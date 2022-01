Area girls basketball results for Friday, Jan. 7, 2022

HIAWATHA VALLEY LEAGUE

Goodhue 68, Byron 51

BYRON (51)

Paige Halder 12 P; Alexis Nelson 2 P; Makana Schroeder 5 P; Jaiden Simon 7 P, 1 3-PT; Rylie Schnell 3 P, 1 3-PT; Emma Stork 2 P; Kendra Harvey 14 P, 1 3-PT; Megan Gallagher 6 P.

GOODHUE (68)

Tori Miller 16 P, 6 R; Melanie Beck 3 P, 1 3-PT; Kendyl Lodermeier 8 P, 5 R; Brooke Buck 2 P; Elisabeth Gadient 18 P, 6 R, 2 3-PT; Anika Schafer 15 P, 4 R, 1 3-PT; Joslyn Carlson 6 P, 6 R.

Halftime: GOOD 34, BYR 17.

Free throws: BYR 10-14, GOOD 20-29.

Three-point goals: BYR 3, GOOD 4.

Notes: Goodhue goes to 10-1 (5-0 HVL) with the win and will play in the Breakdown event Saturday against St. Croix Lutheran.

THREE RIVERS CONFERENCE

Dover-Eyota 73, Cotter 65

COTTER (65)

Sera Speltz 17 P, 3 3-PT; Megan Morgan 23 P, 1 3-PT; Allyssa Williams 8 P, 1 3-PT; Hailey Biesanz 2 P; Olivia Gardner 9 P, 1 3-PT; Sofia Sandcork 6 P.

DOVER-EYOTA (73)

Olivia Riley 10 P, 2 3-PT; Sophie Andring 9 P; Izzy Aeschlimann 5 P, 1 3-PT; Laken Koehler 14 P, 1 3-PT; Malia Nelson 25 P; Paige Johnson 10 P.

Halftime: DE 40, COTT 31.

Free throws: COTT 7-11, DE 21-32.

Three-point goals: COTT 6, DE 4.

Notes: D-E snapped Cotter's 10 game winning streak. D-E is 5-1 in the Three Rivers, 10-3 overall. Cotter is also 5-1, 10-3.

Lewiston-Altura 49, Rushford-Peterson 37

LEWISTON-ALTURA (49)

Allyson Kauten 6 P, 2 R, 2 3-PT; Sierra Kreidermacher 6 P, 4 R; Madison Oslie 5 P, 3 R; Elise Sommer 17 P, 15 R, 1 3-PT; Tiegan Prigge 3 P, 5 R; Layla Tews 8 P, 3 R, 1 3-PT; Kylie Verthein 4 P, 1 R.

RUSHFORD-PETERSON (37)

Emarie Jacobson 3 P, 6 R; Hannah Ronnenberg 2 P, 3 R; Tayler Helgemoe 7 P, 3 R, 2 3-PT; Kallie Eide 2 P, 2 R, 0 3-PT; Kaylee Ruberg 23 P, 8 R.

Halftime: LA 20, RP 12.

Free throws: LA 9-17, RP 5-9.

Three-point goals: LA 4, RP 2.

Chatfield 53, Fillmore Central 20

FILLMORE CENTRAL (20)

Courtney Hershberger 2 P; Kammry Broadwater 2 P; Jersey Ristau 1 P; Kathryn Pickett 1 P; Alyssa Britton 8 P; Regan Hanson 4 P.

CHATFIELD (53)

Kara Goetzinger 6 P; Peyton Berg 10 P, 1 3-PT; Evy Goldsmith 2 P; Jaiden Zimmerman 12 P, 1 3-PT; Zayda Priebe 10 P; Anna Kivimagi 4 P; Shea Jech 9 P.

Halftime: CHAT 34, FC 8.

Free throws: FC 2-8, CHAT 9-19.

Three-point goals: FC 0, CHAT 2.

Notes: Chatfield is 10-4 overall.

SOUTHEAST CONFERENCE

Spring Grove 49, Schaeffer Academy 42

SCHAEFFER ACADEMY (42)

Kate Friese 19 P, 1 3-PT; Linnea Ekbom 5 P; Winona Morgan 1 P; Gabriella Buehler 15 P, 2 3-PT; Blythe Morgan 2 P.

SPRING GROVE (49)

Siri Konkel 11 P, 3 3-PT; Lydia Solum 4 P; Addyson McHugh 13 P, 2 3-PT; Emerson Ingvalson 11 P; Katelyn Kraus 10 P.

Halftime: SA 23, SG 21.

Free throws: SA 9-17, SG 6-11.

Three-point goals: SA 3, SG 5.

GOPHER CONFERENCE

Hayfield 70, Triton 38

HAYFIELD (70)

Ava Carney 8 P, 2 3-PT; McKenna Chick 5 P, 1 3-PT; Kristen Watson 31 P, 3 3-PT; Chelsea Christopherson 5 P; Sydney Risius 7 P; Aine Stasko 14 P.

TRITON (38)

Reece Dobbs 7 P, 1 3-PT; Azeri Thiemann 4 P; Ella Thomas 3 P; Brylee Iverson 11 P, 1 3-PT; Jozey Boe 5 P, 1 3-PT; Isabella Selthun 6 P.

Halftime: HAY 35, TRI 17.

Free throws: HAY 14-17, TRI 2-5.

Three-point goals: HAY 6, TRI 3.

Blooming Prairie 40, Kenyon-Wanamingo 38

KENYON-WANAMINGO (38)

Tess Erlandson 5 P; Rachel Ryan 2 P; Josie Flom 6 P; Naveah Greseth 3 P; Juiia Dahl 5 P; Josi Quam 4 P; Ivette Mendona 7 P; Stella Rechtzigel 6 P.

BLOOMING PRAIRIE (40)

Chloe McCarthy 2 P; Bobbie Bruns 5 P; Macy Lembke 6 P; Haven Carlson 10 P; Shawntee Snyder 4 P; Anna Pauly 6 P; Lauren Schammel 7 P.

Halftime: KW 19, BP 13.

Free throws: KW 4-7, BP 6-18.

Three-point goals: KW 0, BP 0.

NON-CONFERENCE

Lanesboro 69, Alden-Conger/Glenville-Emmons 32

ALDEN CONGER GLENVILLE EMMONS (32)

McKenzie Wasmoen 10 P.

LANESBORO (69)

Skyler Check 2 P; Malia Tessum 6 P, 1 3-PT; Brielle Ruen 13 P, 2 3-PT; Jensyn Storhoff 12 P; Jessie Schreiber 7 P; Lauren Brogle 1 P; Nadia Highum 2 P; Lynsey Ruen 1 P; Kaci Ruen 23 P.

Halftime: LANE 42, AC 11.

Free throws: AC 4-9, LANE 12-22.

Three-point goals: AC (na), LANE 3.