Area girls basketball results for Tuesday, Jan. 11, 2021

BIG NINE CONFERENCE

Austin 63, Winona 25

WINONA (25)

Gwen Buswell 2 P; Elleigh Sonnenberg 2 P; Lauren Kreckow 2 P; Alivia Bell 5 P, 1 3-PT; Tracy Koehler 2 P; Grace Quinn 6 P; Marin Keller 6 P, 2 3-PT.

AUSTIN (63)

Ajiem Agway 8 P; Kiru Othow 3 P; Marie Tolberg 1 P; Cassidy Shute 17 P, 3 3-PT; Marissa Shute 4 P; Mya Walters 2 P; Reana Schmitt 8 P; Hope Dudycha 5 P, 1 3-PT; Emma Dudycha 5 P, 1 3-PT; Olivia Walsh 10 P, 1 3-PT.

Halftime: AUS 46, WIN 10.

Free throws: WIN 2-8, AUS 13-18.

Three-point goals: WIN 3, AUS 6.

Notes: Austin is 11-1 overall, 9-0 in the Big Nine; Winona is 1-8, 1-7.

Albert Lea 47, Albert Lea 34

ALBERT LEA (47)

Morgan Luhring 2 P; Annika Veldman 8 P; Taya Jeffrey 17 P; Jordan Juveland 2 P; Kendall Kenis 11 P; Neveah Wacholz 7 P.

NORTHFIELD (34)

Lucy Menssen 3 P; Samantha Ims 11 P; Marie Labenski 1 P; Anni Quaas 2 P; Ryann Eddy 9 P; Izzy Balvin 2 P; Cora McBroom 5 P; Abbie Thompson 1 P.

Halftime: AL 24, NFLD 14.

Free throws: AL 16-21, NFLD 10-17.

Three-point goals: AL 0, NFLD 0.

THREE RIVERS CONFERENCE

Caledonia 67, Lewiston-Altura 45

CALEDONIA (67)

Alexis Schroeder 19 P, 3 R, 5 3-PT; Sadie Treptow 2 P, 4 R; Ava Privet 12 P, 3 3-PT; Paige Klug 7 P, 1 R, 1 3-PT; Josie Foster 14 P, 1 R; Jovial King 9 P, 4 R; Arianna Tostenson 2 R; Elly Milde 4 R; Madisyn Tessmer 2 R; Isabelle Schultz 2 P, 2 R; Emily Idekar 5 R.

LEWISTON-ALTURA (45)

Allyson Kauten 2 P; Madison Oslie 12 P, 5 R, 1 3-PT; Anissa Neu 1 R; Elise Sommer 8 P, 9 R; Isabel Schumacher 9 P, 3 3-PT; Tiegan Prigge 2 P, 4 R; Kylie Verthein 6 P, 1 R; Megan Greden 2 P, 1 R; Elliana Nelson 1 R.

Halftime: CAL 44, LA 28.

Free throws: CAL 4-9, LA 7-10.

Three-point goals: CAL 9, LA 4.

GOPHER CONFERENCE

Triton 55, Faribault Bethlehem Academy 47

FARIBAULT BA (47)

Mercedes Huerta 16 P, 1 3-PT; A. Cohen 2 P; Brooke Johnson 2 P; Lindsay Hanson 13 P; Reagan Kangas 3 P; Josie Rose 2 P; Kate Trump 5 P, 1 3-PT; Anna Tobin 2 P.

TRITON (55)

Reece Dobbs 3 P, 1 3-PT; Emma Ogren 2 P; Azeri Thiemann 4 P; Gabby Molina 10 P, 2 3-PT; Brylee Iverson 28 P, 2 3-PT; Jozey Boe 7 P, 1 3-PT; Isabella Selthun 1 P.

Halftime: FBA 27, TRI 18.

Free throws: FBA 8-13, TRI 7-9.

Three-point goals: FBA 2, TRI 6.

Hayfield 53, Kenyon-Wanamingo 31

KENYON-WANAMINGO (31)

Tess Erlandson 6 P; Josie Flom 10 P, 3 3-PT; Juiia Dahl 2 P; Ivette Mendona 1 P; Stella Rechtzigel 12 P.

HAYFIELD (53)

McKenna Chick 4 P, 1 3-PT; Kristen Watson 16 P; Chelsea Christopherson 3 P, 1 3-PT; Josanne Tempel 4 P; Aine Stasko 17 P, 2 3-PT; Natalie Beaver 9 P, 1 3-PT.

Halftime: HAY 27, KW 11.

Free throws: KW 8-16, HAY 6-13.

Three-point goals: KW 3, HAY 5.

Notes: Hayfield is now 14-0 overall.

Blooming Prairie 59, Randolph 48

BLOOMING PRAIRIE (59)

Addison Doocy 0 P; Chloe McCarthy 4 P; Bobbie Bruns 37 P, 3 3-PT; Macy Lembke 1 P; Haven Carlson 11 P; Shawntee Snyder 4 P; Anna Pauly 2 P.

RANDOLPH (48)

Paige Ford 20 P, 4 3-PT; Emiy Coonrod 6 P; Lindsay Sundby 2 P; Lydia Coonrod 3 P, 1 3-PT; Allie Gilletter 17 P, 5 3-PT.

Halftime: BP 30, RAND 20.

Free throws: BP 4-10, RAND 4-12.

Three-point goals: BP 3, RAND 10.

Notes: The 37 points from Bruns is a school record.

NON-CONFERENCE

Cannon Falls 61, St. Charles 14

ST. CHARLES (14)

Celia Cole 2 P; Lauryn Delger 2 P; Grace Buringa 5 P, 1 3-PT; Mya Omdahl 5 P.

CANNON FALLS (61)

Breanna Robinson 11 P, 3 3-PT; Kyra Schoenfelder 5 P, 1 3-PT; Erin Kremers 3 P; Lauren Johnson 3 P, 1 3-PT; Aleya Learmann 5 P, 1 3-PT; Jaci Winchell 13 P, 1 3-PT; Charli Duden 7 P; Avery Rustad 2 P; Taylor Johnson 12 P.

Halftime: CF 37, STC 10.

Free throws: STC 5-8, CF 8-12.

Three-point goals: STC 1, CF 7.\

Notes: CF is 4-8 overall; St. Charles is 2-11.