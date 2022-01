Area girls basketball results for Tuesday, Dec. 21, 2021

BIG NINE CONFERENCE

Owatonna 71, Northfield 53

OWATONNA (71)

Taylor Schlauderaff 6 P; Ari Shornock 10 P; Lexi Mendenhall 20 P; Avery Ahrens 5 P; Holly Buytaert 8 P; Audrey Simon 12 P; Hillary Haarstad 8 P; Lauren Sommers 2 P.

NORTHFIELD (53)

Lucy Menssen 8 P; Samantha Ims 16 P; Marie Labenski 4 P; Anni Quaas 3 P; Ryann Eddy 15 P; Izzy Balvin 2 P; Amelia Rosenhamer 2 P; Cora McBroom 3 P.

Halftime: OWAT 38, NFLD 24.

Free throws: OWAT 19-24, NFLD 18-23.

Three-point goals: OWAT 0, NFLD 0.

HIAWATHA VALLEY LEAGUE

Stewartville 51, Byron 46

STEWARTVILLE (51)

Lauren Buckmeier 10 P; Haylie Strum 18 P; Audrey Shindelar 2 P; Jayce Rath 7 P; Savannah Hedin 9 P; Keeley Steele 5 P, 1 3-PT.

BYRON (46)

Finnley Klunder 3 P, 1 3-PT; Paige Halder 2 P; Alexis Nelson 6 P; Makana Schroeder 10 P; Jaiden Simon 4 P; Rylie Schnell 7 P, 2 3-PT; Emma Stork 7 P; Kendra Harvey 7 P.

Halftime: STEW 24, BYR 20.

Free throws: STEW 12-19, BYR 8-14.

Three-point goals: STEW 1, BYR 3.

Lake City 61, Zumbrota-Mazeppa 44

ZUMBROTA-MAZEPPA (44)

Addie Voxland 24 P; Megan Jasperson 2 P; Torey Stencel 12 P, 4 3-PT; Natalie Dykes 2 P; Lola Wagner 2 P; Annika Trelstad 2 P.

LAKE CITY (61)

Jacey Majerus 2 P; Macey Beltz 4 P, 1 3-PT; Natalie Bremer 31 P, 6 R, 5 3-PT; Ella Matzke 2 P; Hailey Reckmann 2 P; Mahli Benjamin 11 P, 3 3-PT; Mya Shones 9 P, 6 R, 1 3-PT.

Halftime: LC 24, ZM 22.

Free throws: ZM 6-7, LC 5-9.

Three-point goals: ZM 4, LC 10.

Notes: Natalie Bremer scored her 2,000 career point on her final basket of the game.

THREE RIVERS CONFERNCE

Chatfield 59, Caledonia 54

CALEDONIA (54)

Alexis Schroeder 17 P, 3 3-PT; Sadie Treptow 4 P; Ava Privet 20 P, 3 3-PT; Paige Klug 10 P, 2 3-PT; Jovial King 2 P.

CHATFIELD (59)

Sydney Allen 6 P, 2 3-PT; Tessa McMahon 10 P, 2 3-PT; Kara Goetzinger 12 P; Peyton Berg 14 P, 3 3-PT; Jaiden Zimmerman 1 P; Zayda Priebe 13 P; Anna Kivimagi 3 P, 1 3-PT.

Halftime: CHAT 32, CAL 30.

Free throws: CAL 6-8, CHAT 7-15.

Three-point goals: CAL 8, CHAT 8.

SOUTHEAST CONFERENCE

Houston 70, Schaeffer Academy 39

SCHAEFFER ACADEMY (39)

Kate Friese 13 P, 1 3-PT; Linnea Ekbom 11 P, 1 3-PT; Winona Morgan 5 P; Gabriella Buehler 2 P; Blythe Morgan 6 P; Tina Atuti 2 P.

HOUSTON (70)

Sydney Torgerson 22 P; Olivia Beckman 10 P, 2 3-PT; Ashtyn Meyer 3 P; Nicole Beckman 11 P, 3 3-PT; Emily Botcher 4 P; Lilly Carr 15 P; Kayleen Kulas 2 P.

Halftime: HOU 45, SA 17.

Free throws: SA 3-8, HOU 7-9.

Three-point goals: SA 2, HOU 5.

Notes: Houston 4-3 (3-2 SEC), Schaeffer Academy (2-8)

Grand Meadow 57, Lyle/Pacelli 25

LYLE-PACELLI (25)

Alana Rogne 8 P; Olivia Heard 6 P, 1 3-PT; Avari Drennan 2 P; Desiree Schultz 4 P; Kendahl Lewis 2 P; Morgan Klankowski 3 P, 1 3-PT.

GRAND MEADOW (57)

McKenna Hendrickson 12 P, 2 3-PT; Lauren Queensland 11 P, 1 3-PT; Sydney Cotten 5 P, 1 3-PT; Leah Hanson 1 P; Kendyl Queensland 14 P, 2 3-PT; River Landers 10 P; Rebecca Hoffman 4 P.

Halftime: GM 33, LP 14.

Free throws: LP 3-7, GM 7-8.

Three-point goals: LP 2, GM 6.

Kingsland 70, LeRoy-Ostrander 28

KINGSLAND (70)

Ashlyn Harwood 3 P; Anika Reiland 7 P; Katelyn Hauser 8 P, 2 3-PT; Audrey Webster 9 P, 3 3-PT; Shelby Beck 11 P, 1 3-PT; Emily Miner 9 P; Chantle Reiland 4 P; Cassidy Redman 5 P, 1 3-PT; Elise O'Connor 6 P; Kennedy Fenske 8 P.

LEROY-OSTRANDER (28)

Gracie O’Byrne 9 P; Jenna Olson 3 P; Sam Vokart 3 P, 1 3-PT.

Halftime: KING 43, LO 13.

Free throws: KING 5-7, LO 9-26.

Three-point goals: KING 7, LO 2.

GOPHER CONFERENCE

Kenyon-Wanamingo 44, Faribault BA 36

FARIBAULT BA (36)

Mercedes Huerta 9 P; Karlie Degrood 3 P, 1 3-PT; Lindsay Hanson 9 P; Reagan Kangas 3 P, 1 3-PT; Josie Rose 4 P; Kate Trump 3 P; Anna Demars 3 P; Anna Tobin 2 P.

KENYON-WANAMINGO (44)

Tess Erlandson 18 P, 10 R, 2 3-PT; Josie Flom 6 P, 2 3-PT; Juiia Dahl 2 P; Josi Quam 3 P, 1 3-PT; Ivette Mendona 3 P; Stella Rechtzigel 12 P.

Halftime: FBA 21, KW 18.

Free throws: FBA 4-7, KW 7-18.

Three-point goals: FBA 2, KW 5.

NON-CONFERENCE

Mabel-Canton 36, St. Charles 33

ST. CHARLES (33)

Celia Cole 2 P; Samantha Perez 5 P; Lauryn Delger 9 P; Hanna Ward 2 P; Grace Buringa 3 P, 1 3-PT; Mya Omdahl 8 P; Ivy Robert 3 P.

MABEL-CANTON (36)

Emma Tollefsrud 2 P; Camryn Cox 13 P, 1 3-PT; Thea Snyder 4 P, 1 3-PT; MaKenzie Kelly 7 P; Katrinda Whalen 1 P; Hope Erickson 5 P; Kinley Soiney 4 P.

Halftime: STC 21, MC 18.

Free throws: STC 6-12, MC 16-27.

Three-point goals: STC 1, MC 2.

Blooming Prairie 66, Southland 41

BLOOMING PRAIRIE (66)

Addison Doocy 8 P; Chloe McCarthy 1 P; Bobbie Bruns 20 P; Macy Lembke 5 P, 1 3-PT; Sienna Fyksen 0 P; Abby Smith 0 P; Emily Miller 4 P; Haven Carlson 10 P, 11 R; Emily Anderson 0 P; Shawntee Snyder 4 P; Melanie Winzenburg 3 P, 1 3-PT; Madelaine Stoen 2 P; Anna Pauly 9 P, 11 R; Lauren Schammel 0 P.

SOUTHLAND (41)

Jaida Sorenson 3 P, 1 3-PT; Bria Nelson 3 P, 1 3-PT; Aubrie Schneider 2 P; Katelyn McCabe 1 P; Olivia Matheis 8 P, 2 3-PT; Brooke Allen 0 P; Nora Schmitz 0 P; Lauren Nielsen 0 P; Lynsey Wilson 0 P; Emma Koenigs 0 P; Bailey Johnson 24 P; Maren Wehrenberg 0 P; Alizha Kappers 0 P; Abby Sorgatz 0 P; Katie Popenhagen 0 P.

Halftime: BP 33, SOUTH 18.

Free throws: BP 10-17, SOUTH 3-9.

Three-point goals: BP 2, SOUTH 4.