Area girls basketball results for Tuesday, Dec. 28, 2021

LEWISTON AUTO HOLIDAY CLASSIC

Caledonia 47, Waseca 38

WASECA (38)

No stats available.

CALEDONIA (47)

Alexis Schroeder 5 P; Sadie Treptow 4 P; Ava Privet 10 P, 2 3-PT; Paige Klug 10 P, 2 3-PT; Josie Foster 7 P; Jovial King 7 P.

Halftime: CAL 20, WAS 16.

Free throws: WAS 4-11, CAL 7-13.

Three-point goals: WAS 0, CAL 4.

RUSHFORD-PETERSON CHRISTMAS INVITE

Rushford-Peterson 61, Spring Grove 19

SPRING GROVE (19)

Sydney Holland 2 P; Kendal VanMinsel 2 P; Addyson McHugh 4 P; Jordian Leahy 6 P; Emerson Ingvalson 5 P.

RUSHFORD-PETERSON (61)

Emarie Jacobson 6 P; Hannah Ronnenberg 5 P; Tayler Helgemoe 5 P; Kallie Eide 2 P; Ellie Ekern 13 P; Allie Kingsley 4 P; Kaylee Ruberg 16 P; Brie Papenfuss 4 P; Cassandra Boyum 1 P; Navaeh Happel 5 P.

Halftime: RP 37, SG 10.

Free throws: SG 4-7, RP 2-5.

Three-point goals: SG 0, RP 0.

HAYFIELD HOLIDAY TOURNAMENT

Grand Meadow 47, Zumbrota-Mazeppa 40

GRAND MEADOW (47)

Lauren Queensland 13 P, 3 3-PT; Leah Hanson 2 P; Kendyl Queensland 15 P, 2 3-PT; River Landers 14 P; Rebecca Hoffman 3 P.

ZUMBROTA-MAZEPPA (40)

Addie Voxland 13 P, 1 3-PT; Melanie Raasch 2 P; Megan Jasperson 2 P; Cora Ohm 2 P; Torey Stencel 9 P, 1 3-PT; Lilly Mehrkens 2 P; Natalie Dykes 1 P; Lola Wagner 4 P; Savannah Gruhlke 5 P, 1 3-PT.

Halftime: GM 23, ZM 21.

Free throws: GM 10-14, ZM 3-5.

Three-point goals: GM 5, ZM 3.

Notes: GM is 8-1 overall.

Hayfield 51, Blooming Prairie 40

BLOOMING PRAIRIE (40)

Addison Doocy 5 P; Bobbie Bruns 10 P; Macy Lembke 3 P, 1 3-PT; Haven Carlson 4 P; Shawntee Snyder 8 P, 13 R; Melanie Winzenburg 2 P; Anna Pauly 8 P.

HAYFIELD (51)

McKenna Chick 2 P; Kristen Watson 27 P, 3 3-PT; Chelsea Christopherson 6 P; Sydney Risius 1 P; Josanne Tempel 1 P; Aine Stasko 4 P; Natalie Beaver 10 P, 2 3-PT.

Halftime: HAY 32, BP 21.

Free throws: BP 7-20, HAY 12-19.

Three-point goals: BP 1, HAY 5.

TRI-CITY UNITED TOURNAMENT

Houston 58, Lester Prairie 51

HOUSTON (58)

Priya Kingsley 14 P, 2 3-PT; Sydney Torgerson 19 P; Olivia Beckman 4 P, 1 3-PT; Ashtyn Meyer 2 P; Nicole Beckman 9 P, 3 3-PT; Lilly Carr 10 P.

LESTER PRAIRIE (51)

No stats available

Halftime: Other 32, HOU 31.

Free throws: HOU 18-25, Other 9-18.

Three-point goals: HOU 6, Other 0.