Britton 9 P; Regan Hanson 3 P; Aubrey Larson 1 P.

MABEL-CANTON (36)

Camryn Cox 8 P; Thea Snyder 2 P; MaKenzie Kelly 6 P; Sahara Morken 3 P; Kinley Soiney 14 P, 8 R, 1 3-PT; Tylar Wenthold 3 P, 1 3-PT.

Halftime: FC 34, MC 16.

Free throws: FC 17-38, MC 16-23.

Three-point goals: FC 4, MC 2.