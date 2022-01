Area girls basketball results for Tuesday, January 4, 2022

BIG NINE CONFERENCE

Austin 63, Albert Lea 46

AUSTIN (63)

Ajiem Agway 3 P; Cassidy Shute 20 P, 3 3-PT; Ruby Kvam 5 P, 1 3-PT; Reana Schmitt 13 P; Hope Dudycha 8 P, 2 3-PT; Emma Dudycha 6 P, 2 3-PT; Olivia Walsh 8 P.

ALBERT LEA (46)

Morgan Luhring 9 P, 3 3-PT; Jaira, Maligaya 3 P, 1 3-PT; Annika Veldman 5 P; Taya Jeffrey 9 P, 1 3-PT; Jordan Juveland 5 P, 1 3-PT; Kendall Kenis 9 P; Neveah Wacholz 6 P.

Halftime: AUS 24, AL 19.

Free throws: AUS (na), AL 15-19.

Three-point goals: AUS 8, AL 6.

Notes: Austin is now 7-0 Big Nine, 9-0 overall.

THREE RIVERS CONFERENCE

Caledonia 61, Dover-Eyota 53

DOVER-EYOTA (53)

Olivia Riley 1 P; Sophie Andring 16 P, 1 3-PT; Izzy Aeschlimann 3 P; Laken Koehler 10 P, 2 3-PT; Malia Nelson 21 P, 1 3-PT; Paige Johnson 2 P.

CALEDONIA (61)

Alexis Schroeder 18 P, 2 3-PT; Sadie Treptow 10 P; Ava Privet 5 P, 1 3-PT; Paige Klug 11 P, 1 3-PT; Josie Foster 2 P; Jovial King 6 P, 1 3-PT; Elly Milde 2 P; Isabelle Schultz 7 P, 1 3-PT; Aubrie Klug 2 P.

Halftime: CAL 33, DE 20.

Free throws: DE 4-15, CAL 5-8.

Three-point goals: DE 4, CAL 6.

Winona Cotter 61, Plainview-Elgin-Millville 50

PLAINVIEW ELGIN MILLVILLE (50)

Allie Sveen 8 P; Macey Wozney 7 P, 1 3-PT; Abigail O'Reilly 16 P; Haylee Barton 3 P; Lauren Rott 9 P; Delaney Newcomb 7 P.

COTTER (61)

Sera Speltz 9 P; Megan Morgan 29 P, 1 3-PT; Allyssa Williams 2 P; Olivia Gardner 4 P; Ava Killian 6 P; Sofia Sandcork 11 P.

Halftime: COTT 28, PEM 26.

Free throws: PEM 9-12, COTT 20-25.

Three-point goals: PEM 1, COTT 1.

Notes: Cotter has now won 10 in a row and is 10-2 overall; PEM is 8-2 overall.

Lewiston-Altura 60, Fillmore Central 42

LEWISTON-ALTURA (60)

Allyson Kauten 3 P; Sierra Kreidermacher 1 P; Madison Oslie 6 P; Elise Sommer 4 P; Isabel Schumacher 12 P; Tiegan Prigge 2 P; Layla Tews 24 P; Megan Greden 4 P; Elliana Nelson 4 P.

FILLMORE CENTRAL (42)

Madison Simon 8 P; Abigail Bothun 8 P; Courtney Hershberger 7 P; Kammry Broadwater 8 P; Jersey Ristau 3 P; Alyssa Britton 5 P; Regan Hanson 3 P.

Halftime: LA 30, FC 23.

Free throws: LA 8-19, FC 6-9.

Three-point goals: LA 0, FC 0.

NON-CONFERENCE

Chatfield 65, Triton 57

CHATFIELD (65)

Sydney Allen 6 P; Kara Goetzinger 14 P; Peyton Berg 20 P, 1 3-PT; Evy Goldsmith 3 P; Jaiden Zimmerman 6 P, 1 3-PT; Zayda Priebe 8 P; Anna Kivimagi 8 P, 2 3-PT.

TRITON (57)

Reece Dobbs 1 P; Gabby Molina 15 P, 3 3-PT; Ella Thomas 6 P, 2 3-PT; Brylee Iverson 16 P, 2 3-PT; Jozey Boe 17 P, 4 3-PT; Isabella Selthun 2 P.

Halftime: CHAT 36, TRI 26.

Free throws: CHAT 9-19, TRI 4-6.

Three-point goals: CHAT 4, TRI 11.

Byron 56, Jordan 49

BYRON (56)

Finnley Klunder 8 P; Paige Halder 8 P; Alexis Nelson 9 P, 1 3-PT; Makana Schroeder 3 P; Jaiden Simon 4 P; Rylie Schnell 5 P; Emma Stork 12 P, 2 3-PT; Kendra Harvey 7 P.

JORDAN (49)

No stats available.

Halftime: BYR 25, Jordan 24.

Free throws: BYR 13-20, Jordan 13-15.

Three-point goals: BYR 3, Jordan 0.

Westby (Wis.) 52, Houston 39

WESTBY (52)

No stats available

HOUSTON (39)

Priya Kingsley 4 P; Sydney Torgerson 9 P; Olivia Beckman 3 P, 1 3-PT; Ashtyn Meyer 2 P; Hailey Alfson 6 P, 2 3-PT; Emily Botcher 2 P; Lilly Carr 6 P; Kayleen Kulas 2 P.

Halftime: Westby 31, HOU 23.

Free throws: Westby 13-20, HOU 9-10.

Three-point goals: Westby 0, HOU 3.

Kenyon-Wanamingo 42, Kingsland 39

KENYON-WANAMINGO (42)

Tess Erlandson 10 P, 1 3-PT; Josie Flom 4 P; Josi Quam 6 P, 2 3-PT; Ivette Mendona 4 P; Stella Rechtzigel 18 P.

KINGSLAND (39)

Anika Reiland 2 P; Alexys Harwood 9 P; Audrey Webster 11 P, 3 3-PT; Shelby Beck 5 P, 1 3-PT; Emily Miner 10 P; Kennedy Fenske 2 P.

Halftime: KING 26, KW 25.

Free throws: KW 9-16, KING 5-12.

Three-point goals: KW 3, KING 4.

LeRoy-Ostrander 56, United South Central 28

LEROY-OSTRANDER (56)

Gracie O’Byrne 15 P; Jordan Runde 21 P.

UNITED SOUTH CENTRAL (28)

Maya Zebro 18 P.

