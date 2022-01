Area girls basketball results for Tuesday, Jan. 18, 2022

BIG NINE CONFERENCE

Austin 84, Faribault 25

FARIBAULT (25)

Aubrey Filan 3 P, 1 3-PT; Isabel Herda 6 P; Hailey Reuvers 6 P, 2 3-PT; Rylee Sietsema 10 P.

AUSTIN (84)

Kiru Othow 6 P; Marie Tolberg 6 P; Gracie Schmitt 2 P; Cassidy Shute 6 P; Ruby Kvam 10 P; Reana Schmitt 8 P; Hope Dudycha 20 P, 2 3-PT; Emma Dudycha 18 P, 3 3-PT; Olivia Walsh 7 P.

Halftime: AUS 54, FAR 3.

Free throws: FAR 6-7, AUS 18-29.

Three-point goals: FAR 3, AUS 5.

Notes: Austin is 12-1 overall, 10-0 in the Big 9; Faribault is 0-12, 0-9.

HIAWATHA VALLEY LEAGUE

Cannon Falls 46, Zumbrota-Mazeppa 43

CANNON FALLS (46)

Jaci Winchell 17 P, 1 3-PT; Breanna Robinson 2 P; Erin Kremers 3 P, 1 3-PT; Aleya Learmann 8 P, 2 3-PT; Izzy Pagel 2 P; Taylor Johnson 14 P.

ZUMBROTA-MAZEPPA (43)

Addie Voxland 11 P, 1 3-PT; Melanie Raasch 2 P; Torey Stencel 15 P, 5 3-PT; Lilly Mehrkens 7 P, 1 3-PT; Natalie Dykes 3 P, 1 3-PT; Lola Wagner 2 P; Savannah Gruhlke 3 P, 1 3-PT.

Halftime: ZM 26, CF 23.

Free throws: CF 10-16, ZM 4-8.

Three-point goals: CF 4, ZM 9.

Byron 65, Lake City 48

BYRON (65)

Samantha Koza 2 P; Paige Halder 8 P; Makana Schroeder 8 P; Jaiden Simon 6 P; Rylie Schnell 8 P, 2 3-PT; Emma Stork 9 P, 2 3-PT; Kendra Harvey 24 P, 4 3-PT.

LAKE CITY (48)

Jacey Majerus 2 P; Paige West 5 P, 1 3-PT; Natalie Bremer 8 P, 1 3-PT; Ella Matzke 10 P, 3 3-PT; Mahli Benjamin 3 P, 1 3-PT; Mya Shones 20 P, 12 R, 1 3-PT.

Halftime: BYR 32, LC 22.

Free throws: BYR 15-20, LC 5-12.

Three-point goals: BYR 8, LC 7.

Notes: Byron is 10-6, Lake City 10-4.

SOUTHEAST CONFERENCE

Grand Meadow 64, Southland 25

GRAND MEADOW (64)

McKenna Hendrickson 14 P, 2 3-PT; Lauren Queensland 19 P, 10 R, 2 3-PT; Sydney Cotten 5 P, 1 3-PT; Kendyl Queensland 14 P; River Landers 7 P, 9 R; Lexy Foster 5 P, 1 3-PT.

SOUTHLAND (25)

Jaida Sorenson 2 P; Bria Nelson 4 P; Katelyn McCabe 5 P; Brooke Allen 2 P; Bailey Johnson 12 P.

Halftime: GM 29, SOUTH 11.

Free throws: GM 8-18, SOUTH 3-10.

Three-point goals: GM 6, SOUTH 0.

Notes: GM is 12-2 overall and 7-1 in the SEC.

Lanesboro 55, Mabel-Canton 33

MABEL-CANTON (33)

Emma Tollefsrud 4 P; Gwen Tollefsrud 8 P; Camryn Cox 2 P; MaKenzie Kelly 4 P; Hope Erickson 5 P; Kinley Soiney 10 P, 2 3-PT.

LANESBORO (55)

Skyler Check 2 P; Malia Tessum 6 P, 2 3-PT; Brielle Ruen 15 P, 4 3-PT; Jessie Schreiber 4 P; Nadia Highum 2 P; Kaci Ruen 26 P.

Halftime: LANE 23, MC 14.

Free throws: MC 5-11, LANE 5-10.

Three-point goals: MC 2, LANE 6.

Kingsland 58, Lyle/Pacelli 41

KINGSLAND (58)

Anika Reiland 5 P; Alexys Harwood 2 P; Katelyn Hauser 22 P, 5 3-PT; Audrey Webster 11 P, 1 3-PT; Chantle Reiland 2 P; Cassidy Redman 4 P; Brooke Lecy 4 P; Kennedy Fenske 6 P.

LYLE/PACELLI (41)

Alana Rogne 17 P, 4 R, 2 3-PT; Olivia Heard 10 P, 4 R, 1 3-PT; Avari Drennan 1 P, 5 R; Metach Oman 2 P, 2 R; Kirsten Koopal 6 P, 4 R; Kearah Schafer 3 P; Morgan Klankowski 2 P, 2 R.

Halftime: KING 24, LP 20.

Free throws: KING 18-34, LP 12-21.

Three-point goals: KING 6, LP 3.

Houston 58, Spring Grove 55

HOUSTON (58)

Priya Kingsley 11 P; Sydney Torgerson 19 P; Olivia Beckman 8 P, 2 3-PT; Nicole Beckman 6 P, 2 3-PT; Emily Botcher 2 P; Lilly Carr 10 P; Kayleen Kulas 2 P.

SPRING GROVE (55)

Siri Konkel 3 P, 1 3-PT; Lydia Solum 7 P, 1 3-PT; Addyson McHugh 25 P, 7 3-PT; Jordian Leahy 9 P, 3 3-PT; Emerson Ingvalson 6 P; Katelyn Kraus 5 P.

Halftime: HOU 27, SG 25.

Free throws: HOU 12-14, SG 1-4.

Three-point goals: HOU 4, SG 12.

Notes: Spring Grove is 4-10, Houston 10-5.

GOPHER CONFERENCE

Blooming Prairie 45, Triton 31

BLOOMING PRAIRIE (45)

Addison Doocy 6 P; Bobbie Bruns 13 P, 1 3-PT; Macy Lembke 6 P, 1 3-PT; Haven Carlson 6 P; Shawntee Snyder 3 P; Melanie Winzenburg 1 P; Anna Pauly 10 P.

TRITON (31)

Gabby Molina 5 P; Ella Thomas 11 P, 1 3-PT; Brylee Iverson 15 P, 2 3-PT.

Halftime: BP 25, TRI 19.

Free throws: BP 7-20, TRI 5-7.

Three-point goals: BP 2, TRI 3.

Hayfield 94, Faribault BA 44

HAYFIELD (94)

Ava Carney 5 P, 1 3-PT; McKenna Chick 11 P, 3 3-PT; Kristen Watson 11 P, 1 3-PT; Chelsea Christopherson 12 P; McKenna O’Connor 3 P, 1 3-PT; Josanne Tempel 12 P; Aine Stasko 14 P; Natalie Beaver 26 P, 11 R, 3 3-PT.

FARIBAULT BA (44)

A. Cohen 11 P, 1 3-PT; Mercedes Huerta 9 P, 2 3-PT; Madelyn Bauer 3 P; Karlie Degrood 4 P; Lindsay Hanson 7 P, 1 3-PT; Reagan Kangas 3 P, 1 3-PT; Kate Trump 5 P, 1 3-PT; Anna Demars 2 P.

Halftime: HAY 53, FBA 19.

Free throws: HAY 11-18, FBA 6-8.

Three-point goals: HAY 9, FBA 6.

NON-CONFERENCE

Goodhue 62, Caledonia 57

GOODHUE (62)

Brooke Ryan 5 P, 1 3-PT; Kendyl Lodermeier 7 P; Brooke Buck 9 P, 1 3-PT; Anika Schafer 19 P; Joslyn Carlson 22 P.

CALEDONIA (57)

Alexis Schroeder 12 P, 1 3-PT; Sadie Treptow 6 P; Ava Privet 17 P, 5 3-PT; Paige Klug 13 P, 3 3-PT; Jovial King 9 P, 1 3-PT.

Halftime: GOOD 29, CAL 16.

Free throws: GOOD 10-17, CAL 1-2.

Three-point goals: GOOD 2, CAL 10.

St. Charles 56, LeRoy-Ostrander 45

LEROY-OSTRANDER (45)

Benita Nolt 14 P; Jenna Olson 2 P; Jordan Runde 21 P, 1 3-PT.

ST. CHARLES (56)

Celia Cole 4 P; Samantha Perez 6 P; Hadli Heim 4 P, 1 3-PT; Lauryn Delger 8 P; Hanna Ward 3 P, 1 3-PT; Grace Buringa 10 P; Mya Omdahl 9 P, 1 3-PT; Ivy Robert 12 P.

Halftime: STC 32, LO 16.

Free throws: LO 10-24, STC 8-15.

Three-point goals: LO 1, STC 3.