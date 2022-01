Area girls basketball results for Friday, Jan. 28, 2022

BIG NINE CONFERENCE

Mankato West 74, Northfield 33

MANKATO WEST (74)

Lani Schoper 30 P; Landry Dubeau 8 P; Annika Younge 4 P; Teresa Kiewiet 26 P; Macy Bauer 4 P; Olmanson 2 P.

NORTHFIELD (33)

Samantha Ims 8 P; Anni Quaas 2 P; Kat Organ 2 P; Ryann Eddy 7 P; Izzy Balvin 7 P; Abbie Thompson 7 P.

Halftime: WEST 42, NFLD 11.

Free throws: WEST 18-18, NFLD 5-9.

Three-point goals: WEST (na), NFLD (na).

HIAWATHA VALLEY LEAGUE

Lake City 56, Cannon Falls 42

CANNON FALLS (42)

Breanna Robinson 4 P; Lauren Johnson 5 P; Aleya Learmann 4 P; Charli Duden 3 P; Taylor Johnson 5 P.

LAKE CITY (59)

Jacey Majerus 10 P, 5 R, 1 3-PT; Paige West 1 P; Natalie Bremer 29 P, 10 R, 1 3-PT; Emma Berge 4 P; Ella Matzke 6 P; Hailey Reckmann 2 P; Mahli Benjamin 5 P, 1 3-PT; Mckenna Beltz 2 P.

Halftime: LC 35, CF 16.

Free throws: CF 14-22, LC 12-19.

Three-point goals: CF 4, LC 3.

Notes: Cannon Falls is 5-13, Lake City 11-6.

SOUTHEAST CONFERENCE

Lanesboro 73, Schaeffer Academy 16

SCHAEFFER ACADEMY (16)

Kate Friese 8 P; Bella Hill 1 P; Maddie Buheler 7 P, 2 3-PT.

LANESBORO (73)

Skyler Check 7 P, 1 3-PT; Malia Tessum 22 P, 6 3-PT; Brielle Ruen 3 P; Jessie Schreiber 11 P, 1 3-PT; Lauren Brogle 2 P; Ella Cambern 6 P; Julia Keasling 2 P; Kaci Ruen 20 P.

Halftime: LANE 42, SA 10.

Free throws: SA 2-8, LANE 3-7.

Three-point goals: SA 2, LANE 8.

NON-CONFERENCE

Goodhue 64, Plainview-Elgin-Millville 43

PLAINVIEW-ELGIN-MILLVILLE (43)

Allie Sveen 5 P; Macey Wozney 2 P; Abigail O'Reilly 14 P; Haylee Barton 2 P; Halie Lehnertz 1 P; Lauren Rott 7 P; Delaney Newcomb 3 P, 1 3-PT; Presley Newcomb 5 P, 1 3-PT; Ireland Russell 4 P.

GOODHUE (64)

Emily Doehoefer 1 P; Jenna Ryan 3 P, 7 R, 1 3-PT; Brooke Ryan 2 P; Tori Miller 14 P, 10 R; Melanie Beck 6 P, 2 3-PT; Kendyl Lodermeier 5 P; Brooke Buck 3 P, 1 3-PT; Elisabeth Gadient 13 P, 1 3-PT; Anika Schafer 5 P, 1 3-PT; Jada Scheele 2 P; Joslyn Carlson 10 P, 5 R.

Halftime: GOOD 30, PEM 18.

Free throws: PEM 5-13, GOOD 10-22.

Three-point goals: PEM 2, GOOD 6.

Notes: Goodhue is 19-0 (10-0 HVL).

Wabasha-Kellogg 49, Minnesota State Academy of the Deaf 28

WABASHA-KELLOGG (49)

Madelynn Strobush 3 P, 9 R, 1 3-PT; Hayden Hawkins 4 R; Jacqueline Avilez 4 P, 3 R; Brielle Adams 12 P, 6 R; Sophie Graner 15 P, 5 R, 2 3-PT; Eve Pavelka 2 P, 2 R; Ileana De Angel 13 P, 2 R, 1 3-PT.

MINNESOTA STATE ACADEMY OF THE DEAF (28)

No stats available.

Halftime: WK 23, M 12.

Free throws: WK 1-6, M 2-8.

Three-point goals: WK 4, M 0.