Area girls basketball results for Monday, Jan. 10, 2022

HIAWATHA VALLEY LEAGUE

Byron 54, Kasson-Mantorville 27

BYRON (54)

Finnley Klunder 2 P; Paige Halder 7 P; Makana Schroeder 11 P, 1 3-PT; Jaiden Simon 6 P; Rylie Schnell 2 P; Emma Stork 8 P, 2 3-PT; Kendra Harvey 14 P, 1 3-PT; Megan Gallagher 4 P.

KASSON-MANTORVILLE (27)

Annika Larson 5 P; Makenzie Carrier 7 P; Kaylee Narveson 2 P; Mackenzie Tozier 2 P; Ella Babcock 3 P, 1 3-PT; Ella Stoskopf 8 P.

Halftime: BYR 26, KM 16.

Free throws: BYR 6-11, KM 8-14.

Three-point goals: BYR 4, KM 1.

Dover-Eyota 77, Pine Island 42

PINE ISLAND (42)

Reese Koenen 4 P, 1 3-PT; Taylor Koenen 11 P; Ava Henning 1 P; Bethany Dick 3 P, 1 3-PT; Abigail Whitby 4 P; Anne Simpson 1 P; Krista Holzer 8 P; Madison Hudson 8 P, 1 3-PT; Lyndee Northrop 2 P.

DOVER-EYOTA (77)

Olivia Riley 6 P; Sophie Andring 10 P; Izzy Aeschlimann 15 P, 1 3-PT; Kylie Ramsey 3 P, 1 3-PT; Malia Nelson 22 P; Miranda Palmby 11 P; Paige Johnson 8 P, 1 3-PT.

Halftime: DE 34, PI 27.

Free throws: PI 7-15, DE 14-25.

Three-point goals: PI 3, DE 3.

SOUTHEAST CONFERENCE

Grand Meadow 66, Spring Grove 21

SPRING GROVE (21)

Siri Konkel 3 P, 1 3-PT; Ava Olerud 3 P, 1 3-PT; Addyson McHugh 7 P, 2 3-PT; Emerson Ingvalson 4 P; Katelyn Kraus 4 P.

GRAND MEADOW (66)

McKenna Hendrickson 19 P, 2 3-PT; Lauren Queensland 14 P, 9 R, 1 3-PT; Aspen Kolling 2 P; Kendyl Queensland 17 P, 1 3-PT; River Landers 10 P; Rebecca Hoffman 4 P, 10 R.

Halftime: GM 29, SG 12.

Free throws: SG 1-4, GM 10-16.

Three-point goals: SG 4, GM 4.

Notes: Grand Meadow is 9-2 overall and 5-1 in the SEC.

NON-CONFERENCE

Fillmore Central 68, Southland 40

SOUTHLAND (40)

Bria Nelson 10 P, 1 3-PT; Aubrie Schneider 1 P; Katelyn McCabe 4 P; Olivia Matheis 5 P; Lauren Nielsen 1 P; Lynsey Wilson 3 P, 1 3-PT; Bailey Johnson 11 P, 1 3-PT; Maren Wehrenberg 6 P, 2 3-PT.

FILLMORE CENTRAL (68)

Abigail Bothun 21 P, 12 R; Courtney Hershberger 3 P; Madison Simon 6 P; Kammry Broadwater 10 P, 9 R, 9 S; Jersey Ristau 4 P; Lauren Mensink 6 P; Alyssa Britton 11 P; Klaudia Biel 1 P; Regan Hanson 2 P; Aubrey Larson 2 P; Morgan Pickett 2 P.

Halftime: FC 37, SOUTH 24.

Free throws: SOUTH 7-19, FC 15-25.

Three-point goals: SOUTH 5, FC 0.

Dover-Eyota 77, Pine Island 42

PINE ISLAND (42)

ADVERTISEMENT

Reese Koenen 4 P, 1 3-PT; Taylor Koenen 11 P; Ava Henning 1 P; Bethany Dick 3 P, 1 3-PT; Abigail Whitby 4 P; Anne Simpson 1 P; Krista Holzer 8 P; Madison Hudson 8 P, 1 3-PT; Lyndee Northrop 2 P.

DOVER-EYOTA (77)

Olivia Riley 6 P; Sophie Andring 10 P; Izzy Aeschlimann 15 P, 1 3-PT; Kylie Ramsey 3 P, 1 3-PT; Malia Nelson 22 P; Miranda Palmby 11 P; Paige Johnson 8 P, 1 3-PT.

Halftime: DE 34, PI 27.

Free throws: PI 7-15, DE 14-25.

Three-point goals: PI 3, DE 3.