Area girls basketball results for Tuesday, Feb. 8, 2022

BIG NINE CONFERENCE

Austin 75, Century 55

AUSTIN (75)

Ajiem Agway 7 P, 1 3-PT; Cassidy Shute 17 P, 5 3-PT; Mya Walters 6 P; Reana Schmitt 14 P; Hope Dudycha 19 P, 3 3-PT; Emma Dudycha 5 P, 1 3-PT; Olivia Walsh 7 P.

CENTURY (55)

Jordyn Sutton 12 P; Taylor Clarey 19 P, 4 3-PT; Bailey Klote 1 P; Nora Lynch 2 P; Audrey Whitney 5 P; Ella Zmolek 5 P; Ryaan Speer 7 P; Carmen Kadlec 2 P; Amelia Walker 2 P.

Halftime: AUS 42, CENT 24.

Free throws: AUS 7-11, CENT 11-18.

Three-point goals: AUS 10, CENT 4.

Red Wing 48, Winona 30

WINONA (30)

Gwen Buswell 6 P, 2 3-PT; Faith Quinn 3 P, 1 3-PT; Elleigh Sonnenberg 5 P; Alivia Bell 9 P, 1 3-PT; Marin Keller 4 P.

RED WING (48)

Mayzee Thorson 2 P; Cadence Thorson 2 P; Izzy Guetzloff 11 P; Lillie Sonju 2 P; Sammi Chandler 16 P; Hallie Roschen 8 P, 1 3-PT; Sophia Rahn 7 P, 1 3-PT.

Halftime: RW 18, WIN 12.

Free throws: WIN 4-8, RW 10-14.

Three-point goals: WIN 4, RW 2.

HIAWATHA VALLEY LEAGUE

Cannon Falls 44, Pine Island 41

PINE ISLAND (41)

Reese Koenen 6 P, 2 3-PT; Taylor Koenen 16 P, 2 3-PT; Madalyn Schutte 2 P; Noelle Douglas 5 P, 1 3-PT; Krista Holzer 5 P; Madison Hudson 3 P; Lyndee Northrop 4 P.

CANNON FALLS (44)

Breanna Robinson 3 P, 1 3-PT; Lauren Johnson 3 P, 1 3-PT; Madi Burr 15 P, 2 3-PT; Aleya Learmann 7 P; Jaci Winchell 12 P, 2 3-PT; Charli Duden 4 P.

Halftime: PI 24, CF 14.

Free throws: PI 2-6, CF 6-7.

Three-point goals: PI 5, CF 6.

Notes: Cannon Falls is 6-15 overall; PI is 2-19.

Lake City 56, Zumbrota-Mazeppa 44

LAKE CITY (56)

Jacey Majerus 4 P; Paige West 2 P; Macey Beltz 2 P; Natalie Bremer 25 P, 3 3-PT; Ella Matzke 7 P, 1 3-PT; Hailey Reckmann 4 P; Mahli Benjamin 5 P, 1 3-PT; Mya Shones 7 P.

ZUMBROTA-MAZEPPA (44)

Addie Voxland 18 P; Melanie Raasch 4 P, 1 3-PT; Megan Jasperson 1 P; Torey Stencel 9 P, 3 3-PT; Natalie Dykes 8 P; Lola Wagner 2 P; Savannah Gruhlke 2 P.

Halftime: LC 26, ZM 21.

Free throws: LC 11-17, ZM 8-18.

Three-point goals: LC 5, ZM 4.

Notes: Natalie Bremer became the school's all-time leading scorer surpassing Nate Hiese's marks of 2,307.

Kasson-Mantorville 64, Goodhue 57

GOODHUE (57) (OT)

Tori Miller 21 P; Melanie Beck 5 P, 1 3-PT; Elisabeth Gadient 16 P, 3 3-PT; Anika Schafer 5 P; Joslyn Carlson 10 P.

KASSON-MANTORVILLE (64)

Annika Larson 7 P, 1 3-PT; Julia Swanson 7 P, 1 3-PT; Kaylee Narveson 16 P; Aby Shubert 17 P, 2 3-PT; Mackenzie Tozier 2 P; Ella Babcock 7 P, 1 3-PT; Ella Stoskopf 8 P, 14 R.

Halftime: GOOD 31, KM 27.

Overtime: KM 11, GOOD 4

Free throws: GOOD 19-32, KM 13-22.

Three-point goals: GOOD 4, KM 5.

SOUTHEAST CONFERENCE

Lyle-Pacelli 67, LeRoy-Ostrander 54

LEROY-OSTRANDER (54)

Gracie O’Byrne 15 P, 3 3-PT; Jenna Olson 9 P, 3 3-PT; Jordan Runde 11 P; Sam Vokart 7 P; Lewison 3 P.

LYLE-PACELLI (67)

Alana Rogne 23 P, 8 R, 3 3-PT; Olivia Heard 3 P; Avari Drennan 8 P; Metach Oman 2 P, 8 R; Kirsten Koopal 18 P; Kearah Schafer 4 P; Lisandra Ortiz 3 P, 1 3-PT; Lexi Lewis 3 P, 1 3-PT; Morgan Klankowski 3 P, 5 R.

Halftime: LP 37, LO 28.

Free throws: LO 13-24, LP 10-17.

Three-point goals: LO 6, LP 5.

NON-CONFERENCE

Lewiston-Altura 60, Grand Meadow 51

GRAND MEADOW (51)

McKenna Hendrickson 12 P, 1 R, 2 3-PT; Lauren Queensland 12 P, 10 R, 1 3-PT; Sydney Cotten 2 R; Leah Hanson 1 R; Kendyl Queensland 16 P, 3 R, 1 3-PT; Rebecca Hoffman 2 R; Lexy Foster 11 P, 8 R, 3 3-PT.

LEWISTON-ALTURA (60)

Allyson Kauten 3 P, 3 R, 1 3-PT; Sierra Kreidermacher 10 P, 2 3-PT; Madison Oslie 8 P, 11 R; Elise Sommer 15 P, 7 R, 3 3-PT; Tiegan Prigge 7 P, 2 R; Layla Tews 8 P, 1 3-PT; Kylie Verthein 7 P, 3 R.

Halftime: LA 34, GM 19.

Free throws: GM 12-14, LA 15-17.

Three-point goals: GM 7, LA 7.

Chatfield 63, Kingsland 55

CHATFIELD (63)

Sydney Allen 2 P; Kara Goetzinger 22 P; Peyton Berg 16 P, 2 3-PT; Evy Goldsmith 6 P, 1 3-PT; Jaiden Zimmerman 2 P; Zayda Priebe 7 P; Anna Kivimagi 6 P; Shea Jech 2 P.

KINGSLAND (55)

Anika Reiland 12 P, 1 3-PT; Alexys Harwood 5 P; Katelyn Hauser 9 P, 3 3-PT; Audrey Webster 11 P, 3 3-PT; Shelby Beck 10 P, 1 3-PT; Emily Miner 5 P; Chantle Reiland 1 P; Kennedy Fenske 2 P.

Halftime: KING 29, CHAT 28.

Free throws: CHAT 7-11, KING 5-12.

Three-point goals: CHAT 3, KING 8.

Fillmore Central 78, Fillmore Central 36

FILLMORE CENTRAL (78)

Courtney Hershberger 11 P, 3 3-PT; Kammry Broadwater 12 P; Jersey Ristau 12 P, 2 3-PT; Lauren Mensink 15 P, 1 3-PT; Eva Hemenway 2 P; Alyssa Britton 7 P, 1 3-PT; Regan Hanson 2 P; Madison Simon 17 P.

SPRING GROVE (36)

Lydia Solum 2 P; Addyson McHugh 12 P, 3 3-PT; Kylie Hammel 8 P; Jordian Leahy 5 P, 1 3-PT; Katelyn Kraus 9 P.

Halftime: FC 45, SG 24.

Free throws: FC 11-17, SG 8-12.

Three-point goals: FC 7, SG 4.

Notes: FC is 9-13 overall; SG is 6-16.