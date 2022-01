Area girls basketball results for Wednesday, Dec. 22, 2021

BIG NINE CONFERENCE

Austin 73, Mankato East 66, 2 OT

AUSTIN (73)

Cassidy Shute 15 P; Reana Schmitt 13 P; Hope Dudycha 18 P, 2 3-PT; Emma Dudycha 19 P, 4 3-PT; Olivia Walsh 8 P, 1 3-PT.

MANKATO EAST (66)

Peyton Stevermer 13 P, 1 3-PT; Ellie Edberg 5 P, 1 3-PT; Macy Birkholz 15 P, 3 3-PT; Mackenzie Schweim 15 P, 3 3-PT; Lexi Karge 16 P; Hailey Petzel 2 P.

Halftime: EAST 32, AUS 25.

Free throws: AUS 19-24, EAST 10-21.

Three-point goals: AUS 7, EAST 8.

HIAWATHA VALLEY LEAGUE

Goodhue 87, Kasson-Mantorville 64

KASSON-MANTORVILLE (64)

Sydney Shubert 3 P, 1 3-PT; Adi Kelley 2 P; Makenzie Carrier 9 P, 1 3-PT; Julia Swanson 8 P, 2 3-PT; Kaylee Narveson 2 P; Aby Shubert 27 P, 3 3-PT; Mackenzie Tozier 1 P; Whittney Den 2 P; Ella Babcock 5 P, 1 3-PT; Ella Stoskopf 5 P.

GOODHUE (87)

Emily Doehoefer 2 P; Jenna Ryan 2 P; Tori Miller 22 P; Kendyl Lodermeier 4 P; Brooke Buck 4 P; Elisabeth Gadient 14 P; Anika Schafer 19 P, 5 3-PT; Jada Scheele 1 P; Joslyn Carlson 15 P; Alivia Holst 4 P.

Halftime: GOOD 37, KM 26.

Free throws: KM 10-14, GOOD 14-20.

Three-point goals: KM 8, GOOD 5.

Notes: Goodhue is now 8-0 and will play in the Winona St. Holiday Tournament on Monday and Tuesday.