Area girls basketball results for Monday, Jan. 24, 2022

SOUTHEAST CONFERENCE

Southland 43, Mabel-Canton 35

SOUTHLAND (43)

Jaida Sorenson 1 P; Bria Nelson 9 P; Aubrie Schneider 2 P; Katelyn McCabe 7 P; Olivia Matheis 2 P; Brooke Allen 3 P; Lynsey Wilson 3 P; Bailey Johnson 15 P.

MABEL-CANTON (35)

Emma Tollefsrud 1 P; Gwen Tollefsrud 5 P; Camryn Cox 2 P; MaKenzie Kelly 5 P; Katrinda Whalen 2 P; Hope Erickson 7 P; Kinley Soiney 13 P, 1 3-PT.

Halftime: SOUTH 21, MC 13.

Free throws: SOUTH 13-31, MC 6-16.

Three-point goals: SOUTH 0, MC 1.

Grand Meadow 87, Schaeffer Academy 12

SCHAEFFER ACADEMY (12)

Kate Friese 7 P; Gabriella Buehler 3 P, 1 3-PT; Blythe Morgan 2 P.

GRAND MEADOW (87)

McKenna Hendrickson 24 P, 5 3-PT; Lauren Queensland 13 P, 1 3-PT; Sydney Cotten 3 P, 1 3-PT; Aspen Kolling 5 P, 1 3-PT; Leah Hanson 1 P; Kendyl Queensland 10 P, 1 3-PT; River Landers 15 P; Rylee Schaufler 3 P; Rebecca Hoffman 2 P; Lexy Foster 11 P, 3 3-PT.

Halftime: GM 44, SA 5.

Free throws: SA 1-6, GM 11-16.

Three-point goals: SA 1, GM 12.

Notes: GM is 10-3 overall and 8-1 in the SEC.

NON-CONFERENCE

La Crescent-Hokah 74, Houston 37

LA CRESCENT (74)

Emma Hunt 6 P; Lexi Kiesau 2 P; Cali Esser 26 P, 2 3-PT; Kinlee Grattan 5 P; Molly Bills 21 P, 5 3-PT; Kelsey Kiesau 4 P; Kaitlyn Miller 3 P, 1 3-PT; Emma Stavenau 6 P.

HOUSTON (37)

Sydney Torgerson 22 P; Olivia Beckman 2 P; Nicole Beckman 3 P, 1 3-PT; Avery Kingsley 2 P; Lilly Carr 6 P, 2 3-PT; Kayleen Kulas 2 P.

Halftime: LAC 40, HOU 22.

Free throws: LAC 9-12, HOU 6-10.

Three-point goals: LAC 8, HOU 3.

Fillmore Central 60, LeRoy-Ostrander 31

FILLMORE CENTRAL (60)

Courtney Hershberger 11 P, 1 3-PT; Jersey Ristau 4 P, 1 3-PT; Lauren Mensink 4 P; Kathryn Pickett 2 P; Alyssa Britton 16 P; Regan Hanson 4 P; Aubrey Larson 1 P.

LEROY-OSTRANDER (31)

Benita Nolt 5 P; Jordan Runde 5 P; Madalyn Huntly 6 P, 1 3-PT; Sam Vokart 15 P, 3 3-PT.

Halftime: FC 30, LO 18.

Free throws: FC 13-30, LO 3-7.

Three-point goals: FC 2, LO 4.

Waukon (Iowa) 71, Spring Grove 55

SPRING GROVE (55)

Siri Konkel 2 P; Lydia Solum 6 P; Addison Halverson 8 P, 2 3-PT; Cierra Blaskowski 2 P; Jordian Leahy 23 P, 3 3-PT; Emerson Ingvalson 7 P, 1 3-PT; Katelyn Kraus 7 P, 1 3-PT.

WAUKON (71)

Maggie Criswell 10 P, 1 3-PT; Hayden Knox 2 P; Paige HanMeier 5 P, 1 3-PT; Azlinn Cota 2 P; Kaitlyn Krambeer 8 P; Lynsey Houg 2 P; Breckan Stewart 6 P; Brinley Jones 11 P, 2 3-PT; Grace Stegan 4 P; Emma Palmer 21 P.

Halftime: W 35, SG 22.

Free throws: SG 8-12, W 11-16.

Three-point goals: SG 7, W 4.

Notes: SG is 5-11 overall.