Area girls basketball results for Wednesday, Dec. 29, 2021

ROTARY HOLIDAY CLASSIC

Stewartville 76, New Richmond (Wis.) 37

NEW RICHMOND (37)

No stats available.

STEWARTVILLE (76)

Lauren Buckmeier 2 P; Haylie Strum 22 P, 4 3-PT; Audrey Shindelar 8 P, 1 3-PT; Avery Spencer 11 P; Savannah Hedin 14 P, 1 3-PT; Keeley Steele 17 P, 3 3-PT; Hannah Martinson 2 P.

Halftime: STEW 31, NR 21.

Free throws: NR 6-16, STEW 9-13.

Three-point goals: NR 0, STEW 9.

Lake City 50, White Bear Lake 42

LAKE CITY (50)

Macey Beltz 4 P; Natalie Bremer 20 P; Ella Matzke 11 P, 3 3-PT; Mahli Benjamin 2 P; Mya Shones 13 P.

WHITE BEAR LAKE (42)

Addison Post 11 P, 1 3-PT; Abby Hughes 12 P; Jenna Molin 2 P; Addie Bachmeier 2 P; Lauren Eckerle 5 P, 4 3-PT.

Halftime: LC 27, WBL 25.

Free throws: LC 15-18, WBL 7-16.

Three-point goals: LC 3, WBL 5.

Mayo 58, Byron 49

BYRON (49)

Finnley Klunder 4 P, 1 3-PT; Paige Halder 6 P; Makana Schroeder 11 P; Jaiden Simon 2 P; Rylie Schnell 2 P; Emma Stork 8 P, 1 3-PT; Kendra Harvey 15 P, 2 3-PT.

MAYO (58)

Adit Koth 9 P, 3 3-PT; Kianna Young 1 P; Izabell Ruskell 3 P, 1 3-PT; Taylor Hill 6 P; Hannah Hanson 25 P, 2 3-PT; Vicki Marial 2 P; Ava Miller 9 P, 1 3-PT; Olivia McNallan 1 P; Kaia Kirkeby 2 P.

Halftime: MAYO 37, BYR 29.

Free throws: BYR 15-27, MAYO 8-8.

Three-point goals: BYR 4, MAYO 7.

HAYFIELD HOLIDAY TOURNAMENT

Kenyon-Wanamingo 45, Grand Meadow 30

GRAND MEADOW (30)

Lauren Queensland 9 P, 1 3-PT; Leah Hanson 2 P; Kendyl Queensland 10 P, 2 3-PT; River Landers 4 P; Rebecca Hoffman 5 P.

KENYON-WANAMINGO (45)

Tess Erlandson 15 P, 2 3-PT; Rachel Ryan 2 P; Josie Flom 5 P, 1 3-PT; Juiia Dahl 5 P, 1 3-PT; Josi Quam 3 P; Ivette Mendona 7 P; Stella Rechtzigel 8 P.

Halftime: GM 22, KW 20.

Free throws: GM 5-7, KW 6-11.

Three-point goals: GM 3, KW 4.

Notes: GM is 8-2 overall.

Hayfield 79, Lyle-Pacelli 27

LYLE-PACELLI (27)

Alana Rogne 9 P, 1 3-PT; Olivia Heard 1 P; Avari Drennan 5 P; Kearah Schafer 2 P; Lisandra Ortiz 2 P; Abby Christopherson 1 P; Lexi Lewis 2 P; Morgan Klankowski 5 P, 1 3-PT.

HAYFIELD (79)

Ava Carney 5 P; McKenna Chick 4 P; Kristen Watson 23 P, 5 3-PT; Chelsea Christopherson 6 P; Sydney Risius 5 P, 1 3-PT; Josanne Tempel 6 P; Aine Stasko 8 P; Natalie Beaver 22 P, 2 3-PT.

Halftime: HAY 51, LP 14.

Free throws: LP 5-15, HAY 17-21.

Three-point goals: LP 2, HAY 8.

Blooming Prairie 50, Zumbrota-Mazeppa 42

ZUMBROTA-MAZEPPA (42)

Addie Voxland 10 P; Melanie Raasch 5 P, 1 3-PT; Megan Jasperson 6 P; Torey Stencel 8 P, 2 3-PT; Lilly Mehrkens 3 P; Natalie Dykes 4 P; Lola Wagner 6 P, 2 3-PT.

BLOOMING PRAIRIE (50)

Addison Doocy 1 P; Chloe McCarthy 2 P; Bobbie Bruns 21 P, 2 3-PT; Macy Lembke 8 P, 1 3-PT; Haven Carlson 6 P; Shawntee Snyder 4 P, 13 R; Melanie Winzenburg 3 P, 1 3-PT; Anna Pauly 5 P.

Halftime: ZM 26, BP 20.

Free throws: ZM 11-16, BP 14-26.

Three-point goals: ZM 5, BP 4.

LEWISTON AUTO HOLIDAY CLASSIC

Cotter 78, Pine Island 49

PINE ISLAND (49)

Reese Koenen 13 P; Taylor Koenen 12 P, 1 3-PT; Madalyn Schutte 2 P; Abigail Whitby 8 P; Madison Hudson 11 P, 1 3-PT; Lyndee Northrop 3 P.

COTTER (78)

Sera Speltz 10 P; Megan Morgan 7 P, 1 3-PT; Ellie Glodowski 8 P, 2 3-PT; Allyssa Williams 2 P; Hailey Biesanz 7 P; Olivia Gardner 12 P, 1 3-PT; Madison Hazelton 7 P; Grace Renk 4 P; Kada Threinen 5 P; Sofia Sandcork 16 P, 1 3-PT.

Halftime: COTT 44, PI 16.

Free throws: PI 7-8, COTT 8-13.

Three-point goals: PI 2, COTT 5.

Notes: It was the Ramblers' (8-2) eighth consecutive victory.

Kasson-Mantorville 70, Worthington 63

WORTHINGTON (63)

Scheitel-Taylor 11 P; Beckamn 7 P; K. Spartz 2 P; Hayenga 15 P; T. Spartz 6 P; Potter 3 P, 1 3-PT; Weg 15 P.

KASSON-MANTORVILLE (70)

Annika Larson 15 P, 1 3-PT; Makenzie Carrier 4 P; Julia Swanson 4 P; Kaylee Narveson 10 P; Aby Shubert 25 P, 4 3-PT; Mackenzie Tozier 7 P, 1 3-PT; Ella Stoskopf 6 P.

Halftime: KM 36, WORTH 31.

Free throws: WORTH 18-26, KM 11-20.

Three-point goals: WORTH 1, KM 6.