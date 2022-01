Area girls basketball results for Saturday, Jan. 8, 2022

GUARANTEED RATES HOOPS CHALLENGE

St. Paul Como Park 74, Austin 69

(At Mayo H.S.)

ST. PAUL COMO PARK (74)

Ronnie Porter 24 P; Tenia Childs 2 P; Kalyan Asberry 10 P; Cloey Dmytruk 4 P; Shakira Walker 8 P; Jada James 13 P; Zhang Singer 6 P; Kayla James 7 P

AUSTIN (69)

Cassidy Shute 8 P; Reana Schmitt 6 P; Hope Dudycha 26 P, 4 3-PT; Emma Dudycha 13 P, 3 3-PT; Olivia Walsh 16 P, 1 3-PT.

Halftime: SPCP 34, AUS 33.

Free throws: SPCP 19-23, AUS 9-15.

Three-point goals: SPCP (na), AUS 8.

Notes: Austin, ranked No. 1 in Class AAA, is 10-1 overall. St. Paul Como Park is ranked fourth and is 8-5.