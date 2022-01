Area girls basketball results for Monday, Jan. 17, 2022

HIAWATHA VALLEY LEAGUE

Stewartville 79, Stewartville 33

STEWARTVILLE (79)

Ella Quam 8 P, 2 3-PT; Audrey Shindelar 10 P, 2 3-PT; Avery Spencer 8 P; Jayce Rath 17 P, 1 3-PT; Claire Ruter 9 P, 1 3-PT; Emma Klingsporn 2 P; Savannah Hedin 11 P, 1 3-PT; Hannah Martinson 11 P, 1 3-PT; Josie Kahoun 3 P, 1 3-PT.

CANNON FALLS (33)

Breanna Robinson 1 P; Kyra Schoenfelder 1 P; Lauren Johnson 6 P, 1 3-PT; Aleya Learmann 5 P; Jaci Winchell 8 P, 1 3-PT; Charli Duden 6 P; Avery Rustad 2 P; Taylor Johnson 4 P.

Halftime: STEW 50, CF 20.

Free throws: STEW 14-18, CF 11-19.

Three-point goals: STEW 9, CF 2.

THREE RIVERS CONFERENCE

Plainview-Elgin-Millville 66, Rushford-Peterson 46

RUSHFORD-PETERSON (46)

Emarie Jacobson 2 P; Isabelle Kahoun 4 P; Tayler Helgemoe 6 P, 2 3-PT; Kallie Eide 3 P; Ellie Ekern 11 P, 3 3-PT; Kaylee Ruberg 20 P, 1 3-PT.

PLAINVIEW-ELGIN-MILLVILLE (66)

Macey Wozney 3 P; Abigail O'Reilly 27 P; Haylee Barton 5 P; Halie Lehnertz 0 P; Lauren Rott 7 P; Delaney Newcomb 12 P, 2 3-PT; Presley Newcomb 12 P.

Halftime: PEM 35, RP 28.

Free throws: RP 12-16, PEM 18-25.

Three-point goals: RP 6, PEM 2.

Dover-Eyota 89, Fillmore Central 79

FILLMORE CENTRAL (79)

Courtney Hershberger 11 P, 3 3-PT; Kammry Broadwater 12 P, 1 3-PT; Jersey Ristau 14 P, 4 3-PT; Lauren Mensink 5 P; Alyssa Britton 6 P; Regan Hanson 17 P, 1 3-PT; Madison Simon 14 P, 1 3-PT.

DOVER-EYOTA (89)

Olivia Riley 13 P, 2 3-PT; Sophie Andring 24 P, 1 3-PT; Izzy Aeschlimann 8 P, 2 3-PT; Isabel Duellman 2 P; Malia Nelson 30 P, 1 3-PT; Miranda Palmby 12 P.

Halftime: DE 50, FC 30.

Free throws: FC 5-7, DE 15-25.

Three-point goals: FC 10, DE 6.

SOUTHEAST CONFERENCE

Grand Meadow 66, LeRoy-Ostrander 29

GRAND MEADOW (66)

McKenna Hendrickson 14 P, 1 3-PT; Lauren Queensland 9 P, 1 3-PT; Sydney Cotten 3 P, 1 3-PT; Leah Hanson 2 P; Kendyl Queensland 8 P, 1 3-PT; River Landers 20 P; Rebecca Hoffman 4 P; Lexy Foster 4 P.

LEROY-OSTRANDER (29)

Benita Nolt 6 P; Gracie O’Byrne 8 P; Jenna Olson 2 P; Jordan Runde 8 P; Sam Vokart 3 P, 1 3-PT; M. Nagel 2 P.

Halftime: GM 46, LO 17.

Free throws: GM 6-14, LO 8-14.

Three-point goals: GM 4, LO 1.

Notes: GM is 11-2 overall and 6-1 in the SEC.