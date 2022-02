Area girls basketball results for Thursday, Feb. 10, 2022

THREE RIVERS CONFERENCE

Plainview-Elgin-Millville 84, St. Charles 40

PLAINVIEW-ELGIN-MILLVILLE (84)

Allie Sveen 2 P; Abigail O'Reilly 25 P; Kally Sylvester 2 P; Haylee Barton 13 P; Halie Lehnertz 2 P; Melayna Marshman 2 P; Lauren Rott 17 P; Delaney Newcomb 12 P, 2 3-PT; Presley Newcomb 3 P; Ireland Russell 4 P; Ainsley Schwantz 2 P.

ST. CHARLES (40)

Samantha Perez 6 P; Hadli Heim 9 P, 3 3-PT; Lauryn Delger 5 P; Hanna Ward 5 P, 1 3-PT; Mya Omdahl 4 P; Ivy Robert 11 P.

Halftime: PEM 51, STC 26.

Free throws: PEM 10-15, STC 10-20.

Three-point goals: PEM 2, STC 4.

SOUTHEAST CONFERENCE

Grand Meadow 51, Mabel-Canton 39

GRAND MEADOW (51)

McKenna Hendrickson 14 P, 2 3-PT; Lauren Queensland 5 P, 1 3-PT; Sydney Cotten 8 P, 1 3-PT; Kendyl Queensland 9 P, 1 3-PT; River Landers 4 P; Lexy Foster 11 P, 3 3-PT.

MABEL-CANTON (39)

Gwen Tollefsrud 2 P; Camryn Cox 6 P, 1 3-PT; MaKenzie Kelly 9 P, 1 3-PT; Katrinda Whalen 4 P; Hope Erickson 6 P; Kinley Soiney 12 P, 3 3-PT.

Halftime: GM 28, MC 19.

Free throws: GM 1-7, MC 5-9.

Three-point goals: GM 8, MC 5.

Notes: GM is 16-6 overall and 9-2 in the SEC.

NON-CONFERENCE

Cannon Falls 64, Lewiston-Altura 37

LEWISTON-ALTURA (37)

Allyson Kauten 3 P, 1 3-PT; Madison Oslie 5 P; Anissa Neu 6 P, 2 3-PT; Elise Sommer 3 P; Tiegan Prigge 2 P; Layla Tews 3 P, 1 3-PT; Kylie Verthein 11 P, 3 3-PT; Kaylee Steele 2 P; Abigail Kanz 2 P.

CANNON FALLS (64)

Breanna Robinson 5 P, 1 3-PT; Erin Kremers 3 P, 1 3-PT; Lauren Johnson 2 P; Madi Burr 10 P, 2 3-PT; Aleya Learmann 4 P; Jaci Winchell 23 P, 3 3-PT; Izzy Pagel 2 P; Charli Duden 2 P; Elle Lind 2 P; Anna Ritz 1 P; Taylor Johnson 10 P.

Halftime: CF 37, LA 11.

Free throws: LA 8-10, CF 7-11.

Three-point goals: LA 7, CF 7.

Notes: Cannon Falls is now 7-15 and Lewiston Altura is 10-14.

Caledonia 79, Triton 51

CALEDONIA (79)

Alexis Schroeder 22 P, 4 3-PT; Sadie Treptow 5 P; Ava Privet 8 P, 2 3-PT; Paige Klug 19 P, 5 3-PT; Josie Foster 4 P; Reagan King 5 P; Jovial King 6 P; Elly Milde 4 P; Madisyn Tessmer 2 P; Isabelle Schultz 4 P.

TRITON (51)

Reece Dobbs 4 P; Azeri Thiemann 8 P, 1 3-PT; Gabby Molina 8 P, 2 3-PT; Brylee Iverson 22 P, 2 3-PT; Jozey Boe 5 P, 1 3-PT; Isabella Selthun 4 P.

Halftime: CAL 40, TRI 25.

Free throws: CAL 14-20, TRI 7-10.

Three-point goals: CAL 11, TRI 6.

Byron 41, Albert Lea 34

ALBERT LEA (34)

Annika Veldman 16 P; Taya Jeffrey 11 P, 1 3-PT; Jordan Juveland 3 P, 1 3-PT; Kendall Kenis 4 P, 1 3-PT.

BYRON (41)

Finnley Klunder 3 P; Paige Halder 3 P; Alexis Nelson 2 P; Makana Schroeder 7 P; Rylie Schnell 5 P, 1 3-PT; Emma Stork 9 P; Kendra Harvey 12 P.

Halftime: BYR 18, AL 12.

Free throws: AL 5-7, BYR 10-18.

Three-point goals: AL 3, BYR 1.