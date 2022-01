Area girls basketball results for Friday, Jan. 21, 2022

BIG NINE CONFERENCE

Red Wing 51, Albert Lea 41

ALBERT LEA (41)

Annika Veldman 7 P; Taya Jeffrey 18 P; Kendall Kenis 6 P; Neveah Wacholz 10 P.

RED WING (51)

Mayzee Thorson 3 P; Izzy Guetzloff 6 P; Bailie Roschen 2 P; Sammi Chandler 9 P; Hannah Kosek 17 P; Hallie Roschen 8 P; Sophia Rahn 6 P.

Halftime: RW 27, AL 19.

Free throws: AL 7-15, RW 4-12.

Three-point goals: AL 0, RW 0.

HIAWATHA VALLEY LEAGUE

Kasson-Mantorville 74, Cannon Falls 55

KASSON-MANTORVILLE (74)

Annika Larson 10 P, 1 3-PT; Makenzie Carrier 3 P, 1 3-PT; Kaylee Narveson 4 P; Aby Shubert 38 P, 8 3-PT; Mackenzie Tozier 6 P; Whittney Den 6 P, 2 3-PT; Ella Stoskopf 7 P.

CANNON FALLS (55)

Breanna Robinson 9 P, 3 3-PT; Kyra Schoenfelder 2 P; Lauren Johnson 2 P; Madi Burr 13 P, 2 3-PT; Aleya Learmann 2 P; Jaci Winchell 17 P, 1 3-PT; Izzy Pagel 3 P, 1 3-PT; Taylor Johnson 7 P.

Halftime: KM 40, CF 22.

Free throws: KM 10-16, CF 12-18.

Three-point goals: KM 12, CF 7.

Notes: K-M is now 5--8 on the year and Cannon Falls is 5-11.

Goodhue 67, Lake City 55

LAKE CITY (55)

Jacey Majerus 4 P; Paige West 11 P, 3 3-PT; Macey Beltz 2 P; Natalie Bremer 21 P, 2 3-PT; Ella Matzke 5 P, 1 3-PT; Hailey Reckmann 3 P; Mahli Benjamin 2 P; Mya Shones 7 P.

GOODHUE (67)

Tori Miller 21 P; Kendyl Lodermeier 4 P; Brooke Buck 2 P; Elisabeth Gadient 24 P, 6 R, 3 3-PT; Anika Schafer 8 P, 6 R, 1 3-PT; Joslyn Carlson 8 P, 8 R.

Halftime: GOOD 37, LC 28.

Free throws: LC 3-6, GOOD 13-29.

Three-point goals: LC 6, GOOD 4.

Notes: Goodhue is 15-1 (7-0 HVL) and travels to Stewartville on Saturday night. Lake City falls to 10-5 (5-4 HVL).

THREE RIVERS CONFERENCE

Cotter 65, Lewiston-Altura 32

LEWISTON-ALTURA (32)

Mundt 3 P, 1 3-PT; Lubinski 2 P; Anissa Neu 2 P; Elise Sommer 14 P; Isabel Schumacher 2 P; Tiegan Prigge 2 P; Kylie Verthein 5 P; Megan Greden 2 P.

COTTER (65)

Megan Morgan 11 P, 1 3-PT; Ellie Glodowski 2 P; Allyssa Williams 22 P, 4 3-PT; Grace Renk 3 P, 1 3-PT; Ava Killian 6 P; Sofia Sandcork 17 P, 1 3-PT; Kendra Fritts 2 P.

Halftime: COTT 36, LA 15.

Free throws: LA 3-3, COTT 6-8.

Three-point goals: LA 1, COTT 7.

Fillmore Central 63, St. Charles 32

ST. CHARLES (32)

Celia Cole 2 P; Samantha Perez 6 P; Makadyn Gust 5 P; Hadli Heim 3 P; Lauryn Delger 1 P; Shelby Wendt 3 P; Grace Buringa 3 P; Mya Omdahl 3 P; Ivy Robert 6 P.

FILLMORE CENTRAL (63)

Madison Simon 9 P; Courtney Hershberger 24 P, 4 R, 3 3-PT; Kammry Broadwater 8 P, 5 R; Sydney Bronner 2 P; Jersey Ristau 6 P; Alyssa Britton 8 P, 6 R; Regan Hanson 6 P, 6 R.

Halftime: FC 40, STC 17.

Free throws: STC 8-23, FC 6-13.

Three-point goals: STC 0, FC 3.

SOUTHEAST CONFERENCE

Mabel-Canton 44, LeRoy-Ostrander 42

MABEL-CANTON (44)

Gwen Tollefsrud 1 P; Camryn Cox 3 P, 1 3-PT; MaKenzie Kelly 6 P; Hope Erickson 14 P; Kinley Soiney 21 P, 3 3-PT.

LEROY-OSTRANDER (42)

Benita Nolt 21 P; Jenna Olson 2 P; Jordan Runde 16 P, 1 3-PT; Sam Vokart 3 P.

Halftime: LO 22, MC 21.

Free throws: MC 7-19, LO 9-13.

Three-point goals: MC 4, LO 1.

GOPHER CONFERENCE

Triton 75, United South Central 23

UNITED SOUTH CENTRAL (23)

Madison Klingbeil 1 P; Leah Winch 2 P; Macy Zebro 2 P; Maya Zebro 7 P, 1 3-PT; Maddie Dallman 6 P, 1 3-PT; Taylor Schroeder 5 P.

TRITON (75)

Reece Dobbs 3 P, 1 3-PT; Emma Ogren 2 P; Azeri Thiemann 6 P; Gabby Molina 10 P, 2 3-PT; Ella Thomas 6 P; Nancy Fernandez 2 P; Brylee Iverson 39 P; Isabella Selthun 7 P.

Halftime: TRI 47, USC 15.

Free throws: USC 17-9, TRI 19-13.

Three-point goals: USC 2, TRI 3.

NON-CONFERENCE

Lyle-Pacelli 54, Other 30

LOYOLA (30)

Paige Frutiger 8 P; Jackie Fraze 3 P; Maddie Huiras 5 P; Sammy Kann 12 P; Olivia Kreykes 2 P.

LYLE-PACELLI (54)

Alana Rogne 25 P, 4 3-PT; Olivia Heard 9 P, 2 3-PT; Metach Oman 1 P; Kirsten Koopal 6 P; Kearah Schafer 2 P; Kendahl Lewis 3 P, 1 3-PT; Abby Christopherson 3 P, 1 3-PT; Morgan Klankowski 5 P, 1 3-PT.

Halftime: LP 23, ML 12.

Free throws: ML 14-25, LP 8-17.

Three-point goals: ML 0, LP 9.