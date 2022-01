Area girls basketball results for Monday, Dec. 27, 2021

NON-CONFERENCE

Houston 72, LE SUEUR-HENDERSON 38

HOUSTON (72)

Priya Kingsley 3 P; Sydney Torgerson 27 P; Olivia Beckman 11 P, 3 3-PT; Ashtyn Meyer 7 P; Nicole Beckman 12 P, 4 3-PT; Emily Botcher 2 P; Lilly Carr 10 P.

LE SUEUR HENDERSON (38)

No stats available

Halftime: HOU 34, LSH 21.

Free throws: HOU 11-14, LSH 7-13.

Three-point goals: HOU 7, LSH 0.

LEWISTON AUTO HOLIDAY CLASSIC

Maple River 47, Caledonia 46

MAPLE RIVER (47)

Ryann Klammer 3 P, 1 3-PT; Alexis Thomas 18 P 4 3-PT; Maya Doyen 2 P; Claire McGregor 22 P 4 3-PT; Kelsey Joeger 2 P.

CALEDONIA (46)

Alexis Schroeder 8 P, 2 3-PT; Sadie Treptow 5 P; Ava Privet 6 P, 2 3-PT; Paige Klug 11 P, 3 3-PT; Jovial King 10 P; Josie Foster 2 P; Isabelle Schultz 2 P; Aubrie Klug 2 P.

Halftime: CAL 23, MR 17.

Free throws: MR 8-12, CAL 3-11.

Three-point goals: MR 9, CAL 7.

Notes: McGregor made two free throws with under 20 seconds left to take the lead.

Plainview-Elgin-Millville 72, Alma/Pepin 29

PEM (72)

Allie Sveen 9 P 1 3-PT; Abigail O'Reilly 20 P; Haylee Barton 9 P; Halie Lehnertz 7 P 2 3-PT; Delaney Newcomb 15 P 1 3-PT; Presley Newcomb 10 P; Ireland Russell 2 P.

ALMA/PEPIN (29)

Chloe Evers 6 P 2 3-PT; Cora Komisar 2 P; Bella Post 2 P; Shaylee Nonel 1 P; Addison Johnson 4 P; Sydney Seifert 2 P; Lundyn Carson 2 P; Emma Myren 6 P; Finley Noll 4 P.

Halftime: PEM 42, AP 17

Free throws: PEM 6-15, AP 3-4

Three-Point goals: PEM 4, AP 2.

Winona Cotter 69, Goodhue 48

GOODHUE (48)

Brooke Ryan 2 P; Tori Miller 13 P; Melanie Beck 2 P; Kendyl Lodermeier 3 P, 1 3-PT; Brooke Buck 2 P; Elisabeth Gadient 12 P; Anika Schafer 4 P; Darby Miller 4 P; Jada Scheele 2 P; Joslyn Carlson 8 P.

COTTER (69)

Sera Speltz 9 P; Megan Morgan 13 P, 1 3-PT; Olivia Gardner 9 P, 1 3-PT; Madison Hazelton 2 P; Ava Killian 4 P; Sofia Sandcork 32 P, 7 3-PT.

Halftime: COTT 38, GOOD 22.

Free throws: GOOD 13-22, COTT 3-5.

Three-point goals: GOOD 1, COTT 9.